Эвертон - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Эвертон без побед в последних 5 играх.

Доминик Калверт-Левин лучший бомбардир Эвертон с 14 голами. Гарри Кейн забил 19 раз за Тоттенхэм Хотспур

Люка Динь отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (13 передач)

Мейсон Холгейт получил больше всего желтых карточек (7) в Эвертон. Пьер Хейбьерг получил 6 в Тоттенхэм Хотспур.

Эвертон выигрывает первый тайм в 38% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.

В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).

Эвертон забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).

Эвертон забивает 1.57 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Тоттенхэм Хотспур - 3.4.

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Тоттенхэм Хотспур - 1.4.

Последняя домашняя победа Эвертон над Тоттенхэм Хотспур была в 2012

За последние 28 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 14 сыграла в ничью и 9 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 36-27 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).

Эвертон не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Эвертон выиграла 9 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-58 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур

Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 31-45?