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Ювентус - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 07 апреля 2021, 19:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
2 - 1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Ход матча
13' Криштиану Роналду 22' Калиду Кулибали Йеро
54' Ирвинг Лосано Вышел: Маттео Политано 54' Диего Демме Вышел: Виктор Осимхен 54' Алекс Сандро 69' Альваро Мората Вышел: Пауло Дибала 69' Хуан Куадрадо Вышел: Уэстон Маккенни 73' Пауло Дибала 76' Эльсеид Хюсай Вышел: Руй, Марио 76' Дрис Мертенс Вышел: Элмас, Элиф 80' Федерико Кьеза Вышел: Артур 81' Амир Ррахмани 89' Руис Пенья, Фабиан Вышел: Андреа Петагна 90' Лоренцо Инсинье
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
53%
Ничья
27%
Наполи
20%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 262.00
П1: 1.30 Х: 5.50 П2: 8.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 262.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 436.00
П1: 1.33 Х: 5.30 П2: 9.00
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 24 голами. Лоренцо Инсинье забил 14 раз за Наполи
  • Родриго Бентанкур получил больше всего желтых карточек (6) в Ювентус. Джованни Ди Лоренцо получил 10 в Наполи.
  • Наполи не проигрывает в последних 7 играх.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Наполи 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 39% матчей, Наполи выигрывает в 42% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Наполи выигрывает в 42%.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Наполи выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).
  • Ювентус забивает 1.2 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.22 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Наполи - 1.8.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 17 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Наполи. Разница голов 47-17 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 4-3 (Ювентус дома) и 2-1 (Наполи дома).
  • Ювентус не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Наполи не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Ювентус выиграла 25 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-55 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Наполи забил 26% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Ювентус забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Ювентус
15
Побед
28
Игр
7
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Ювентус
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 19:00 Торино 2 - 2 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 16:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Беневенто П
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 19:00 Кальяри 1 - 3 Завершен Ювентус В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Порту В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Наполи 4 - 3 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 21:45 Наполи 3 - 1 Завершен Болонья В
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Новости команд
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Главные события
90'
Лоренцо Инсинье ГООЛ!
89'
Руис Пенья, Фабиан
Вышел: Андреа Петагна
81'
Амир Ррахмани
Федерико Кьеза
Вышел: Артур
80'
76'
Эльсеид Хюсай
Вышел: Руй, Марио
76'
Дрис Мертенс
Вышел: Элмас, Элиф
ГООЛ! Пауло Дибала
73'
Альваро Мората
Вышел: Пауло Дибала
69'
Хуан Куадрадо
Вышел: Уэстон Маккенни
69'
54'
Ирвинг Лосано
Вышел: Маттео Политано
54'
Диего Демме
Вышел: Виктор Осимхен
Алекс Сандро
54'
22'
Калиду Кулибали Йеро
ГООЛ! Криштиану Роналду
13'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
53%
Ничья
27%
Наполи
20%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 262.00
П1: 1.30 Х: 5.50 П2: 8.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 262.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 436.00
П1: 1.33 Х: 5.30 П2: 9.00
Составы команд
77
Джанлуиджи Буффон
12
Алекс Сандро
3
Джорджио Кьеллини
4
Маттейс де Лигт
13
Данило
22
Федерико Кьеза
25
Адриен Рабио
30
Родриго Бентанкур
16
Хуан Куадрадо
7
Криштиану Роналду
9
Альваро Мората
16
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
33
Амир Ррахмани
26
Калиду Кулибали Йеро
23
Эльсеид Хюсай
17
Руис Пенья, Фабиан
4
Диего Демме
22
Ирвинг Лосано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
14
Дрис Мертенс
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    13
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    69
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    80
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
    69
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
    54
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
    76
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
    54
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
    90
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
    89
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
    54
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 33
    Амир Ррахмани
    Защитник
    81
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
    22
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
    76
  • 16
    Алекс Мерет
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
    73
  • 37
    Андреа Петагна
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 16
    Никита Контини
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 58
    Cioffi, Antonio
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Дженнаро Гаттузо
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Удары мимо
5
12
Штрафные
18
16
Фолы
12
4
Блокировано ударов
5
2
Угловые
6
3
Удары в створ
4
1
ЖК
2
2
Офсайды
3
Сейвы
1
Трансляция
90'
Свисток
Матч завершен!
