ФК Мариуполь - Шахтер онлайн трансляция матча

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Шахтер агрессивно начал дерби с Мариуполем, но к середине первого тайма азовцы заиграли смелее и даже могли выходить вперед после дальнего удара Меличенко. Ближе к свистку на перерыв Шахтер выдал ударный 3-минутный отрезок, по ходу которого эффектными голами отметились Жуниор Мораес и Манор Соломон. На НСК Олимпийский происходит ровно то, что и должно было произойти.