Эвертон - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 16.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 10.02.2021 закончилось со счетом: 5:4 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 12.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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