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Заря - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 апреля 2021, 14:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
2 - 0
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72'
Ингулец
Петрово
Ход матча
16' Артём Громов 23' Игорь Чайковский 45' Владислав Кабаев
51' Владлен Юрченко 55' Александр Гладкий 62' Михаил Шишка 63' Денис Балан 66' Бакуна Juninho
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
16%
Ингулец
32%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.45 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 7.60
Личные встречи
Заря
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 16:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Бакуна Juninho
66'
63'
Денис Балан
62'
Михаил Шишка
Александр Гладкий
55'
ГООЛ! Владлен Юрченко
51'
Владислав Кабаев
45'
23'
Игорь Чайковский
Артём Громов
16'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
16%
Ингулец
32%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.45 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 41.00
П1: 1.49 Х: 3.95 П2: 7.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Ловро Цвек
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    51
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
    16
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    45
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
    55
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
    66
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
    63
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
    62
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
    23
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 43
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 1
    Mikolajovich, Ribak Vladislav
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 17
    Денис Янаков
    Нападающий
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 19
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 8
    Fakhriyovych, Eitkhalilov Suleiman
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
3
Удары в створ
2
11
Угловые
3
10
Штрафные
10
2
Сейвы
10
Фолы
10
7
Удары мимо
1
3
ЖК
3
Live Zone
Трансляция
67'
Гоооол!!!
ГОЛ! Расстреливал ворота Жуниньо, завершая скидку пяткой от лицевой на левом фланге штрафной в исполнении Кабаева! Гладкий разогнал атаку передачей из глубины!
65'
Опасный момент
Кочергин завершил заброс в правый фланг штрафной ударом в сторону от дальней штанги!
63'
Желтая карточка
Жуниньо набирал в левом фланге атаки, но был сбит фолом со стороны Балана.
62'
Желтая карточка
Шишка грубо сыграл у центральной линии в борьбе против Юрченко.
61'
Удар Гладкого из левого фланга штрафной с правой ноги в дальний угол завершал атаку Зари. Серьезный промах.
59'
Уголовой
Малыш спокойно забрал в руки подачу углового с левого фланга от Юрченко.
56'
Фол Абу Ханны в борьбе за мяч в центре поля остановил Плохотнюка.
54'
Желтая карточка
Желтая для Гладкого за опасную игру в верховой борьбе против Квасного в правом фланге атаки Зари.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача Хомченовского низом с правого фланга атаки пришлась точно на ногу Юрченко на ближнем углу вратарской!
49'
Гладкий и Громов явно не ожидали, что Юрченко будет исполнять заброс в левый фланг штрафной из центральной зоны, да еще и из-под себя.
47'
Опасный момент
Запорожец в зоне перед вратарской замыкал подачу от Козака с правого фланга, но пробил над перекладиной со второго этажа!
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм нашего поединка получился достаточно спокойным и скупым на реальные голевые моменты. У номинальных гостей можно выделить промах Салема с нескольких метров до пустых ворот, после перевода подачи углового с ближней штанги, а у хозяев поля — попадание Кабаева в ближнюю штангу, при попытке завершить рывок в левый фланг штрафной. Заря так и не дотянула, хотя очень старалась, к показателю в 10 угловых за тайм, но если бы они еще приносили пользу.. Прицел при ударах со средней дистанции сбился и у Кочергина. Впрочем, партнеру вторил и тот же Кабаев, который в середине тайма не смог расстрелять ворота из центра штрафной, после удачного отскока.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Желтая карточка
Кабаев получил желтую за фол против Чайковского в левом фланге обороны, и теперь пропустит следующую игру.
42'
Опасный момент
Мацапура забрал в руки удар головой от Кучеренко, на которого пошла подача штрафного с правого фланга в район дальней штанги!
42'
Опасный момент
Мацапура забрал в руки удар головой от Кучеренко, на которого пошла подача штрафного с правого фланга в район дальней штанги!
40'
А Кочергин у нас продолжает стрелять в небеса. Подача углового с правого фланга, после отскока, завершилась очередным его неудачным ударом.
38'
Штрафной заработал Жуниньо своим дриблингом у центральной линии.
35'
Кучеренко сыграл головой при подаче с правого фланга от Хомченовского в центр штрафной.
33'
Громов передержал мяч в левом фланге штрафной, и так и не нанес удар по воротам.
31'
Уголовой
Заря обложила штрафную соперников угловыми. Уже третий подряд пошел.
29'
Квасный отдал слишком жесткий пас на Кучеренко в левый фланг своей половины. Подставил партнера.
27'
Балан прокатил на бедре Кочергина при пересечении соперником центральной линии.
25'
Опасный момент
Ну куда же пробил сейчас Кабаев?! Над правой девяткой отправлен мяч, после удачного отскока к "точке"!
23'
Желтая карточка
Чайковский получил желтую за опасную накладку против Кочергина на чужой половине.
21'
Опасный момент
Кочергин вновь завершал позиционную атаку своей команды, но что-то у него с прицелом. Выше пробил.
18'
Опасный момент
Удар Кочергина от полукруга у вратарской пришелся выше ворот! Защитники мешали.
16'
Желтая карточка
Громов в чужой штрафной отмахнулся от Квасного при подаче углового с правого фланга.
14'
Опасный момент
Удар Кабаева с левого фланга штрафной с достаточно острого угла пришелся в ближний каркас ворот!
12'
Опасный момент
Опустился мяч сверху на сетку ворот, после удара головой от Хомченовского, на котрого пошла подача углового с левого фланга.
10'
Совершенно не лег мяч на ногу Кабаеву при исполнении прострела с правого фланга штрафной.
7'
Запорожец прошел в левый фланг атаки, но там его встретил с отбором Хомченовский, который сразу же был отправлен фолом на газон.
5'
Опасный момент
Над воротами пробил Салем с пары метров до них! Замкну скидку с ближней штанги, куда пошла подача углового с левого фланга!
3'
Уголовой
Головой завершал Кучеренко подачу углового с левого фланга, но лишь сбросил мяч в руки голкиперу.
1'
Малыш забрал в руки отскок от блокированного удара Кабаева с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крынский, Сейтхалилов, Шевцов, Янаков, Белоцерковец, Щедрый, Асмелаш, Ситчинава, Синегуб.
Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко, Запорожец, Шишка, Козак — Плохотнюк.
Запасные: Рыбак, Цыганикс, Руфати, Фаворов, Назарина, Казаков, Гринь, Алефиренко, Лунев.
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов, Гладкий, Кабаев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют луганская Заря и петровский Ингулец.
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Анонс матча Заря - Ингулец 11.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Ингулец можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Рух - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Заря - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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