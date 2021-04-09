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Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 апреля 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
2 - 1
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78'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
29' Кирилл Ковалец 33' Максим Имереков
50' Dmitrovich, Hemp Yukhim 54' Андрей Тотовицкий 58' Денис Безбородько 64' Кирилл Ковалец Вышел: Тимур Стецьков
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Десна
38%
Ничья
25%
ФК Александрия
38%
П1: 1.22 Х: 5.56 П2: 18.90
П1: Х: П2:
П1: 1.22 Х: 5.56 П2: 18.90
П1: 1.22 Х: 5.31 П2: 22.00
П1: 2.25 Х: 3.15 П2: 3.45
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
6
Побед
11
Игр
3
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
Главные события
64'
Кирилл Ковалец
Вышел: Тимур Стецьков
Денис Безбородько
58'
ГООЛ! Андрей Тотовицкий
54'
Dmitrovich, Hemp Yukhim
50'
ГООЛ! Максим Имереков
33'
29'
Кирилл Ковалец ГООЛ!
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Десна
38%
Ничья
25%
ФК Александрия
38%
П1: 1.22 Х: 5.56 П2: 18.90
П1: Х: П2:
П1: 1.22 Х: 5.56 П2: 18.90
П1: 1.22 Х: 5.31 П2: 22.00
П1: 2.25 Х: 3.15 П2: 3.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
    58
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
    54
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 15
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
    33
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 26
    Dmitrovich, Hemp Yukhim
    50
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
    64 29
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 13
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
Запасные игроки
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 6
    Dima, Constantin
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Володимир Шаран
Статистика матча
4
Штрафные
8
7
Фолы
4
50%
Владение мячом
50%
2
Удары мимо
7
Угловые
8
3
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
1
Офсайды
2
ЖК
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
77'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача с правого фланга, защита оппонентов выбивает мяч.
76'
Штрафной для гостей, подача во вратарскую соперника, Огиря головой вынес мяч.
75'
Замена
Замена у Десны: вместо Безбородько на поле вышел Картушев.
74'
Замена
Замена у Александрии: вместо Шастала на поле вышел Устименко, вместо Бухала играет Гречишкин.
73'
Опасный момент
Опасный удар из далека от Калитвинцева, Панькив тащит и выручает свою команду.
72'
Прострел от Третьякова с правого фланга, Огиря выбивает мяч за пределы своей штрафной.
70'
Безбородько прорывался по центру к воротам оппонентов, но Дубра в чистом подкате выбивает мяч из-под ног соперника.
68'
Прострел от Лучкевича с правого фланга, никто из партнеров по команде на передачу не откликнулся.
66'
Домбровский в подкате останавливает атаку соперника по левому флангу, аут для гостей.
64'
Замена
Замена у Александри: вместо Ковальца на поле вышел Стецьков.
63'
Подача в штрафную Панькива от Гуцуляка, голкипер на выходе забирает мяч.
62'
И снова затяжная атака со стороны игроков черниговской команды, александрийцы пока в обороне.
60'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача с правого фланга, защита соперника выбивает мяч.
58'
Желтая карточка
Безбородько фолит в атаке против Дубры, штрафной и желтая карточка.
56'
Уголовой
Корнер для Александрии, подача с правого фланга, мяч выходит за пределы поля, от ворот.
55'
Подача с правого фланга в штрафную хозяев, защитник выбивает мяч подальше от ворот.
54'
Гоооол!!!
Угловой для Десны, подача с левого фланга, Тотовицкий с метра головой расстрелял ворота соперника.
52'
На своей половине поля с мячем играют хозяева, очень скучная игра в начале второй половины встречи.
50'
Желтая карточка
А вот и она, еще один фол против Третьякова и горчичник для Конопли.
49'
И вновь фол со стороны Конопли, на сей раз Третьякова, может нарваться на желтую карточку игрок Десны.
