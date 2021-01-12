Севилья - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 04.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 12.01.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Вальядолид - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
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