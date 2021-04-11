Олимпик - Колос онлайн трансляция матча

В первом тайме поединка Колос показал приличный уровень давления на соперников, однако так и не смог пробить Кичака со своих многочисленных попыток. Вместо этого, Олимпику для гола понадобилось не так уж и много — скорость Каргбо и точный заброс со своей половины ему на ход. Подопечные Юрия Калитвинцева допускали массу ошибок на своей половине поля, но никто из соперников так и не взялся их за это наказывать. Впрочем, времени для того, чтобы отыграться, у номинальных гостей будет еще предостаточно.