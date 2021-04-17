Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ингулец - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
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