90+4'
Уголовой
Подача с корнера, фол в атаке со стороны игроков гостей, штрафной.
90+3'
Опасный момент
Подача от Зелински с правого фланга, Осимхен пробивает, мяч выходит на угловой.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 4 минуты к основному времени матча.
90'
Замена
Замена у Наполи: вместо Руиса играет Питанье.
90'
Гоооол!!!
Инсинье пробивает в правый от Буффона нижний угол, не угадал голкипер.
88'
Опасный момент
А может и нет... Осимхен падает во вратарской соперника, Кьелини в него влетел, пенальти.
86'
Строят свою атаку гости, пытаются что-то создать, но выглядит это все более и более удручающе, наверное их бублик на табло сегодня не изменится.
84'
Руй пробивает прямым ударом, мяч попадает в стенку.
83'
Дибала фолит против Политано недалеко от своих ворот, хороший стандарт для Наполи.
81'
Желтая карточка
Горчичник для Ррахмани за срыв атаки и грубый фол против Дибалы.
80'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Кьеза на поле вышел Артур.
79'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с правого фланга, защита Юве выбивает мяч.
77'
Заброс по правому флангу на ход Политано, слишком сильно, Буффон забирает.
75'
Замена
Замена у Наполи: вместо Мертенса выходит Элмас, вместо Хюсая играет Руй.
73'
Гоооол!!!
Вот тебе и замена... Дибала получил мяч на линии вратарской соперника, развернулся, низом пробил в дальний от голкипера правый нижний угол.
71'
Опасный момент
Плотный удар из дальней дистанции от Руиса, Буффон на месте.
69'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Мораты на поле вышел Дибала, вместо Куадрадо играет Маккенни.
68'
Зелински прорвался во вратарскую соперника, но отпустил мяч, Джи Джи надежен на выходе.
67'
Куадрадо заигрался на левом фланге атаки и потерял мяч, аут для гостей.
65'
Высокая подача с левого фланга от Ди Лоренцо, но очень высоко и не точно, от ворот для Буффона.
63'
Де Лигт фолит против Осимхена в центре поля, стандарт.
61'
Уголовой
Угловой для Наполи, навес с правого фланга, Буффон кулаками выбивает мяч.
60'
Офсайд
Выскочили в контратаку хозяева, Мората вывел Кьезе один на один с Меретом, но арбитр заффиксировал оффсайд.
59'
Опасный момент
Инсинье вошел во вратарскую оппонентов с правого фланга, шатнул Де Лигта, пробил низом, Джи Джи перевел на угловой, опасно было.
57'
Уголовой
Подача с корнера с правого угла, Мората со всей силы выбивает мяч подальше от ворот.
56'
Осимхен слабо пробивает с центра штрафной соперника, мяч после рикошета выходит на угловой.
55'
Желтая карточка
Желтая для Алекса Сандро за фол в центре поля, стандарт для гостей.
54'
Замена
Замена у Наполи: вместо Лассано на поле вышел Политано, вместо Демме играет Осимхен.
53'
Руис пробивает с линии штрафной соперника, защитники блокируют.
51'
Хюсай фолит в атаке против Куадрадо, стандарт.
50'
Куадрадо тонко навесил с левого фланга, Мората пробил головой с центра штрафной Наполи, но мимо ворот.
48'
Опасный момент
Ди Лоренцо с правого фланга выходил практически на рандеву с Буффоном, пробил на силу, но попал в голкипера.
