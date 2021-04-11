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Олимпик - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 апреля 2021, 19:30 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 1
Обновить
56'
Колос
Ковалевка
Ход матча
22' Olabiran, Muyiwa 30' Kargbo Jr, Ibrahim 42' Zolotov, Nikolay
46' Владимир Лысенко Вышел: Хлобас, Дмитрий
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
24%
Ничья
29%
Колос
48%
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.00 Х: 3.50 П2: 1.83
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.60 Х: 3.50 П2: 1.81
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
6
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик
Клубные товарищеские матчи 2019
13.10.2019 - 15:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
04.08.2019 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
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Главные события
46'
Владимир Лысенко
Вышел: Хлобас, Дмитрий
42'
Zolotov, Nikolay
ГООЛ! Kargbo Jr, Ibrahim
30'
Olabiran, Muyiwa
22'
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
24%
Ничья
29%
Колос
48%
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.00 Х: 3.50 П2: 1.83
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.79 Х: 3.18 П2: 1.89
П1: 4.60 Х: 3.50 П2: 1.81
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 55
    Ekra Geo, Christ Danny
    Полузащитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
    30
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
    22
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    46
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
    42
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 17
    Хлобас, Дмитрий
    Нападающий
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 99
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Lisitskiy, Vitaliy
Статистика матча
6
Штрафные
14
15
Фолы
5
2
Удары мимо
9
1
Блокировано ударов
3
11
Угловые
11
2
ЖК
1
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
5
4
Сейвы
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
55'
Милько наступил на голеностоп Каргбо в правом фланге атаки.
53'
Костышин разворачивался в правом фланге атаки, но был сбит фолом со спины от Зотько.
51'
Ильин решил подрисовать пенальти в правом фланге чужой штрафной. Арбитр не повелся. Лебеденко играл чисто.
50'
Желтая карточка
Экра явно толкнул в лицо соперника в борьбе у технической зоны.
48'
Разорвали Чурко футболку в борьбе за мяч.
48'
Опасный момент
Кичак! Ногами парировал резкий удар от Хлебаса из левого фланга штрафной в ближний угол!
46'
Замена
Лысенко заменен в перерыве на Хлебаса.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме поединка Колос показал приличный уровень давления на соперников, однако так и не смог пробить Кичака со своих многочисленных попыток. Вместо этого, Олимпику для гола понадобилось не так уж и много — скорость Каргбо и точный заброс со своей половины ему на ход. Подопечные Юрия Калитвинцева допускали массу ошибок на своей половине поля, но никто из соперников так и не взялся их за это наказывать. Впрочем, времени для того, чтобы отыграться, у номинальных гостей будет еще предостаточно.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Кичак! На линии ворот зафиксировал мяч, находясь в суматохе между своими и чужими внутри вратарской, при подаче углового с правого фланга.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Столкновение между Драме и Милько в центре поля. Игрок Олимпика нуждается в помощи.
42'
Желтая карточка
Золотов грубым ударом по ногам встретил рывок Бенито в правом фланге атаки.
41'
Опасный момент
Кичак! Гавриш со штрафного отправлял мяч под перекладину, но голкипер дотянулся!
40'
Драме сбил Лысенко в зоне перед своей штрафной.
37'
Колос продвигается к чужой штрафной.
35'
Бенито зацепился за подачу с левого фланга в центре штрафной, н пробил с разворотом корпуса в спину Гавришу. Добивал Альваренга, но направил мяч выше ворот!
33'
Опасный момент
Мяч вернулся в штрафную Олимпика, и теперь уже Милько замыкал дальнюю при навесе с правого фланга! Тащит голкипер!
32'
Опасный момент
Кичак! Парировал голкипер удар головой от Петрова в завершении подачи углового с правого фланга.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Контратаку поймал Колос. Пас на ход от Политыло для Каргбо, и Ибрагим пробил верхом над Волынцом!
28'
Опасный момент
Костышин проврался мимо Альваренги в левый фланг штрафной, но Кичак справился с его удара с острого угла под ближнюю штангу!
25'
Опасный момент
Чогадзе! Пустые ворота были перед ним, после удачного отскока от неудачного перехвата голкипера подачи с правого фланга, но Тимур просто не попал по мячу.
22'
Желтая карточка
Бенито поднялся, и сам пошел совершать отмашку от Кравченко на чужой половине.
21'
Повреждение у Бенито, после стыка с Ильиным в левом фланге обороны.
19'
В центре поля сейчас идет игра. Команды грешат браком. В особенности — Олимпик.
17'
Петров обрезал команду в центре поля, но Бенито контратаку в левом фланге так и не разогнал.
15'
Опасный момент
Драме в подкате перехватил прострел с правого фланга от Ильина во вратарскую!
13'
Костышин поставил спину Альваренге в левом фланге атаки.
11'
Бенито вошел в левый фланг штрафной на дриблинге, но Петров заблокировал его прострел.
9'
Не уходят номинальные гости с чужой половины.
7'
Лебеденко рукой придержал Ильина в левом фланге обороны.
5'
Богданов подал со штрафного в правом фланге на дальнюю, но Милко не сумел слету попасть по мячу.
4'
Много контролирует мяч на чужой половине Колос.
3'
Драме уничтожил корпусом Чурко в борьбе за мяч у левого углового флажка.
2'
Фол в центре поля от Чогадзе против Ильина.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Новак, Ром, Черноморец, Нгамба, Ориховский, Антюх, Хлебас, Сорокин.
Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов — Милько, Богданов — Ильин, Костышин, Чурко — Лысенко.
Запасные: Бетим, Пасич, Векляк, Снурницын, Завийский, Романовский, Тейшейра, Таллес, Нкенг.
Олимпик: Кичак — Альваренга, Драме, Зотько, Лебеденко — Экра — Чогадзе, Бабенко, Политыло, Бенито — Каргбо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют донецкий Олимпик и ковалевский Колос.
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Комментарии(2)
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Viktor Ivanjvich
11.04.2021 в 20:39
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DeathSlip (Лисичанск)
11.04.2021 в 20:11
Ваш сайт ТУПИТ!!! Забивает Олимпик, а пишут гол КОЛОСУ!!!!!!
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Анонс матча Олимпик - Колос 11.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Олимпик в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Колос можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Десна - 03.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Минай - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Олимпик - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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