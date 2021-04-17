Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

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Кажется, в этом сезоне мы еще не видели настолько беспомощную Зарю…Луганчане в первом тайме регулярно проваливались в обороне и закономерно получили в свои ворота три мяча, хотя могло быть и больше. У чужих ворот Заря запомнилась только неточным ударом Вернидуба после подачи углового. Посмотрим, что произойдет после перерыва – пока же констатируем доминирование Ворсклы.