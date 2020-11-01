Заря - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Рух - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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