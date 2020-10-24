Бетис - Атлетико онлайн трансляция матча

Реал Бетис без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.

Серхио Каналес отдал больше всего передач в Реал Бетис с 7 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (6 передач)

Гидо Родригес получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Бетис. Стефан Савич получил 13 в Атлетико Мадрид.

Год назад, Реал Бетис была на 14 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 6 месте с 46 очками.

Реал Бетис выиграл 3 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Атлетико Мадрид 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Реал Бетис выигрывает первый тайм в 25% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 39% матчей.

Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 39%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 1, команда Атлетико Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).

Реал Бетис забивает 0.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).

Реал Бетис забивает 1.58 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Атлетико Мадрид - 1.6.

Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Вы знали, что Реал Бетис забил 36% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Реал Бетис (1-0 дома и 2-1 на выезде)

За последние 23 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 7 раз, 6 сыграла в ничью и 10 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 31-25 в пользу команды Атлетико Мадрид.

Реал Бетис не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Атлетико Мадрид не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 48 встреч, команда Реал Бетис выиграла 12 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-44 в пользу команды Атлетико Мадрид

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?