ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Первая половина матча получилась достаточно скучной практически во всем своем временном промежутке. Львов сидел в обороне, Александрия атаковала с не самым заметным энтузиазмом. Так продолжалось вплоть до удачной стенки с партерном от Пашаева в правом фланге атаки, после чего подачу от Павла перед вратарской замкнул ударом головой Устименко. Как оказалось, спешить праздновать успех гостям было еще рано. Львову понадобилось два удара в сторону ворот для двух ответных мячей. Вначале, Бабогло неудачно попытался перехватить подачу с правого фланга, но после чего Эрнест замкнул дальнюю, а уже вскоре грубую ошибку допусти голкипер команды Шарана. Билык потерял ворота, при завершении подачи с углового на правом фланге в исполнении Брикнера, и просто смахнул мяч в сетку ворот у себя за спиной, вместе перевода над перекладиной. На скамейке Александрии наметилось нешуточное движение, поэтому ждем реакции от Шарана.