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Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 апреля 2021, 17:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
16'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рух
31%
Ничья
19%
ФК Минай
50%
П1: 2.02 Х: 3.53 П2: 3.63
П1: 2.05 Х: 3.40 П2: 3.30
П1: 2.02 Х: 3.53 П2: 3.63
П1: 2.09 Х: 3.05 П2: 4.07
П1: 2.15 Х: 3.20 П2: 3.60
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
1
Побед
3
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 15:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик В
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рух
31%
Ничья
19%
ФК Минай
50%
П1: 2.02 Х: 3.53 П2: 3.63
П1: 2.05 Х: 3.40 П2: 3.30
П1: 2.02 Х: 3.53 П2: 3.63
П1: 2.09 Х: 3.05 П2: 4.07
П1: 2.15 Х: 3.20 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 12
    Gliha Erik
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 30
    Chato
    Защитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 32
    Антон Каниболоцкий
    Вратарь
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Tsymbal, Mykola
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
1
Удары в створ
1
Удары мимо
1
2
Угловые
1
Штрафные
3
Сейвы
1
3
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
15'
Сакив случайно оказался на пути мяча, при выносе от Стаменковича прострела Кожанова с правого фланга. В итоге — удар от ворот.
14'
Пас Гагуна с правого фланга внутрь штрафной был для Бойчука слишком сильным.
12'
Монзуль сегодня дает играть. Вот — упал Федорчук, после касание рукой его спины со стороны соперника, а игра пошла дальше.
10'
Матич вынес подальше от штрафной заброс в правый фланг атаки для Кондракова.
7'
Продвижение Борячука в левом фланге штрафной завершилось заработанным угловым.
6'
Какой-то конфликт есть у Кожанова и Мысыка. Монзуль успокаивает.
4'
Борячук чуть не оторвал ногу Нуриеву в левом фланге обороны, неудачно вступив в отбор.
2'
Опасный момент
Мартынюк черкнул мяч головой внутри вратарской, замыкая подачу углового с левого фланга, но удар прошел в сторону от дальней штанги.
1'
Попович перевел на угловой подачу с левого фланга от Бойчука.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Снижко, Огбонная, Милевский, Багайоко, Чушенко, Бойко, Ахмедзаде.
Минай: Попович — Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив — Петрусенко — Кожанов, Ткачук, Нуриев, Пиняшко — Шиндер.
Запасные: Мысак, Зец, Глига, Сыч, Притула, Климчук, Копина, Рунич, Карасюк.
Рух: Бандура — Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык — Кухарук — Бойчук, Мартынюк, Федорчук, Борячук — Кондраков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и закарпатский Минай.
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Анонс матча Рух - ФК Минай 11.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Рух в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Минай можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Заря - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рух - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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