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ФК Мариуполь - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 апреля 2021, 14:00 - Олимпийский . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 3
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84'
Шахтер
Донецк
Ход матча
5' Kuliiev, Eldar 34' Гилберто Мораес Джуниор 37' Манор Соломон
46' Тарас Степаненко Вышел: Sudakov, Georgiy 46' Майкон Вышел: Баия, Маркос 55' Trofymiuk, Myroslav Вышел: Plaksa, Rodion 61' Валерий Бондарь 65' Kuliiev, Eldar Вышел: Kozytskyi, Mykyta 70' Манор Соломон Вышел: Мудрик, Михаил 74' Ukhan, Illia Вышел: Shushko, Pavlo 75' Koshkosh, Ivan Вышел: Игорь Тищенко 76' Алан Патрик Вышел: Дентиньо 76' Тете Вышел: Фернандо дос Сантос Педро 78' Гилберто Мораес Джуниор
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
16%
Ничья
35%
Шахтер
48%
П1: 30.00 Х: 27.00 П2: 1.02
П1: 13.00 Х: 9.00 П2: 1.10
П1: 30.00 Х: 27.00 П2: 1.02
П1: 25.00 Х: 32.00 П2: 1.02
П1: 35.00 Х: 12.50 П2: 1.06
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
0
Побед
23
Игр
20
Побед
Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
25.08.2019 - 19:30 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер П
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Главные события
78'
Гилберто Мораес Джуниор ГООЛ!
76'
Алан Патрик
Вышел: Дентиньо
76'
Тете
Вышел: Фернандо дос Сантос Педро
Koshkosh, Ivan
Вышел: Игорь Тищенко
75'
Ukhan, Illia
Вышел: Shushko, Pavlo
74'
70'
Манор Соломон
Вышел: Мудрик, Михаил
Kuliiev, Eldar
Вышел: Kozytskyi, Mykyta
65'
61'
Валерий Бондарь
Trofymiuk, Myroslav
Вышел: Plaksa, Rodion
55'
46'
Тарас Степаненко
Вышел: Sudakov, Georgiy
46'
Майкон
Вышел: Баия, Маркос
37'
Манор Соломон ГООЛ!
34'
Гилберто Мораес Джуниор ГООЛ!
Kuliiev, Eldar
5'
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
16%
Ничья
35%
Шахтер
48%
П1: 30.00 Х: 27.00 П2: 1.02
П1: 13.00 Х: 9.00 П2: 1.10
П1: 30.00 Х: 27.00 П2: 1.02
П1: 25.00 Х: 32.00 П2: 1.02
П1: 35.00 Х: 12.50 П2: 1.06
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 48
    Koshkosh, Ivan
    Полузащитник
    75
  • 49
    Ukhan, Illia
    Защитник
    74
  • 46
    Trofymiuk, Myroslav
    Нападающий
    55
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
    65 5
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 19
    Гилберто Мораес Джуниор
    78 34
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
    70 37
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    76
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    76
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
    46
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
    46
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
    61
  • 20
    Додо
    Защитник
Запасные игроки
  • 50
    Tsariuk, Illia
    Защитник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 38
    Shushko, Pavlo
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 47
    Kozytskyi, Mykyta
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 91
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Луиш Кастру
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
Удары в створ
7
2
Удары мимо
9
1
Блокировано ударов
3
4
Сейвы
1
ЖК
1
12
Штрафные
7
6
Фолы
10
2
Угловые
8
1
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
84'
А вот в этом моменте Абдула должен был назначать пенальти. Очевидная рука была у футболиста Мариуполя.
83'
Шахтер убежал в быструю контратаку, но под удар Фернандо самоотверженно бросился кто-то из защитников Мариуполя.
Инфо
А пенальти очень сомнительный. Гальчук был первым на мяче, а уже потом по инерции врезался в Додо. Тот случай, когда судьям не помешал бы повтор, но VAR на нашем матче не работает.
78'
Гоооол!!!
3:0! Мораес оформляет дубль. 102-й гол для Жуниора в УПЛ.
77'
Опасный момент
Гальчук сбил Додо в своей штрафной. Это пенальти.
76'
Замена
Две замены и у Шахтера. Дентиньо и Фернандо «in» – Алан Патрик и Тете «out».
75'
Замена
Двойная замена у Мариуполя. Тищенко и Шушко в игре – Ухань и Кошкош покинули поле.
73'
Инфо
Красноречивая статистика: 7:0 по ударам в створ в пользу Шахтера.
72'
Тете попал в сетку со внешней стороны после хорошего подключения и передачи Додо.
70'
Замена
Снимает Каштру Манора Соломона – на правый фланг атаки Шахтера на оставшиеся 20 минут вышел Михаил Мудрик.
68'
Соломон хлестко пробивал в ближний угол – израильтянину не хватило точности.
66'
Опасный момент
Тете! Бразилец после передачи с фланга с нескольких метров попал мячом в штангу. Чудом Шахтер не довел счет до разгромного.
64'
Замена
Вторая замена от Остапа Маркевича – Козицкий вышел на поле вместо Кулиева.
