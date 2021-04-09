Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Десна в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Олимпик - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 04.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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