ФК Мариуполь - Олимпик онлайн трансляция матча

Первая половина нашего поединка получилась далеко не самой насыщенной в плане борьбы, однако свои голевые моменты команды создавали с завидной регулярностью. Начало было за номинальными хозяевами поля, да и быстрый гол в их исполнении не заставил себя долго ждать. Танковский разогнал контратаку, которая через ноги Топалова дошла на пустые ворота к Кулакову уже на 5-й минуте. Однако, Мариуполь не смог поддержать желанный темп в наступлении, поэтому гости получили возможность отквитать пропущенный гол уже в середине первого тайма. Тейшейра неоднократно заходил на дриблинге в чужую штрафную, однако именно фол от Очеретько на 26-й минуте отправил француза на газон. Пенальти реализовал Нкенг. В отличии от соперников, Олимпик не сбросил темп атак, поэтому перед самым перерывом мог даже выйти вперед, но удар от Пасича в завершении одной из фланговых подач пришелся в перекладину чужих ворот. В Харькове начался дождь, поэтому нас могут ждать сюрпризы во втором тайме.