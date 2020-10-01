Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 01.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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