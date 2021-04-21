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Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 апреля 2021, 22:15 - Вилла Парк
Главный судья: Петер Банкс
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
2 - 0
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9'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
1' Джон МакГинн
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
33%
Ничья
25%
Манчестер Сити
42%
П1: 5.29 Х: 3.84 П2: 1.72
П1: 8.50 Х: 5.00 П2: 1.33
П1: 5.29 Х: 3.84 П2: 1.72
П1: 5.07 Х: 3.88 П2: 1.74
П1: 8.80 Х: 5.00 П2: 1.38
Интересные факты
  • Астон Вилла без побед над Манчестер Сити в последних 6 играх.
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 11-3-1
  • Олли Уоткинс лучший бомбардир Астон Вилла с 12 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити
  • Джек Грилиш отдал больше всего передач в Астон Вилла с 10 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 18 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 15 матчей на выезде
  • Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Сити, когда Астон Вилла играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Сити 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 35% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Астон Вилла забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.4 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Астон Вилла забивает 1.26 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Сити - 3.8.
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Сити - 1.4.
  • Последняя домашняя победа Астон Вилла над Манчестер Сити была в 2013
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Астон Вилла (3-0 дома и 6-1 на выезде)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 7% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • За последние 21 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 8 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 32-19 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Астон Вилла не забивает в 4 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Астон Вилла выиграла 6 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-37 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 28% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Астон Вилла
1
Побед
13
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 20:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Астон Вилла
Кубок Лиги Англия 2021
01.03.2020 - 18:30 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
12.01.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 6 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
26.10.2019 - 14:15 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 18:30 Астон Вилла 3 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 21:30 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.03.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Главные события
ГООЛ! Джон МакГинн
1'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
33%
Ничья
25%
Манчестер Сити
42%
П1: 5.29 Х: 3.84 П2: 1.72
П1: 8.50 Х: 5.00 П2: 1.33
П1: 5.29 Х: 3.84 П2: 1.72
П1: 5.07 Х: 3.88 П2: 1.74
П1: 8.80 Х: 5.00 П2: 1.38
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 21
    Олли Уоткинс
  • 19
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 18
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 18
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 19
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
    1
  • 26
    Эмилиано Мартинес
  • 4
    Эзри Конса
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Том Хитон
    Вратарь
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 22
    Бьорн Энгелс
  • 27
    Эльмухамеди, Ахмед
    Защитник
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 39
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
  • 60
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
  • 20
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 3
    Нил Тейлор
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 27
    Жоао Кансело
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
Тренеры
  • Дин Смит
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
1
Удары в створ
Штрафные
1
1
Фолы
2
Удары мимо
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
Инфо
Интересный факт – Джон МакГин в этом сезоне забивал только двум сильнейшим клубам АПЛ по итогам прошлого сезона. Разумеется, речь о Ливерпуле и Ман Сити.
5'
И еще один момент для Астон Виллы. Уокер заблокировал потенциально голевой удар метров с 7-8.
1'
Гоооол!!!
Вот это поворот! Забивает Астон Вилла спустя 30 секунд после стартового свистка. Уоткинс отдал на МакГина, а тот в касание пробил в дальний угол. Зинченко, увы, не успел накрыть футболиста хозяев.
1'
Свисток
Матч начался! Очередной шаг Сити к титулу или сенсация?
Инфо
Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ с 8-очковым отрывом от Ман Юнайтед. Астон Вилла занимает 11-е место с комфортным запасом от зоны вылета, но без особых шансов на еврокубки.
И сразу же приятная новость – Александр Зинченко в основном составе гостей!
Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Накамба, Луис, Траоре, МакГин, Рэмзи – Уоткинс.
Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Фоден, Жезус, Марез.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 32-го тура английской Премьер-лиги между Астон Виллой и Манчестер Сити. Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.
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Анонс матча Астон Вилла - "Манчестер Сити" 21.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 20.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Сити" можно посмотреть 21.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против "Ливерпуль" - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 17.04.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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