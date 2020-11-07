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ФК Минай - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 апреля 2021, 14:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
14'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
26%
Ничья
22%
Десна
52%
П1: 4.77 Х: 3.76 П2: 1.73
П1: 5.00 Х: 3.75 П2: 1.60
П1: 4.77 Х: 3.76 П2: 1.73
П1: 5.12 Х: 3.69 П2: 1.71
П1: 4.60 Х: 3.75 П2: 1.75
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
26%
Ничья
22%
Десна
52%
П1: 4.77 Х: 3.76 П2: 1.73
П1: 5.00 Х: 3.75 П2: 1.60
П1: 4.77 Х: 3.76 П2: 1.73
П1: 5.12 Х: 3.69 П2: 1.71
П1: 4.60 Х: 3.75 П2: 1.75
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 26
    Dmitrovich, Hemp Yukhim
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 15
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
Запасные игроки
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 32
    Антон Каниболоцкий
    Вратарь
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 6
    Dima, Constantin
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 89
    Александр Волков
    Полузащитник
Тренеры
  • Tsymbal, Mykola
  • Александр Рябокон
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
4
Штрафные
3
3
Фолы
3
1
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Угловые
2
Live Zone
Трансляция
8'
"Десна" атакует через фланги. Забросы черниговцев не доходят до адресатов.
5'
Арвеладзе в положении вне игры.
3'
Конопля сфолил против Сакива. Свободный для "Миная".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виталий Романов.
"Минай", стартовый: Попович - Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив - Кожанов, Ткачук, Петрусенко, Бойко - Нуриев, Ахмедзаде. Запасные: Канибалоцкий, Малепе, Снижко, Одуэньи, Милевский, Пиняшко, Чушенко.
"Десна", стартовый состав: Литовка - Конопля, Имереков, Тамм, Сухоцкий - Домбровский, Огиря - Картушов, Арвеладзе, Гуцуляк - Дегтярев. Запасные: Паст, Полегенько, Ермаков, Дима, Чепуренко, Гитченко, Безбородько, Мостовой, Волков.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура УПЛ: "Минай" - "Десна". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча ФК Минай - Десна 17.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Десна можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Рух - 11.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча ФК Минай - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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