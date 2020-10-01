Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

В домашних матчах Арсенал не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.

Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Александр Лаказетт лучший бомбардир Арсенал с 11 голами. Мохамед Салах забил 17 раз за Ливерпуль

Эктор Бельерин получил больше всего желтых карточек (8) в Арсенал. Фабиньо получил 5 в Ливерпуль.

Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Арсенал выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ливерпуль выигрывает в 31% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ливерпуль выигрывает в 31%.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).

Арсенал забивает 1.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Арсенал (в среднем).

Арсенал забивает 1.79 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 3.8.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 2.4.

Арсенал пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Вы знали, что Арсенал забил 8% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.

За последние 30 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-31 в пользу команды Арсенал.

Последняя гостевая победа Ливерпуль над Арсенал была в 2016

Игры прошлого года: 2-1 (Арсенал дома) и 3-1 (Ливерпуль дома).

Арсенал не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-92 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Арсенал забил 28% голов между минутами 31-45?