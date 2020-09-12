Лидс Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" 19.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 19.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия



Прошедший матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Реал - 14.04.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

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