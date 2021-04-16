  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 апреля 2021, 17:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Derevinsky, Alexey
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
3 - 1
Обновить
64'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
30' Устименко, Денис 39' Seka Ernest 43' Brikner, Ivan
46' Денис Мирошниченко Вышел: Валерий Лучкевич 46' Владислав Бабогло Вышел: Максим Третьяков 56' Назарий Нич 57' Павел Пашаев Вышел: Тимур Стецьков 58' Шасталь, Дмитрий Вышел: Novikov, Andrey
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
36%
Ничья
12%
ФК Александрия
52%
П1: 1.10 Х: 10.60 П2: 21.00
П1: 1.57 Х: 3.50 П2: 6.00
П1: 1.10 Х: 10.60 П2: 21.00
П1: 1.09 Х: 11.40 П2: 23.00
П1: 1.65 Х: 3.55 П2: 6.30
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
2
Побед
8
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
28.09.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020
19.05.2019 - 14:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
58'
Шасталь, Дмитрий
Вышел: Novikov, Andrey
57'
Павел Пашаев
Вышел: Тимур Стецьков
ГООЛ! Назарий Нич
56'
46'
Денис Мирошниченко
Вышел: Валерий Лучкевич
46'
Владислав Бабогло
Вышел: Максим Третьяков
ГООЛ! Brikner, Ivan
43'
ГООЛ! Seka Ernest
39'
30'
Устименко, Денис ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
36%
Ничья
12%
ФК Александрия
52%
П1: 1.10 Х: 10.60 П2: 21.00
П1: 1.57 Х: 3.50 П2: 6.00
П1: 1.10 Х: 10.60 П2: 21.00
П1: 1.09 Х: 11.40 П2: 23.00
П1: 1.65 Х: 3.55 П2: 6.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 13
    Назарий Нич
    56
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
    43
  • 30
    Seka Ernest
    39
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
    30
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
    58
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
    57
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
    46
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
    46
Запасные игроки
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 8
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Володимир Шаран
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
7
Штрафные
3
3
Угловые
2
3
Фолы
7
1
Удары мимо
7
1
Блокировано ударов
1
3
Удары в створ
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
61'
Желтая карточка
Эрнест отмахнулся у левого фланга чужой штрафной от Третьякова.
59'
Брикнер не смог блокировать удар от Вантуха со входа в правый фланг штрафной, но мяч соперник отправил все равно мимо дальней штанги.
57'
Замена
Стецьков заменил Пашаева.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Колоссальный рывок от Эрнеста в левый фланг контратаки под передачу Альваро был завершен прострелом на дальнюю, где Ныч протолкнул мяч в сетку!
53'
Голкипер Львова требует замену. Проблемы с пахом.
52'
Опасный момент
Устименко замыкал подачу углового с правого фланга из зоны перед вратарской, но Ильющенков удачно сыграл на линии.
51'
Лучкевич искал завершения подачи с левого фланга, но Якимец не пустил его к мячу. Угловой.
49'
Глубокую подачу Дрышлюка с правого фланга вынесли защитники.
47'
Александрия разыгрывает позиционную атаку широким фронтом.
46'
Замена
Третьяков вышел вместо Бабогло.
46'
Замена
Мирошниченко заменен на Лучкевича.
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина матча получилась достаточно скучной практически во всем своем временном промежутке. Львов сидел в обороне, Александрия атаковала с не самым заметным энтузиазмом. Так продолжалось вплоть до удачной стенки с партерном от Пашаева в правом фланге атаки, после чего подачу от Павла перед вратарской замкнул ударом головой Устименко. Как оказалось, спешить праздновать успех гостям было еще рано. Львову понадобилось два удара в сторону ворот для двух ответных мячей. Вначале, Бабогло неудачно попытался перехватить подачу с правого фланга, но после чего Эрнест замкнул дальнюю, а уже вскоре грубую ошибку допусти голкипер команды Шарана. Билык потерял ворота, при завершении подачи с углового на правом фланге в исполнении Брикнера, и просто смахнул мяч в сетку ворот у себя за спиной, вместе перевода над перекладиной. На скамейке Александрии наметилось нешуточное движение, поэтому ждем реакции от Шарана.
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Билык смахнул себе в левую девятку мяч, вместо того, чтобы отразить удар головой по высокой дуге от Брикнера, в завершении подачи углового с левого фланга!
41'
Сработал подстраховка от Львова, при пробросе Пашаева мимо Эрнеста в правом фланге атаки.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просто не попал по мячу Бабогло, перехватывая подачу с правого фланга от Бусько, после чего Эрнест замкнул дальнюю штангу!
35'
Опасный момент
Романчук подарил мяч Гречишкину на своей половине, после чего Дмитрий подключал Шастала в центре штрафной, Довгий вступил в отбор — соперник на газон — пенальти нет.
32'
Довгий был сбит Мирошниченком в правом фланге атаки.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пашаев обыгрался в правом фланге атаки с партнером в одно касание, после чего мягко подал в центр вратарской, точно на голову Устименко!
27'
Александрия сейчас находится под прессингом. Львов старается атаковать шириной.
24'
Эрнест с левого фланга штрафной вырезал подачу на дальнюю, но лишь подарил мяч соперникам, как и партнер до этого.
22'
Бусько с правого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, но просто отправил мяч за лицевую.
20'
Гости контролируют мяч на чужой половине. Свой темп игра так и не набрала.
17'
Неуверенный тычок головой от Вантуха на дальней штанге, при подачи с правого фланга от Пашаева. Выше.
16'
Шастал провалил подачу с правого фланга, чем рассмешил даже Шарана.
14'
Пашаев открывался под длинный пас Дубры с правого фланга, но заброс оказался слишком сильным.
12'
Гости надолго зависли на чужой половине поля, но очередной подход к чужим воротам завершили неудачным пасом в штрафную.
9'
Эрнест не смог удержать Шастала на правом фланге, после чего сфолил против соперника уже у штрафной.
8'
Махмутович замыкал подачу штрафного с левого фланга на дальней штанге, но просто направил мяч над воротами ударом головой.
6'
Толчок в спину от Эрнеста против Пашаева у технической зоны.
4'
У Львова был штрафной в левом фланге атаки, но качественно розыгрыша мы не увидели.
2'
Заброс от Бусько с правого фланга на дальнюю штангу был переправлен на угловой Пашаевым.
1'
Шастал сбил Романчука в правом фланге атаки гостей.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Панькив, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжный, Третьяков, Лучкевич, Банада, Новиков.
Александрия: Билык — Пашаев, Бабогло, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко — Шастал, Гречишкин, Дрышлюк, Вантух — Устименко.
Запасные: Костик, Михоби, Крушинский, Сабино, Захаркив, Лобай, Ременяк, Ренан, Семенив.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец — Довгий — Грисьо, Брикнер, Альваро, Эрнест — Ныч.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алексей Деревинский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и Александрия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Полесье Полесье 1 Альянс Альянс 2 Завершен 16:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 5 Оболонь Оболонь 3 Завершен 16:00 - Сегодня Коньяспор Коньяспор 0 Кайсериспор Кайсериспор 0 Завершен 16:00 - Сегодня Genclerbirligi SK Genclerbirligi SK 2 Сивасспор Сивасспор 3 Завершен 16:00 - Сегодня Кремень Кремень 1 Черноморец Черноморец 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - ФК Александрия 16.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 16.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия можно посмотреть 16.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 11.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Десна - 10.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен