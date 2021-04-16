Шахтер - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Динамо 17.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 17.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шахтер в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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