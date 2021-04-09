Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - ФК Александрия 10.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 10.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Десна в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Олимпик - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 04.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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