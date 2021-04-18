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ФК Мариуполь - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 апреля 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 1
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61'
Олимпик
Донецк
Ход матча
5' Кулаков, Андрей 26' Taddeus Nkeng
46' Ocheretko, Oleh Вышел: Максим Чех 47' Drame, Issiar 56' Руслан Бабенко
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
21%
Ничья
36%
Олимпик
43%
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 2.10 Х: 3.30 П2: 3.10
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 2.23 Х: 3.35 П2: 3.30
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
7
Побед
13
Игр
3
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер П
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Новости команд
Главные события
56'
Руслан Бабенко
47'
Drame, Issiar
Ocheretko, Oleh
Вышел: Максим Чех
46'
26'
Taddeus Nkeng ГООЛ!
ГООЛ! Кулаков, Андрей
5'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
21%
Ничья
36%
Олимпик
43%
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 2.10 Х: 3.30 П2: 3.10
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 3.07 Х: 2.39 П2: 3.26
П1: 2.23 Х: 3.35 П2: 3.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    5
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
    46
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
    26
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
    47
Запасные игроки
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 21
    Максим Чех
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
5
Удары мимо
7
1
Угловые
8
1
Удары в створ
5
10
Штрафные
8
8
Фолы
10
2
Блокировано ударов
5
4
Сейвы
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
59'
Быков в подкате перехватил прострел Пасича с правого фланга штрафной на ближнюю, где уже открывал Таллес!
57'
Быков блокировал удар Тейшейры из зоны перед полукругом у штрафной.
56'
Желтая карточка
Бабенко получил желтую за срыв рывка Танковского в центре поля.
54'
Опасный момент
Быков и Нкенг оказались под каркасом ворот удерживающим сетку сзади! Причина: Нкенг не смог пробить мимо голкипера при выходе почти один на один, после чего хотел добивать в пустые, но защитник вынес с линии!
53'
Зотько вынес из штрафной подачу Стасюка с левого фланга.
51'
Смещался с левого фланга Лебеденко, был сбит в "коробочке" от соперников, но арбитр фол не дал.
49'
Дождь не успокоился. Смотрим за позиционной атакой хозяев тем временем.
47'
Желтая карточка
Драме получил желтую за неспортивный фол против Кулакова в борьбе перед своей штрафной.
46'
Замена
Очеретько заменен на Чеха в перерыве.
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина нашего поединка получилась далеко не самой насыщенной в плане борьбы, однако свои голевые моменты команды создавали с завидной регулярностью. Начало было за номинальными хозяевами поля, да и быстрый гол в их исполнении не заставил себя долго ждать. Танковский разогнал контратаку, которая через ноги Топалова дошла на пустые ворота к Кулакову уже на 5-й минуте. Однако, Мариуполь не смог поддержать желанный темп в наступлении, поэтому гости получили возможность отквитать пропущенный гол уже в середине первого тайма. Тейшейра неоднократно заходил на дриблинге в чужую штрафную, однако именно фол от Очеретько на 26-й минуте отправил француза на газон. Пенальти реализовал Нкенг. В отличии от соперников, Олимпик не сбросил темп атак, поэтому перед самым перерывом мог даже выйти вперед, но удар от Пасича в завершении одной из фланговых подач пришелся в перекладину чужих ворот. В Харькове начался дождь, поэтому нас могут ждать сюрпризы во втором тайме.
45'
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Пасич из глубин поддерживал атаку при подаче с левого фланга от Нкенга на дальнюю штангу, после чего в касание пробил в верхний каркас ворот рядом с левой девяткой!
42'
Осадки пошли в Харькове.
41'
Кирюханцев упустил мяч за боковую во время попытки рывка в правом фланге.
39'
Фол от Тейшейры против Кирюханцева в левом фланге обороны. Штрафной быстро разыграли, но с противоположной стороны поля неточно подал Стасюк.
38'
Каргбо не смог допрыгнуть по подачи с правого фланга от Кирюханцева.
37'
Бабенко отыгрался в стенку с Лебеденко, но Танковский не пусти его в левый фланг штрафной.
35'
Нкенг возглавлял рывок Олимпика из центра поля, но решил бить издали. Попал в соперника — угловой.
34'
Опасный момент
Тейшейра выложил мяч в центре штрафной передачей с левого фланга для Таллеса, но что это за тычок мяча в завершении?!
32'
Таллес сумел замкнуть подачу с углового в левом фланге на дальнюю штангу ударом под перекладину, но Кудрик среагировал!
31'
Подача от Политыло с левого фланга была вынесена на угловой.
28'
В центре поля находится мяч в данные минуты. Мариуполь в атаке.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кудрик до последнего ждал удара Нкенга, но потащить летящий чуть левее от центра мяч не сумел!
25'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Тейшейра вновь оказался в левом фланге штрафной, и завершил борьбу против Очеретько у лицевой фолом со стороны соперника!
25'
Тейшейра ускорился в левом фланге штрафной, но завершающий удар нанес в ноги Чоботенко.
23'
Опасный момент
Политыло с углового в правом фланге закручивал в ворота, но Кудрик сумел среагировать!
22'
Карбо старался пройти мимо Быкова в правом фланге штрафной, но защитник совершил чистый подкат.
20'
Тейшейра низом пробил в стенку, и туда же направил добивание Политыло.
20'
Долго готовит штрафной Олимпик — позиция убийственная.
18'
Тейшейра передал мяч с левого фланга на вход в штрафную, где Каргбо был сбит фолом со спины от Танковского.
16'
Подача Таллеса с правого фланга отправила мяч в спину Стасюку.
14'
Олимпик контролирует мяч у центральной линии.
12'
Лебеденко вновь исполнял навес левого фланга, но даже с высоким прыжком до мяча на дальней не добрался Каргбо.
10'
Кудрик забрал в руки высокую подачу от Лебеденко с левого фланга.
8'
Дальний удар от Топалова с левого фланга был блокирован, а на отскоке Бондаренко сфолил против Таллеса.
6'
Фол от Лебеденко против Очеретько в левом фланге обороны у центральной линии.
5'
Подготовительный пас исполнил Танковский.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Топалов с левого фланга штрафной прострелил на пустые ворота для Кулакова!
4'
Танковский выдал рывок в зоне перед чужой штрафной, но пробил со средней дистанции низом в сторону от левой штанги.
3'
Неточная передача на обострение от Кирюханцева из глубины правого фланга.
2'
Опасный момент
Подача на ближний угол вратарской завершилась ударом головой от Зотько в сторону от дальней штанги!
2'
Угловой в правом фланге заработали гости.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Векляк, Снурницын, Завийский, Чогадзе, Альваренга.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко — Каргбо, Таллес, Политыло, Тейшейра — Нкенг.
Запасные: Гальчук, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Меличенко, Чех, Петерман, Кащук, Горбунов.
Мариуполь: Кудрик — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Мишнев, Танковский — Очеретько, Бондаренко, Топалов — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют Мариуполь и донецкий Олимпик.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Олимпик 18.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Олимпик можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Колос - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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