47'
Бентанкур фолит против Инсинье в центре поля, штрафной.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Ну что же, друзья, посмотрели мы с вами первую часть игры и можем сделать определенные выводы. Безусловно, лучше в сегодняшнее противостояние вошли именно хозяева поля. Весь тайм они заметно больше атаковали, не давали сопернику практически ничего создать у своих ворот. У составе туринцев можем выделит Кьеза, который отдал просто шикарный голевой пас на Роналду, да и в других ситуация был так же хорош, играл на команду. Так же неплохо действовал и Мората, однако реализация моментов пока у него заметно страдает. У неаполитанцев пару раз в атаке выделился Инсинье, однако это не особо выделялось на фоне проблемной игры команды. В обороне по-настоящему надежно отработал Ррахмани. Сможет ли Наполи поменять игру во второй половине встречи, или же мы увидим продолжение первого тайма? Совсем скоро узнаем.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Лассано падает в штрафной туринцев, рефери показывает, что надо играть.
43'
Под конец тайма с мячем начали активнее работать гости, но снова без опасности для ворот оппонентов.
41'
Мората пробивает после контрвыпада команды, очень не удачное завершение атаки от него.
39'
Опасный момент
Инсинье пробивает из-за пределов штрафной Юве, мяч летит чуть выше рамки Буффона.
38'
Опасный момент
Куадрадо накрутил трех защитников у их собственных ворот, вошел во вратарскую Мерета, пробил, но прямо в руки голкиперу.
36'
Нарушение в центре поля против Мораты со стороны Ррахмани, стандарт.
34'
Кьеза прострелил с левого угла вратарской соперника, но никто из партнеров не откликнулся на передачу. Лежит Федерико на газоне, грубо сыграл против него Лассано.
32'
Мората пытался зацепится за мяч на правом фланге атаки, но сфолил против Хюсая, штрафной.
30'
Куадрадо пытался послать мяч по правому флангу на ход партнеру, но защитник Наполи перехватил круглого.
28'
Ди Лоренцо фолит против Рабье недалеко от своих ворот, штрафной, но без подачи.
26'
Офсайд
Роналду зелез в оффсайд, атакуя по центру, стандарт.
25'
Мертенс выполнил прострел в штрафную соперника с правого фланга, Буффон перехватывает мяч.
23'
Взяли под контроль мяч и неаполитанцы, но пока без особого продвижения к воротам Ювентуса.
21'
Желтая карточка
Желтая для Кулибали за фол в центре поля против Бентанкура, стандарт.
20'
Алекс Сандро простреливает с левого фланга в штрафную оппонентов, защита справляется.
18'
Роналду пытался по центру пройти к воротам соперника, но Ррахмани его встретил и отобрал круглого.
16'
Руис пробивает из-за пределов штрафной Юве, мяч летит намного выше ворот Буффона.
15'
Продолжают активнее владеть мячем хозяева поля, Наполи пока не может ничего придумать в атаке.
13'
Гоооол!!!
Кьезе простреливает с правого фланга, Роналду оказался один во вратарской гостей, низом пробил и отправил мяч мимо голкипера.
11'
Опасный момент
Инсинье опасно простреливает с правого фланга в штрафную соперника, Алекс Сандро выбивает мяч.
10'
Уголовой
Подача с корнера, Рабье пробивает головой, мяч летит мимо рамки Мерета.
9'
Опасный момент
Кьезе пробиват с центра вратарской Наполи, после рикошета мяч летит на угловой.
7'
Демме фолит против Бентанкура в центре поля, стандарт.
5'
Уголовой
Угловой для туринцев, розыгрыш, защита неаполитанцев перехватывает круглого.
4'
Опасный момент
Зелински пробивает с центра штрафной оппонентов, мяч летит выше рамки, опасно.
3'
Опасный момент
Навес с правого фланга во вратарскую гостей, Роналду чудом не попадает головой по мячу в метре от ворот соперника.
2'
С самого начала поединка мяч под контроль взяли хозяева поля, пока игра в центре поля с уклоном на атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Наполи): Мерет, Инсинье (кап), Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хюсай, Руис, Демме, Лосану, Зелински, Мертенс.
Инфо
Стартовый состав (Ювентус): Буффон, Кьеллини (кап), Алекс Сандру, Де Лигт, Данилу, Кьеза, Рабье, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Мората.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 3 тура итальянской Серии А 2020/2021 между командами Ювентус и Наполи.
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Анонс матча "Ювентус" - Наполи 07.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 07.04.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Наполи можно посмотреть 07.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 07.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против "Ювентус" - 07.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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