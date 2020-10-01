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Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 апреля 2021, 22:00 - Эмирейтс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 2.90 Х: 3.60 П2: 2.30
П1: 2.95 Х: 3.62 П2: 2.37
П1: 2.95 Х: 3.55 П2: 2.40
Интересные факты
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.
  • Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Александр Лаказетт лучший бомбардир Арсенал с 11 голами. Мохамед Салах забил 17 раз за Ливерпуль
  • Эктор Бельерин получил больше всего желтых карточек (8) в Арсенал. Фабиньо получил 5 в Ливерпуль.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ливерпуль выигрывает в 31% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ливерпуль выигрывает в 31%.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Арсенал забивает 1.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.79 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 3.8.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 2.4.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Вы знали, что Арсенал забил 8% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • За последние 30 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-31 в пользу команды Арсенал.
  • Последняя гостевая победа Ливерпуль над Арсенал была в 2016
  • Игры прошлого года: 2-1 (Арсенал дома) и 3-1 (Ливерпуль дома).
  • Арсенал не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-92 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Арсенал забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
22
Игр
7
Побед
Ливерпуль
Кубок Лиги Англия 2021
01.10.2020 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Арсенал
Суперкубок Англии 2021
29.08.2020 - 18:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал Н
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Арсенал 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернли 1 - 1 Завершен Арсенал Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 21:15 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
П1: 2.90 Х: 3.60 П2: 2.30
П1: 2.95 Х: 3.62 П2: 2.37
П1: 2.95 Х: 3.55 П2: 2.40
Трансляция
"Арсенал": Лено - Чамберс, Холдінг, Габріель, Тірні - Томас, Себальйос - Пепе, Одегорд, Обамеянг - Лаказетт.
Запасні господарів: Раян, Марі, Бельєрін, Вілліан, Ельнені, Мартінеллі, Нелсон, Нкетіа, Соареш.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак, Робертсон - Алькантара, Фабінью, Мілнер - Салах, Фірміно, Мане.
Запасні гостей: Адріан, Вейналдум, Вільямс, Джонс, Жота, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Цімікас, Шакірі.
Инфо
Стали відомі склади команд.
Свисток
Головний арбітр: Мартін Аткінсон (Лідс)
Добрий вечір всім любителям АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу 30-го туру чемпіонату Англії між "Арсеналом" та "Ліверпулем".
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Анонс матча Арсенал - "Ливерпуль" 03.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 01.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль" можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Арсенал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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