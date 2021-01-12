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Севилья - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 апреля 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
0 - 0
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56'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
5' Фелипе 10' Диего Карлос 34' Ренан Лоди дос Сантос Вышел: Анхель Корреа
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
30%
Ничья
40%
Атлетико
30%
П1: 3.17 Х: 2.97 П2: 2.64
П1: 2.60 Х: 2.88 П2: 3.10
П1: 3.17 Х: 2.97 П2: 2.64
П1: 3.40 Х: 2.17 П2: 3.63
П1: 3.05 Х: 3.00 П2: 2.65
Интересные факты
  • Выездная статистика Атлетико Мадрид в сезоне 9-3-1
  • Юссеф Эн-Нэсури лучший бомбардир Cевилья с 15 голами. Луис Суарес забил 19 раз за Атлетико Мадрид
  • Год назад, Атлетико Мадрид была на 6 месте в таблице с 46 очками. Сейчас они на 1 месте с 66 очками.
  • Cевилья не проигрывает в последних 4 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иАтлетико Мадрид, когда Cевилья играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Cевилья и Атлетико Мадрид 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 29% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 40%.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 4 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Cевилья забивает 1 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Cевилья забивает 1.68 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Атлетико Мадрид - 2.4.
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Атлетико Мадрид - 1.8.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 27 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 5 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 40-30 в пользу команды Cевилья.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Cевилья дома) и 2-2 (Атлетико Мадрид дома).
  • Cевилья не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Cевилья выиграла 19 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-73 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Cевилья забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Севилья
3
Побед
21
Игр
9
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
12.01.2021 - 22:30 Атлетико 2 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 19:30 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 21:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Севилья
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 22:00 Вальядолид 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2020/2021
17.03.2021 - 20:00 Севилья 2 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Бетис В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 17:15 Эльче 2 - 1 Завершен Севилья П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
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Новости команд
Главные события
34'
Ренан Лоди дос Сантос
Вышел: Анхель Корреа
Диего Карлос
10'
5'
Фелипе
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
30%
Ничья
40%
Атлетико
30%
П1: 3.17 Х: 2.97 П2: 2.64
П1: 2.60 Х: 2.88 П2: 3.10
П1: 3.17 Х: 2.97 П2: 2.64
П1: 3.40 Х: 2.17 П2: 3.63
П1: 3.05 Х: 3.00 П2: 2.65
Составы команд
13
Яссин Буну
19
Акуна, Маркос
20
Диего Карлос
12
Жюль Кунде
16
Хесус Навас
10
Иван Ракитич
25
Фернандо
8
Хоан Хордан
18
Окампос, Лукаш
19
Люк де Йонг
7
Сусо
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
18
Фелипе
2
Хосе Мария Хименес
22
Марио Хермосо
12
Ренан Лоди дос Сантос
22
Маркос Льоренте
8
Коке
11
Лемар Томас
8
Сауль Ньигес
9
Луис Суарес
Стартовый состав
  • 18
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
    10
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    5
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
    34
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 39
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Диего Симеоне
Статистика матча
64%
Владение мячом
36%
2
Удары в створ
2
9
Штрафные
6
4
Фолы
7
1
ЖК
1
2
Сейвы
2
7
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
2
Угловые
1
2
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
49'
Опасный момент
Суарес пытался пробить через себя, но защитник "Севильи" помешал Луису нанести удар.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
42'
Офсайд
Навас в офсайде.
40'
Опасный момент
Де Йонг пробил через себя! Над перекладиной мяч летит!
37'
Триппьер прострелил с правого фланга. Соперник вынес сферу подальше.
34'
Замена
Корреа сменил Лоди.
33'
Офсайд
Фернандо в офсайде.
29'
Опасный момент
Прострел Наваса! Мяч не дошел до адресата.
27'
Инфо
Статистика ударов - 6:1 в пользу хозяев.
24'
Опасный момент
Коке пробил после передачи Льоренте! Буну внимателен в эпизоде.
20'
Опасный момент
Еще удар от Окампоса! Облак в полном порядке!
16'
Инфо
Владение мячом - 78%/22% в пользу "Севильи".
13'
Опасный момент
Лемар пробил с левого фланга! Буну на месте!
10'
Желтая карточка
Карлос получил желтую за фол против Суареса.
8'
Незабитый пенальти
Окампос пробил в правый нижний с "точки"! Облак потащил!
7'
Пенальти! Фол против Окампоса в штрафной гостей.
5'
Желтая карточка
Фелипе получил желтую за фол на Окампосе.
4'
Опасный момент
Сусо сместился и пробил с правого фланга! Облак на месте!
1'
Свисток
Матч начался!
"Севилья", стартовый состав: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, де Йонг, Окампос. Запасные: Вацлик, Диас, С. Гомес, Рекик, Гудель, Мунир, Родригес, Эн-Несири, Видаль, Торрес, Васкес, А. Гомес.
"Атлетико", стартовый состав: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Савич, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль — Лемар, Суарес. Запасные: Грбич, Врсалько, Кондогбиа, Эррера, Витоло, Корреа.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: "Севилья" - "Атлетико". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Севилья" - "Атлетико" 04.04.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 04.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 12.01.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико" можно посмотреть 04.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Вальядолид - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Севилья" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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