61'
Желтая карточка
Бондарь сфолил на Меличенко. Судья решил, что нарушение правил тянуло на желтую карточку. 1:1 по «горчичникам» в нашем матче.
57'
Опасный момент
Чоботенко не позволил Тете занести мяч в пустые ворота после прострела Мораеса!
54'
Замена
Замена у Мариуполя. На острие атаки вместо Трофимюка вышел 19-летний Плакса.
53'
Тете в стиле Роббена сместился с фланга в центр и пробил в нижний угол – Гальчук на высоте.
51'
Тете после индивидуального прохода заработал опасный штрафной – навес бразильца не стал проблемой для обороны Мариуполя.
48'
Опасный момент
Трофимюк замыкал прострел с правого фланга – Кривцов спас Шахтер от пропущенного мяча!
46'
Замена
Каштру после перерыва обновил центр поля. Маркос Антонио и Георгий Судаков на поле – Тарас Степаненко и Майкон отправились отдыхать.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Инфо
Шахтер агрессивно начал дерби с Мариуполем, но к середине первого тайма азовцы заиграли смелее и даже могли выходить вперед после дальнего удара Меличенко. Ближе к свистку на перерыв Шахтер выдал ударный 3-минутный отрезок, по ходу которого эффектными голами отметились Жуниор Мораес и Манор Соломон. На НСК Олимпийский происходит ровно то, что и должно было произойти.
45'
Свисток
Первый тайм завершен. Шахтер со счетом 2:0 обыгрывает дубль Мариуполя.
Инфо
Соломон забил 8-й гол в сезоне в УПЛ. Вот так Манор внезапно включился в гонку за звание лучшего бомбардира сезона. До Виктора Цыганкова всего два точных удара.
37'
Гоооол!!!
Соломон! 2:0! Сколько уже таких голов забил израильтянин! После передачи Додо Манор качнул защитника и классическим обводящим ударом повторно пробил Гальчука.
Инфо
Жуниор Мораес забил свой 101-й гол в рамках чемпионата Украины. Впереди 34-летнего натурализованного бразильца только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123), Евгений Селезнев (116) и Андрей Воробей (105).
35'
Гоооол!!!
Мораес!!! Есть первый гол от Шахтера. Жуниор смело пошел на защитников Мариуполя ворвался в штрафную и от души выстрелил под перекладину. Эффектно, ничего не скажешь.
33'
Мораес чуть не обокрал Гальчука! Вратарь Мариуполя под давлением все же вынес мяч далеко от собственных ворот.
30'
Патрик головой выбил мяч из штрафной Шахтера после углового. Редкая вылазка Мариуполя к владениям Трубина…
28'
Тете и Мораес незаметны у Шахтера. Вся угроза воротам Мариуполя идет с фланга Соломона.
26'
Инфо
Резервисты Мариуполя посмелее выглядят в последние минуты. Шахтеру не удается организовать что-то конструктивное у чужих ворот.
21'
Опасный момент
Ну ничего себе! Меличенко пробил с дальней дистанции – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от ворот Трубина. Неплохо Мариуполь огрызнулся.
19'
Патрик на технику стрелял метров с 18-ти – удара Алана не хватило точности.
16'
Еще один удар от Майкона – и снова Гальчук в игре.
15'
Инфо
Шахтер ожидаемо закрыл Мариуполь в обороне. Гальчук несколько раз уже вступал в игру. В общем, гол в ворота номинальных хозяев откровенно назревает…
11'
Соломон навесил с углового – Гальчук кулаком перевел мяч за пределы поля.
7'
Опасный момент
Соломон! Израильтянин закручивал мяч в дальний угол, но Гальчук в прыжке перевел мяч на угловой.
5'
Желтая карточка
Кулиев в центре поля в подкате прямой ногой въехал в Майкона. Очевидная желтая.
2'
Гальчук вытащил мяч из нижнего угла после удара Майкона. А все началось с грубой обрезки защитника Мариуполя у своих ворот.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Мариуполь: Гальчук (К) – Быков, Чоботенко, Сагуткин, Ухань – Кошкош, Петерман, Стасюк, Меличенко, Кулиев – Трофимюк.
Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Майкон, Степаненко (К) - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.
Инфо
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 21-го тура УПЛ между Мариуполем и Шахтером. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Комментарии(4)
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royalstas (Вінниця)
10.04.2021 в 14:45
Я там чув від Маркевича про план Б і план С..... після першого тайму 1 удар і 25% володіння мячем..... найс плани) Нахрен ця пи*деж була.....клоуни...
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
10.04.2021 в 14:52
Не надо бла-бла. Ты видишь, кто играет. У деток колени трясутся. Спасибо, что 35 минут продержались...
Ответить
0
0
avatar
waleo (Киев)
10.04.2021 в 14:17
кто дерби смотрит?
Ответить
+1
0
prostors (Вольногорск)
10.04.2021 в 14:15
Вот это заруба. Можно сказать битва титанов.
Ответить
+1
0


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Анонс матча ФК Мариуполь - Шахтер 10.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Шахтер можно посмотреть 10.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ингулец - 03.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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