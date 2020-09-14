Челси - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 20.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 20.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Челси в предыдущем футбольном матче 14.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 17.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)

Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Страна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Эвертон - 12.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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