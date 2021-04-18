ФК Мариуполь - Олимпик онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Колос - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.
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