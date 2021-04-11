Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Рух в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Заря - 03.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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