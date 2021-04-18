Ингулец - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ингулец в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против ФК Минай - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.
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