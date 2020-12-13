Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой Фиорентина (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Артемио Франки.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Фиорентина (Флоренция) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Фиорентина осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Фиорентина в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джузеппе Якини и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фиорентина (Флоренция)
Год основания Фиорентина (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Джузеппе Якини
Прошедший поединок команды Фиорентина был сыгран против Дженоа - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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