47'
Конопля фолит в атаке против Ковальца, штрафной для гостей.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме мы увидели не особо яркую игру со стороны обеих команд. По очереди два коллектива пытались контролировать мяч и это им в принципе удавалось. Небольшое количество опасных моментов, но два вполне рабочих забитых мяча – логичный исход первой половины встречи. В составах коллективов отметим авторов мячей (Имерекова и Ковальца), которые к тому же довольно пристойно отработали, как командные игроки. Ждем продолжение матча и надеемся на хорошую игру.
45'
Свисток
Первый тайм заверешн!
45'
Опасный момент
Ковалец пробивает из-за пределов штрафной соперника, Литовка тащит опасный выстрел.
43'
Офсайд
В оффсайд на левом фланге атаки залез Калитвинцев, стандарт для гостей.
41'
Уголовой
Очередной корнер для Александрии, но снова неудачно, защитники Десны без проблем разобрались.
39'
Уголовой
Банада стреляет с линии вратарской Литовки, голкипер переводит на угловой, который опасностью не завершился.
37'
Уголовой
Угловой для гостей, навес с левого фланга, от Бухала, защитник соперника выбивает мяч в аут.
35'
А вот теперь хозяева уже берут мяч под свой контроль и будут идти за вторым голом, активнее они заиграли.
33'
Гоооол!!!
Угловой для Десны, подача с правого фланга, после нескольких рикошетов мяч достался Имерекову, тот спиной к воротам оппонентов пробил пяткой и положил мяч в правый нижний угол. Красиво.
31'
Прессинг от гостей на левом фланге атаки, мяч выходит за пределы поля, от ворот для хозяев.
29'
Гоооол!!!
Пас на Ковальца по левому флангу атаки, тот вошел во вратарскую соперника, шатнул Тамма и отправил мяч в ближний от голкипера угол.
27'
Ситало играет рукой в атаке, станларт для Десны.
26'
Тотовицкий фолит в атаке против Бондаренко, штрафной.
25'
Острый прострел от Сухоцкого с левого фланга, после рикошета мяч покидает пределы вратарской Панькива.
23'
Пас по правому флангу атаки на Коноплю, но тот не сумел остановить и обработать.
21'
Тотовицкий выпускает мяч в штрафной соперника, от ворот выбивает Панькив.
20'
Черниговская команда взяла мяч под контроль, пытается организовать свою атаку, начиная с перепаса в центре поля.
18'
Калитвинцев зарабатывает штрафной для своей команды, подача во вратарскую Александрии, фол в атаке против Панькива.
16'
Уголовой
Подача с правого фланга, защитник хозяев головой выбивает мяч.
15'
Удар от Ковальца из-за пределов штрафной соперника, мяч после рикошета выходит на угловой.
14'
Лучкевич теряет мяч на правом фланге атаки, аут для Десны.
12'
Конопля фолит в центре поля, штрафной для Александрии.
11'
Уголовой
Угловой для хозяев, навес с левого фланга с подкруткой, мяч попадает в штангу и выходит за пределы поля.
9'
Уголовой
Угловой для гостей, неудачная подача с левого фланга, от ворот для Литовки.
8'
Опасный момент
Удар от Безбородько с линии штрафной оппонентов, мяч проходит рядом со штангой.
6'
Опасный момент
Вантух навешивает с левого угла вратарской соперника, Банада головой пробивает и попадает в перекладину.
4'
Калитвинцев забрасывает черпачком в штрафную соперника, но не удачно, от ворот для Панькива.
2'
Домбровский фолит против Шастала в атаке, штрафной для гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Александрия): Панькив (кап), Ковалец, Третьяков, Бухал, Лучкевич, Ситало, Шастал, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра.
Инфо
Стартовый состав (Десна): Литовка, Огиря (кап), Йоонас, Домбровский, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Имереков.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 21 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Десна и Александрия.
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Анонс матча Десна - ФК Александрия 10.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Десна в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Александрия можно посмотреть 10.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Олимпик - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 04.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Десна - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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