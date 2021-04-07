Ювентус - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Наполи 07.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 07.04.2021

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 07.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против "Ювентус" - 07.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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