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Ингулец - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 апреля 2021, 14:00 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
Обновить
перерыв
Рух
Львов
Ход матча
23' Ника Сичинава 24' Валерий Федорчук 41' Марьян Мысык
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
36%
Ничья
21%
Рух
43%
П1: 3.31 Х: 2.68 П2: 2.65
П1: 2.60 Х: 3.60 П2: 2.30
П1: 3.31 Х: 2.68 П2: 2.65
П1: 3.56 Х: 2.42 П2: 2.80
П1: 2.80 Х: 3.10 П2: 2.65
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
2
Побед
6
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2021
20.10.2019 - 16:30 Рух 1 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
27.03.2019 - 15:45 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух В
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Главные события
41'
Марьян Мысык
24'
Валерий Федорчук
Ника Сичинава
23'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
36%
Ничья
21%
Рух
43%
П1: 3.31 Х: 2.68 П2: 2.65
П1: 2.60 Х: 3.60 П2: 2.30
П1: 3.31 Х: 2.68 П2: 2.65
П1: 3.56 Х: 2.42 П2: 2.80
П1: 2.80 Х: 3.10 П2: 2.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
    23
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
    24
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
    41
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
Запасные игроки
  • 7
    Денис Васин
    Нападающий
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
  • 17
    Денис Янаков
    Нападающий
  • 19
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 15
    Vyacheslavovich, Korobenko Andrey
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 12
    Gliha Erik
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 16
    Abdukhalikov, Bobir
    Нападающий
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
3
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
3
8
Штрафные
9
9
Фолы
8
3
Угловые
4
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! Пока без голов.
45'
Инфо
Еще одну минуту команды сыграют в первом тайме.
41'
Желтая карточка
Мысак ценой фола остановил прорыв Сичинавы. Заслуженный «горчичник».
38'
Запорожец локтем заехал в челюсть Кухаруку. Судья за карточкой в карман не полез.
32'
Незабитый пенальти
Климчук не попал по воротам! К слову, Крынский угадал направление удара.
31'
Опасный момент
Пенальти в ворота Ингульца! Салем зачем-то снес Климчука, который выбегал из чужой штрафной.
28'
Гагун очень неточно пробил с дальней дистанции.
26'
Бартулович плохо исполнил штрафной – такой удар будет результативным разве что в регби.
25'
Желтая карточка
А теперь желтая для Федорчука. Еще и штрафной из убойной позиции для Ингульца.
24'
Желтая карточка
Сичинава в подкате снес Климчука – первое предупреждение в матче.
21'
Синегуб стрелял с дальней дистанции – мяч прошел в метре от створа ворот Бандуры.
19'
Неплохая атака прошла от Ингульца – Запорожец пяткой вывел на удар Козака, но Бандура вытащил мяч из-под перекладины.
16'
Снова опасно было в штрафной Ингульца после углового Руха. Гол в ворота хозяев назревает…
12'
А сейчас судья откровенно простил Коваленко за фол на Мартынюке. Это было очень похоже на прямую красную карточку.
11'
Повтор показал, что мяч после неудачного выноса защитника Ингульца пересек линию ворот. А системы видеоповторов в нашем матче нет…
10'
Опасный момент
Мог Рух выходить вперед! Синегуб зажег «свечку» в своей штрафной, но Белый с двух попыток так и не протолкнул мяч в сетку.
4'
Активничает Рух на первых минутах. Крынский сперва вступил в игру после неприятной подачи со штрафного, а затем Стаменкович головой не попал в створ ворот.
3'
Бойчук бил метров с восьми – защитники Ингульца подстраховали своего вратаря.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ингулец: Крынский, Запорожец, Салем, Сичинава, Балан, Бартулович, Козак, Шишка, Синегуб, Кучеренко, Коваленко.
Рух: Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мисык, Мартынюк, Федорчук, Кухарук, Климчук, Бойчук, Кондраков.
Инфо
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 22-го тура УПЛ между Ингульцом и Рухом. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Ингулец - Рух 18.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ингулец в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Рух можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против ФК Минай - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Ингулец - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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