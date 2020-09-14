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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 апреля 2021, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
58'
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ход матча
35' Жоржиньо 35' Курт Зума
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
25%
Брайтон энд Хоув Альбион
25%
П1: 1.78 Х: 3.03 П2: 7.22
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.78 Х: 3.03 П2: 7.22
П1: 1.97 Х: 2.59 П2: 7.38
П1: 1.97 Х: 2.55 П2: 6.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Брайтон энд Хоув Альбион в последних 3 встречах.
  • Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 6 передачами. Паскаль Гросс лучший распасовщик Брайтон энд Хоув Альбион (6 передач)
  • Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Ив Биссума получил 6 в Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 27% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 27%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 3, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Челси забивает 2 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 1.97 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.6.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Челси дома) и 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).
  • Челси не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 9 встреч, команда Челси выиграла 6 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-7 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 24% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Челси
5
Побед
6
Игр
0
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Челси 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2018
16.12.2018 - 15:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 1 Завершен Порту П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 14:30 Челси 2 - 5 Завершен Вест Бромвич Альбион П
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Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
20.03.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Вест Бромвич Альбион 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
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Новости команд
Главные события
Жоржиньо
35'
Курт Зума
35'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
50%
Ничья
25%
Брайтон энд Хоув Альбион
25%
П1: 1.78 Х: 3.03 П2: 7.22
П1: 2.00 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.78 Х: 3.03 П2: 7.22
П1: 1.97 Х: 2.59 П2: 7.38
П1: 1.97 Х: 2.55 П2: 6.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
    35
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
    35
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 3
    Бен Уайт
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 18
    Дэнни Уэлбек
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
Запасные игроки
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 24
    Дави Проппер
    Полузащитник
  • 15
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 9
    Нил Маупай
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 16
    Джаханбахш Алиреза
  • 19
    Хосе Искьердо
    Полузащитник
  • 17
    Альзате, Стивен
    Полузащитник
  • 29
    Zeqiri, Andi
    Нападающий
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Поттер, Грэм
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
5
Штрафные
5
4
Фолы
5
1
Удары мимо
3
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Блокировано ударов
2
2
ЖК
1
Офсайды
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
Ну что друзья, довольно скучный первый тайм мы посмотрели. Минимальное количество опасных моментов от обеих команд, но очень много грязной игры (в основном мелкий фол). Активнее в атаке смотрелись именно хозяева поля, но свои небольшие моменты были и у гостей. Отметим обоюдно хорошую защиту, которая не дала шансов создать что то у своих ворот. Момент у Гаверца на 20 минуте – пожалуй самое интересное, что мы видели. Надеемся, что вторая половина будет поярче.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсировал 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с левого фланга, Зума головой выбивает мяч.
41'
Маунт потерял мяч прямо перед вратарской соперника, защитники Брайтона сработали на отлично.
39'
Нарушение против Зиеша в центре поля, штрафной для лондонцев.
38'
Офсайд
Алонсо на правом фланге атаки залез в оффсайд, стандарт для соперника.
37'
Подача во вратарскую Челси со штрафного, Зума головой выносит мяч.
36'
Желтая карточка
Желтая для Зума за срыв атаки соперника и фол против Уелбека.
35'
Желтая карточка
Желтая для Жоржинье за фол против Биссума, штрафной для гостей.
34'
Биссума нарушает правила против Рюдигера в центре поля, понадобится ему помощь врачей.
32'
Прострел от Джеймса с левого фланга, мяч в руках у Санчеса.
31'
Уайт фолит против Пулишича в центре поля, штрафной.
29'
Рюдигер нарушает правила в атаке, стандрт для оппонентов.
28'
Алонсо теряет мяч на правом фланге атаки, но зарабатывает аут для своей команды.
26'
Длинный заброс из глубины во владения Ариссабалаги, голкипер забирает мяч без проблем.
24'
Джеймс ворвался с левого фланга в штрафную Брайтона, но не сумел обработать мяч и заработать угловой, от ворот.
22'
Джеймс прострелил с левого фланга во вратарскую оппонентов, защитники вынесли мяч.
20'
Опасный момент
Гаверц пробивает с расстояния десяти метров от ворот Санчеса, голкипер выручает свою команду, хотя и выстрел пришелся по центру.
19'
Жоржинье неточно переводит мяч на правый фланг атаки, аут для гостей.
17'
Опасный момент
Пулишич пробивает с линии штрафной оппонента, мяч летит мимо рамки Санчеса, опасно.
16'
Зиеш теряет мяч в центре поля, атака для соперника.
14'
Стандарт для гостей, розыгрыш, простел во вратарскую Ариссабалаги, Маунт выбивает мяч.
12'
Подача с левого фланга во вратарскую Санчеса, на дальней штанге не дотянулся до мяча Берн, от ворот.
10'
Санчес едва не ошибся на выходе, но защитники подстраховали и выбили мяч.
9'
Троссард фолит на левом фланге атаки, штрафной для Челси.
7'
Теперь гости решили подержать мяч, они ведут игру, лондонцы оттянулись в оборону.
5'
Маккалистер теряет круглого на правом фланге атаки, снова аут для оппонентов.
3'
Передача от Рюдигера верхом по правому флангу, мяч покинул пределы поля, аут для Брайтона.
2'
С начала поединка хозяева взяли мяч под свой контроль, гости высоко встречают соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Брайтон): Санчес, Данк (кап), Вебстер, Уайт, Берн, Биссума, Гросс, Уелтман, Троссард, Уелбек, Маккалистер.
Инфо
Стартовый состав (Челси): Ариссабалага, Жоржинье (кап), Зума, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Маунт, Алонсо, Зиеш, Гаверц, Пулишич.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 32 тура английской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Чесли и Брайтон.
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Анонс матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 20.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 20.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Челси в предыдущем футбольном матче 14.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 20.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 17.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Эвертон - 12.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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