ФК Минай - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Десна 17.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 17.04.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Рух - 11.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

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