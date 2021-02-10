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Эвертон - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 апреля 2021, 22:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 1
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перерыв
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
7' Пьер-Эмиль Хёйбьерг 21' Дейвис, Том 27' 0Гарри Кейн 31' Гильфи Сигурдссон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
50%
Ничья
25%
Тоттенхэм
25%
П1: 3.66 Х: 2.72 П2: 2.56
П1: 3.20 Х: 3.50 П2: 2.75
П1: 3.66 Х: 2.72 П2: 2.56
П1: 3.45 Х: 2.66 П2: 2.74
П1: 3.30 Х: 2.65 П2: 2.70
Интересные факты
  • Эвертон без побед в последних 5 играх.
  • Доминик Калверт-Левин лучший бомбардир Эвертон с 14 голами. Гарри Кейн забил 19 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Люка Динь отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (13 передач)
  • Мейсон Холгейт получил больше всего желтых карточек (7) в Эвертон. Пьер Хейбьерг получил 6 в Тоттенхэм Хотспур.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 38% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).
  • Эвертон забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Эвертон забивает 1.57 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Тоттенхэм Хотспур - 3.4.
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Тоттенхэм Хотспур - 1.4.
  • Последняя домашняя победа Эвертон над Тоттенхэм Хотспур была в 2012
  • За последние 28 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 14 сыграла в ничью и 9 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 36-27 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Эвертон не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Эвертон выиграла 9 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-58 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 21% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Эвертон
4
Побед
20
Игр
9
Побед
Тоттенхэм
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Эвертон 5 - 4 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
13.09.2020 - 18:15 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021
06.07.2020 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
03.11.2019 - 18:15 Эвертон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Эвертон 1 - 2 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 0 - 1 Завершен Эвертон В
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Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 21:30 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Динамо 3 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Тоттенхэм П
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Главные события
ГООЛ! Гильфи Сигурдссон
31'
27'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Дейвис, Том
21'
7'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
50%
Ничья
25%
Тоттенхэм
25%
П1: 3.66 Х: 2.72 П2: 2.56
П1: 3.20 Х: 3.50 П2: 2.75
П1: 3.66 Х: 2.72 П2: 2.56
П1: 3.45 Х: 2.66 П2: 2.74
П1: 3.30 Х: 2.65 П2: 2.70
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
19
Люка Динь
22
Бен Годфри
5
Майкл Кин
4
Мейсон Холгейт
26
Дейвис, Том
6
Аллан
10
Гильфи Сигурдссон
18
Ивоби, Алекс
19
Хамес Родригес
7
Ришарлисон
1
Уго Льорис
17
Эрик Дайер
4
Тоби Алдервейрелд
14
Джо Родон
24
Серж Орье
28
Ндомбеле Альваро, Танги
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
17
Мусса Сиссоко
3
Регилон, Серхио
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
  • 10
    Гильфи Сигурдссон
    Вратарь
    31
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 19
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
    21
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 19
    Люка Динь
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 10
    0Гарри Кейн
    27
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
    7
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 18
    Nkounkou, Niels
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 48
    John, Kyle
    Защитник
  • 64
    Welch, Reece
    Защитник
  • 34
    Нейтан Бродхед
    Нападающий
  • 60
    Price, Isaac
    Полузащитник
  • 11
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
2
4
Штрафные
7
1
Офсайды
6
Фолы
4
1
ЖК
1
5
Удары в створ
1
Сейвы
4
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
41'
Опасный момент
Мощный удар Хамеса с 25-ти метров! Льорис в полном порядке!
39'
Опасный момент
Удар Кейна со своей половины поля! Мимо створа!
36'
Опасный момент
Сигурдссон пробил со штрафного! Мяч в стенку попал.
32'
Гоооол!!!
Сигурдссон хладнокровно пробил с "точки"!
31'
Регилон сфолил на Хамесе в сввоей штрафной. Пенальти в ворота "Тоттенхэма"!
27'
Гоооол!!!
Кто если не он! Ндомбеле навесил с левого фланга! Кейн принял подачу и пробил Пикфорда! 0:1!
25'
Команды осторожничают. Почти нет моментов.
22'
Желтая карточка
Дэвис получил желтую за свой фол.
21'
Опасный момент
Хорошая передача Хамеса на Ришарлисона! Удар низом! Льорис на месте!
19'
Ндомбеле получает помощь медиков. Пауза в игре.
17'
Инфо
Статистика ударов - 1:1.
15'
"Тоттенхэм" завладел сферой, но продвижения вперед нет. "Ириски" ждут ошибки соперника.
12'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу хозяев.
9'
Моментов нет. Мяч держится в середине поля.
7'
Желтая карточка
Хейберг сфолил против Сигурдсона. Это желтая.
6'
Ндомбеле сфолил против Дэвиса. Свободный для хозяев.
3'
"Эвертон" пытается развить атаку через левый фланг. "Тоттенхэм" отошел к своим воротам.
1'
Свисток
Матч начался!
"Эвертон", стартовый состав: Пикфорд - Динь, Годфри, Кин, Холгейт - Дэвис, Аллан - Сигурдссон, Ивоби, Родригес - Ришарлисон.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис - Дайер, Алдервейрелд, Роддон - Орье, Ндомбеле, Хейберг, Сиссоко, Регилон - Сон - Кейн.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию 32-го тура АПЛ: "Эвертон" - "Тоттенхэм". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Эвертон - "Тоттенхэм" 16.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 16.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 10.02.2021 закончилось со счетом: 5:4 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Тоттенхэм" можно посмотреть 16.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 12.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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