Фиорентина - Аталанта онлайн трансляция матча

Душан Влахович лучший бомбардир Фиорентина с 13 голами. Луис Муриэль забил 18 раз за Аталанта

Франк Рибери отдал больше всего передач в Фиорентина с 5 передачами. Йосип Иличич лучший распасовщик Аталанта (8 передач)

Наиболее популярный счет между Фиорентина и Аталанта 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Фиорентина выигрывает первый тайм в 28% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.

Фиорентина выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.

Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).

Фиорентина забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Фиорентина (в среднем).

Фиорентина забивает 1.68 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Аталанта - 3.2.

Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Аталанта - 1.2.

Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Фиорентина пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Фиорентина забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 13 раз, 9 сыграла в ничью и 1 победы команды Аталанта. Разница голов 46-20 в пользу команды Фиорентина.

Фиорентина не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Фиорентина выиграла 19 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-50 в пользу команды Фиорентина

Вы знали, что Фиорентина забил 19% голов между минутами 16-30?