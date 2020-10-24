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Бетис - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 11 апреля 2021, 22:00 - Бенито Вильямарин
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Бетис
Севилья
1 - 1
Обновить
20'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
5' Янник Феррейра Карраско
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
25%
Ничья
38%
Атлетико
38%
П1: 3.77 Х: 3.12 П2: 2.25
П1: 3.40 Х: 3.20 П2: 2.25
П1: 3.77 Х: 3.12 П2: 2.25
П1: 8.88 Х: 4.52 П2: 1.44
П1: 3.55 Х: 3.20 П2: 2.26
Интересные факты
  • Реал Бетис без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.
  • Серхио Каналес отдал больше всего передач в Реал Бетис с 7 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (6 передач)
  • Гидо Родригес получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Бетис. Стефан Савич получил 13 в Атлетико Мадрид.
  • Год назад, Реал Бетис была на 14 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 6 месте с 46 очками.
  • Реал Бетис выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Атлетико Мадрид 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Бетис выигрывает первый тайм в 25% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 39% матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 39%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 1, команда Атлетико Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Бетис забивает 0.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).
  • Реал Бетис забивает 1.58 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Атлетико Мадрид - 1.6.
  • Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 36% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Реал Бетис (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • За последние 23 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 7 раз, 6 сыграла в ничью и 10 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 31-25 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Реал Бетис не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 48 встреч, команда Реал Бетис выиграла 12 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-44 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Реал Бетис одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Бетис
2
Побед
17
Игр
12
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
11.07.2020 - 22:45 Атлетико 1 - 0 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 16:45 Бетис 1 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
03.02.2019 - 17:15 Бетис 1 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 17:15 Эльче 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
19.03.2021 - 22:00 Бетис 2 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2020/2021
08.03.2021 - 22:00 Бетис 3 - 2 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 17:15 Кадис 0 - 1 Завершен Бетис В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик В
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Главные события
5'
Янник Феррейра Карраско ГООЛ!
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
25%
Ничья
38%
Атлетико
38%
П1: 3.77 Х: 3.12 П2: 2.25
П1: 3.40 Х: 3.20 П2: 2.25
П1: 3.77 Х: 3.12 П2: 2.25
П1: 8.88 Х: 4.52 П2: 1.44
П1: 3.55 Х: 3.20 П2: 2.26
Составы команд
25
Клаудио Браво
15
Морено Алекс
5
Марк Бартра
23
Айсса Манди
22
Эмерсон
21
Родригес Гидо
10
Серхио Каналес
11
Кристиан Тельо
8
Набиль Фекир
17
Жоакин Готтсман
24
Айтор Руйбаль
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
15
Стефан Савич
2
Хосе Мария Хименес
22
Марио Хермосо
21
Янник Феррейра Карраско
8
Коке
16
Эктор Эррера
8
Сауль Ньигес
10
Анхель Корреа
23
Феликс, Жоао
Стартовый состав
  • 24
    Айтор Руйбаль
    Нападающий
  • 11
    Кристиан Тельо
    Нападающий
  • 8
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 17
    Жоакин Готтсман
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 5
    Марк Бартра
    Защитник
  • 23
    Айсса Манди
    Защитник
  • 22
    Эмерсон
    Защитник
  • 25
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
    5
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Хоэль Роблес
    Вратарь
  • 20
    Лайнес, Диего
    Нападающий
  • 19
    Фекир, Яссин
    Полузащитник
  • 16
    Лоренцо Хесус Морон Гарсия
    Нападающий
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 12
    Сидней
    Защитник
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 4
    Акуоку, Пол
    Полузащитник
  • 2
    Мартин Монтойя
    Защитник
  • 33
    Хуан Миранда
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 27
    Камельо, Серхио
    Нападающий
Тренеры
  • Мануэль Пеллегрини
  • Диего Симеоне
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Угловые
2
1
Удары в створ
2
4
Штрафные
3
3
Фолы
3
1
Сейвы
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
17'
Офсайд
Корреа в офсайде.
14'
Опасный момент
Скидка Эрмосо на Сауля! Удар головой! Браво в полном порядке!
13'
Инфо
Владение мячом - 68%/32% в пользу "Атлетико".
11'
Хозяева перешли центр поля и пытаются развить атаку через левый фланг.
8'
"Атлетико" продолжает давить. "Бетис" испытывает трудности с переходом на чужую половину.
5'
Гоооол!!!
Карраско отдал на Феликса. Жоау катнул на Корреа. Корреа вернул обратно на Карраско. Янник пробил мимо Браво! 0:1!
3'
"Атлетико" владеет мячом на первых минутах и пытается развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Бетис", стартовый состав: Браво - Морено, Бартра, Манди, Эмерсон - Гидо, Каналес - Тельо, Фекир, Руибаль - Хоакин.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Коке, Эррера, Сауль, Карраско - Корреа, Феликс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: "Бетис" - "Атлетико". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Бетис - "Атлетико" 11.04.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Бетис (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бетис (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Бетис в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бетис - "Атлетико" можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Бетис - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби

Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Эльче - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Севилья" - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча Бетис - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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