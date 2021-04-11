Олимпик - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Олимпик в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Десна - 03.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Минай - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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