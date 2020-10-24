Бетис - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бетис (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Бетис (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Бетис в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби
Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Эльче - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Севилья" - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".
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