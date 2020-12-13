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Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 апреля 2021, 21:45 - Артемио Франки
Главный судья: Юан Лука Сакки
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
0 - 1
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35'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
13' Запата, Дуван 23' Ромеро,Кристиан
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
30%
Ничья
40%
Аталанта
30%
П1: 18.20 Х: 7.88 П2: 1.17
П1: 5.50 Х: 4.50 П2: 1.57
П1: 18.20 Х: 7.88 П2: 1.17
П1: 25.00 Х: 8.94 П2: 1.14
П1: 6.00 Х: 4.50 П2: 1.55
Интересные факты
  • Душан Влахович лучший бомбардир Фиорентина с 13 голами. Луис Муриэль забил 18 раз за Аталанта
  • Франк Рибери отдал больше всего передач в Фиорентина с 5 передачами. Йосип Иличич лучший распасовщик Аталанта (8 передач)
  • Наиболее популярный счет между Фиорентина и Аталанта 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 28% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Фиорентина забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Фиорентина (в среднем).
  • Фиорентина забивает 1.68 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Аталанта - 3.2.
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Аталанта - 1.2.
  • Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Фиорентина пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Фиорентина забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 13 раз, 9 сыграла в ничью и 1 победы команды Аталанта. Разница голов 46-20 в пользу команды Фиорентина.
  • Фиорентина не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Фиорентина выиграла 19 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-50 в пользу команды Фиорентина
  • Вы знали, что Фиорентина забил 19% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Фиорентина
11
Побед
22
Игр
3
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 16:00 Аталанта 3 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен Аталанта
Кубок Италии 2019/2020
15.01.2020 - 16:00 Фиорентина 2 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
22.09.2019 - 18:45 Аталанта 2 - 2 Завершен Фиорентина
Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Фиорентина 2 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
13.03.2021 - 19:00 Беневенто 1 - 4 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 3 Завершен Парма Н
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 2 Завершен Рома П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Аталанта П
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Главные события
23'
Ромеро,Кристиан
13'
Запата, Дуван ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
30%
Ничья
40%
Аталанта
30%
П1: 18.20 Х: 7.88 П2: 1.17
П1: 5.50 Х: 4.50 П2: 1.57
П1: 18.20 Х: 7.88 П2: 1.17
П1: 25.00 Х: 8.94 П2: 1.14
П1: 6.00 Х: 4.50 П2: 1.55
Составы команд
69
Дронговский, Бартломей
2
Martinez, Lucas
20
Пеццелла, Герман
4
Никола Миленкович
3
Кристиано Бираги
10
Кастровилли, Гаэтано
34
Софьян Амрабат
5
Бонавентура, Гиакомо
22
Мартин Касерес
18
Душан Влахович
11
Кристиан Куаме
95
Пьерлуиджи Голлини
6
Толои, Рафаэль
17
Ромеро,Кристиан
6
Хосе Луис Паломино
18
Руслан Малиновский
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
8
Робин Госенс
88
Марио Пашалич
19
Луис Муриэль
91
Запата, Дуван
Стартовый состав
  • 18
    Душан Влахович
  • 11
    Кристиан Куаме
    Нападающий
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 22
    Мартин Касерес
    Защитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
  • 20
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 69
    Дронговский, Бартломей
    Вратарь
  • 19
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
    13
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
    23
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 67
    Munteanu, Louis
    Нападающий
  • 36
    Ponsi, Fabio
    Защитник
  • 28
    Монтьель, Тофол
    Полузащитник
  • 27
    Антонио Баррека
    Защитник
  • 25
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 21
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 15
    Максимильяно Оливера
    Защитник
  • 6
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
  • 92
    Валентин Эйссерик
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
Тренеры
  • Джузеппе Якини
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
2
Удары мимо
4
Угловые
4
5
Штрафные
5
4
Фолы
3
1
Офсайды
2
Удары в створ
5
Блокировано ударов
2
3
Сейвы
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
32'
Желтая карточка
Пашалич втікав лівим флангом, але Песелья не за правилами його зупинив.
30'
Опасный момент
Сапата не забив вихід віч-на-віч. Драговський у вогні!
28'
Инфо
Наразі у "фіалок" лише 59% точності передач.
27'
Влахович (Фіорентина) пробив дуже слабко з розвороту. Незручна позиція була.
26'
Перший удар від госпордарів: Касерес головою пробив повз ворота після навісу зі стандарту.
25'
Влаховичу (Фіорентина) досі надають допомогу. Серб все-таки зможе продовжити гру.
23'
Желтая карточка
Крістіан Ромеро (Аталанта) грубо зіграв проти Душана Влаховича.
22'
Сапата намагався на силу влучити з флангу в голову Пашаличу, проте хорват трохи не добіг до м'яча у центральній зоні.
19'
Опасный момент
Спочатку Маліновський зі стандарту з метрів 23-25-ти потрапив у стінку, а згодом Сапата пробив з передачі Муріеля, але Драговський парирував удар колумбійця.
18'
Офсайд
Робін Госенс (Аталанта) трохи забіг у офсайд після розкішної передачі за спини від Маліновського. Трохи затягнув з пасом українець.
15'
Опасный момент
Маліновський міг оформити дубль асистів, але удар Пашалича після подачі з кутового парирував Драговський.
13'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Сапата з передачі Маліновського від кутового прапорця перевів головою м'яч у ворота "Фіорентини"!
11'
Офсайд
Чергова дія від колумбійської зв'язки Муріель-Сапата, проте Дуван цього разу потапив до положення "поза грою".
9'
Фройлер (Аталанта) обрізав трьох суперників і міг вивести Госенса на побачення з голкіпером, але німець невдало прокинув собі на хід.
7'
Муріель намагався знайти передачею Толоя в штрафному майданчику "фіалок", але захисник не зумів прийняти м'яч.
3'
Уголовой
Після кутового від Маліновського захисники господарів винесли м'яч.
1'
Руслан Маліновський (Аталанта) пробив одразу на 45-й секунді, але гармата з-за меж штрафного майданчика пролетіла надто високо над воротами.
Свисток
Матч розпочався!
"Фіорентина": Драговский - Міленкович, Песселья, Мартінес - Касерес, Амрабат, Кастровіллі, Бонавентура, Бірагі - Куаме, Влахович.
Запасні господарів: Розаті, Террачано, Баррека, Валеро, Венуті, Іссерік, Кальєхон, Малькюї, Монтьєль, Мунтяну, Олівера, Понсі.
"Аталанта": Голліні - Толой, Ромеро, Паломіно - Пащалич, де Рон, Фройлер, Госенс - Маліновський - Муріель, Сапата.
Запасні гостей: Спортьєлло, Россі, Дьїмсіті, Ілічич, Кальдара, Ламмерс, Мехле, Міранчук, Руджері, Коваленко, Шутало.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Добрий вечір всім любетелям Серії А! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу 30-го туру чемпіонату Італії між "Фіорентиною" та "Аталантою".
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Анонс матча Фиорентина - "Аталанта" 11.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Фиорентина (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Фиорентина (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Фиорентина осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Фиорентина в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джузеппе Якини и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фиорентина - "Аталанта" можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Фиорентина - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фиорентина (Флоренция)
Год основания Фиорентина (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Джузеппе Якини

Прошедший поединок команды Фиорентина был сыгран против Дженоа - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Фиорентина - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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