  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Динамо Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 апреля 2021, 19:30 - Металлист . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
26'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
87 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
23%
Динамо
44%
П1: 2.32 Х: 3.03 П2: 3.43
П1: 2.10 Х: 3.25 П2: 3.10
П1: 2.32 Х: 3.03 П2: 3.43
П1: 2.39 Х: 3.13 П2: 3.18
П1: 2.28 Х: 3.30 П2: 3.25
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
23
Побед
47
Игр
15
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна В
Показать больше
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо В
Клубные товарищеские матчи 2022
27.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо Бухарест В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
87 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
23%
Динамо
44%
П1: 2.32 Х: 3.03 П2: 3.43
П1: 2.10 Х: 3.25 П2: 3.10
П1: 2.32 Х: 3.03 П2: 3.43
П1: 2.39 Х: 3.13 П2: 3.18
П1: 2.28 Х: 3.30 П2: 3.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 19
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 20
    Додо
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
Запасные игроки
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 49
    Vitao
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Луиш Кастру
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
1
Удары мимо
3
Штрафные
1
Офсайды
2
1
Фолы
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
25'
Желтая карточка
Матвиенко у технической зоны грубо атаковал Беседина, до этого не сумев зацепиться за верховой мяч.
22'
Буяльский открывался под передачу Де Пены в левый фланг штрафной, но Додо успешно сыграл на перехвате.
21'
Киевляне постепенно перебрали инициативу в свои руки.
19'
Де Пена на центральной линии столкнулся со Степаненко в борьбе за мяч.
18'
Шепелев не добрался до высокого мяча, после подачи Караваева с правого фланга.
17'
Офсайд
Де Пена так и не смог переиграть Трубина ударом из правого фланга штрафной, получив заброс со своей половины у чужих владений. Да и офсайд там был явным.
16'
Опасный момент
Бущан забрал в руки попытку удара от Кривцова с подхода к чужой штрафной.
14'
Степаненко не смог открыть Соломона тонкой передачей из центральной зоны в левый фланг штрафной.
12'
Неудачная подача с левого фланга от Беседина завершала его перспективный рывок по свободному левому флангу.
10'
Забарный перехватил подачу с правого фланга от Додо.
9'
Удерживает мяч в своих ногах сейчас именно Динамо.
7'
Мораес не имел возможности зацепиться за неудачный пас Майкона в штрафную.
5'
Степаненко загружал мяч в левый фланг атаки, но Матвиенко так и не смог его догнать в пределах поля.
4'
Офсайд
Беседин ускорился в левый фланг атаки под пас Миколенко, но залез в офсайд. Да и Трубина в завершении с строго угла так и не пробил.
3'
Опасный момент
Соломон завершил замах в левом фланге чужой штрафной ударом над перекладиной! Ух!
1'
Шахтер сразу ушел в контроль мяча.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригес, Сидклей, Тымчик, Сирота, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Караваев, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Соломон — Мораес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Динамо Киев.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Марсель Марсель 3 Лорьян Лорьян 2 Завершен 18:00 - Сегодня БАТЭ БАТЭ 2 Энергетик БГУ Энергетик БГУ 1 Завершен 17:30 - Сегодня Морейренсе Морейренсе 2 Тондела Тондела 3 Завершен 17:30 - Сегодня Витория Витория 1 Санта-Клара Санта-Клара 0 Завершен 17:00 - Сегодня Лестер Сити Лестер Сити 0 Саутгемптон Саутгемптон 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Динамо 17.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шахтер в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Динамо можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Шахтер - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен