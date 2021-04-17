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Ворскла - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 апреля 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
4 - 0
Обновить
53'
Заря
Луганск
Ход матча
8' Руслан Степанюк 9' Ловро Цвек 24' Владислав Кулач 33' Владислав Кулач 34' Захедитабар, Шахаб 40' Виталий Вернидуб
48' Якубу, Наджиб
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
36%
Ничья
27%
Заря
36%
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 30.00
П1: 4.00 Х: 3.40 П2: 1.83
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 30.00
П1: 1.03 Х: 21.00 П2: 29.00
П1: 4.20 Х: 3.25 П2: 1.96
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
7
Побед
22
Игр
7
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
28.07.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
03.03.2019 - 14:00 Заря 3 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов В
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Новости команд
Главные события
Якубу, Наджиб
48'
40'
Виталий Вернидуб
34'
Захедитабар, Шахаб
ГООЛ! Владислав Кулач
33'
ГООЛ! Владислав Кулач
24'
9'
Ловро Цвек
ГООЛ! Руслан Степанюк
8'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
36%
Ничья
27%
Заря
36%
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 30.00
П1: 4.00 Х: 3.40 П2: 1.83
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 30.00
П1: 1.03 Х: 21.00 П2: 29.00
П1: 4.20 Х: 3.25 П2: 1.96
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    33 24
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    8
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    48
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
    34
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
    9
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    40
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 45
    Sergeevich, Daniil
  • 43
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Удары мимо
4
8
Штрафные
7
4
Фолы
8
8
Удары в створ
1
1
ЖК
3
3
Офсайды
1
Угловые
3
1
Сейвы
4
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
Владислав Кулач стал автором второго хет-трика сезона в УПЛ. В 20-м туре три гола в ворота Ингульца забил полузащитник Мариуполя Артем Бондаренко.
49'
Гоооол!!!
Кулач! Хет-трик! Очередной провал Зари в обороне – Степанюк и Скляр вдвоем вывели Кулача на убойную позицию, а тому не составило больших проблем с семи метров расстрелять Василя.
48'
Желтая карточка
Якубу грубо врезал по ногам Назарине после собственной ошибки.
46'
Свисток
Матч возобновился! 3:0 у нас после первого тайма в пользу Ворсклы.
Инфо
Кажется, в этом сезоне мы еще не видели настолько беспомощную Зарю…Луганчане в первом тайме регулярно проваливались в обороне и закономерно получили в свои ворота три мяча, хотя могло быть и больше. У чужих ворот Заря запомнилась только неточным ударом Вернидуба после подачи углового. Посмотрим, что произойдет после перерыва – пока же констатируем доминирование Ворсклы.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен. Ворскла неожиданно громит Зарю со счетом 3:0 – дубль Владислава Кулача и гол Руслана Степанюка.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму 2 минуты.
43'
Назарина неточно выстрелил со штрафного. Заря все еще без ударов в створ ворот Ризныка…
41'
Василь справился с плотным ударом Тилля со штрафного.
40'
Желтая карточка
Назарина провалился в центре поля – Вернидубу ценой желтой пришлось сбивать Пуцлина.
37'
Опасный момент
Вернидуб после подачи углового из убойной позиции пробил выше ворот! Наконец, что-то получилось в атаке и у Зари.
35'
Желтая карточка
Шахаб заработал предупреждение за удар по лицу Яворского во время воздушного единоборства.
Инфо
У Кулача после дубля в ворота Зари стало 36 голов в чемпионате Украины. Владислав только что обошел таких знаковых персонажей нашего футбола, как Джулиус Агахова, Матеус и Андрей Гусин.
33'
Гоооол!!!
3:0! Кулач после передачи Степанюка повторно пробил Василя. А все началось после грубой обрезки защитника Зари.
30'
Яворский самоотверженно подставил голову под мощный удар Кочергина.
28'
Опасный момент
Шахаб не забивает после выхода один на один! Ризнык лицом отбил удар иранца, который в этом моменте действовал слишком нерешительно.
26'
Опасный момент
Двойной сейв от Василя! Каким-то невероятным образом Степанюк не смог оформить дубль.
Инфо
Кулач вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ. Владислав на один точный удар опережает Виктора Цыганкова (Динамо) и Анатолия Нуриева (Минай).
24'
Гоооол!!!
Кулач! Вслед за Степанюком забивает и второй форвард Ворсклы! Скляр вывел Кулача один на один с вратарем – и Владислав не оставил шансов Василю.
20'
Заря пытается закрепиться на чужой половине, но Ворскла грамотно обороняется. Без моментов у луганчан.
14'
Ризнык опасно бросился в ноги Сайядманешу – судья повода для пенальти не увидел.
Инфо
Руслан Степанюк – 10-й футболист УПЛ с как минимум семью голами в сезоне 2020-2021. В этом списке фигурирует еще один форвард Ворсклы Владислав Кулач.
10'
Желтая карточка
Цвек увидел перед собой «горчичник» за фол в центре поля.
8'
Гоооол!!!
Степанюк открывает счет в матче! Якубу прорвался и фланга и выложил мяч под удар Степанюку, а Руслан точно выстрелил в дальний угол. Откровенно неудачно в этом моменте сыграла оборона Зари.
7'
Ризнык надежно сыграл на выходе после заброса от Назарины.
4'
Сайядманеш вошел в штрафную Ворсклы после передачи Шахаба, но удар у иранца откровенно не получился.
Инфо
Ворскла в случае победы потеснит Десну с пятого места и сократит отставание от Зари до одного очка (но у луганчан матч в запасе). Заря же теоретически может сократить отставание от Шахтера до 4 очков, если «горняки» вечером проиграют Динамо.
1'
Свисток
Матч начался!
Смотрим на стартовые составы команд:
Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков (К), Альюн, Пердута – Якубу, Тилль, Пуцлин – Степанюк, Кулач.
Заря: Васил – Хомченовский, Вернидуб (К), Иванисеня, Жуниор – Цвек, Кочергин, Назарина, Юрченко – Шахаб, Аллахьяр.
Добрый день! UA-Футбол приглашает на второй по статусности матч 22-го тура УПЛ между Ворсклой и Зарей. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Комментарии(2)
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avatar
DeathSlip (Лисичанск)
17.04.2021 в 18:01
Этим командам тоже нужно когда-то проигрывать. Это случилось сегодня. Меня Десна тоже подвела
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
17.04.2021 в 17:36
класс тотализатор работает-- летит ДЕСНА- летит ЗАРЯ---и
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+1
0


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Анонс матча Ворскла - Заря 17.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Заря можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Ингулец - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Ворскла - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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