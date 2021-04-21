Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Астон Вилла без побед над Манчестер Сити в последних 6 играх.

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 11-3-1

Олли Уоткинс лучший бомбардир Астон Вилла с 12 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити

Джек Грилиш отдал больше всего передач в Астон Вилла с 10 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 18 выездных матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 15 матчей на выезде

Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Сити, когда Астон Вилла играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Сити 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 35% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Астон Вилла забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.4 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Астон Вилла забивает 1.26 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Сити - 3.8.

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Сити - 1.4.

Последняя домашняя победа Астон Вилла над Манчестер Сити была в 2013

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Астон Вилла (3-0 дома и 6-1 на выезде)

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Вы знали, что Астон Вилла забил 7% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.

За последние 21 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 8 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 32-19 в пользу команды Манчестер Сити.

Астон Вилла не забивает в 4 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Астон Вилла выиграла 6 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-37 в пользу команды Манчестер Сити

Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 16-30?