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Лидс Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 апреля 2021, 22:00 - Элланд Роуд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 0
Обновить
27'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
20%
Ничья
40%
Ливерпуль
40%
П1: 6.50 Х: 4.41 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 4.33 П2: 1.57
П1: 6.50 Х: 4.41 П2: 1.54
П1: 6.52 Х: 4.09 П2: 1.58
П1: 6.00 Х: 4.00 П2: 1.58
Интересные факты
  • Лидс Юнайтед без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Патрик Бэмфорд лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 14 голами. Мохамед Салах забил 19 раз за Ливерпуль
  • Калвин Филлипс получил больше всего желтых карточек (7) в Лидс Юнайтед. Фабиньо получил 5 в Ливерпуль.
  • Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Лидс Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лидс Юнайтед иЛиверпуль, когда Лидс Юнайтед играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 26% матчей, Ливерпуль выигрывает в 29% матчей.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Ливерпуль выигрывает в 29%.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Лидс Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Лидс Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.4 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).
  • Лидс Юнайтед забивает 1.71 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 3.6.
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Ливерпуль - 2.2.
  • Лидс Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Ливерпуль была в 2000
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 12 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 19-10 в пользу команды Ливерпуль.
  • Лидс Юнайтед не забивает в 5 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 25 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-24 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 Ливерпуль 4 - 3 Завершен Лидс Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2016/2017
29.11.2016 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.03.2021 - 22:00 Фулхэм 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
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Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
20%
Ничья
40%
Ливерпуль
40%
П1: 6.50 Х: 4.41 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 4.33 П2: 1.57
П1: 6.50 Х: 4.41 П2: 1.54
П1: 6.52 Х: 4.09 П2: 1.58
П1: 6.00 Х: 4.00 П2: 1.58
Составы команд
23
Иллан Меслиер
10
Алиоски, Эзгиян
21
Стрёйк, Паскал
14
Диего Льоренте
2
Айлинг, Люк
23
Калвин Филлипс
22
Джек Харрисон
18
Тайлер Робертс
15
Стюарт Даллас
17
Кошта, Хелдер
9
Патрик Бэмфорд
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Фабиньо
19
Озан Кабак
26
Эндрю Робертсон
7
Джеймс Милнер
8
Вейналдум, Джорджиньо
10
Тьяго Алькантара
20
Диого Жота
20
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 9
    Патрик Бэмфорд
    Нападающий
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 18
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 17
    Кошта, Хелдер
    Нападающий
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 10
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 20
    Диого Жота
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 17
    Фабиньо
    Защитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 19
    Хернандез, Пабло
    Полузащитник
  • 13
    Касилла, Кико
    Вратарь
  • 43
    Матеуш Клич
  • 28
    Гаэтано Берарди
    Защитник
  • 30
    Джо Гелхардт
  • 17
    Поведа, Иан
    Нападающий
  • 24
    Дэвис, Лейф
    Защитник
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 28
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
Тренеры
  • Марсело Бьелса
  • Юрген Клопп
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
6
Штрафные
4
4
Фолы
5
2
Удары мимо
1
Удары в створ
2
2
Угловые
2
2
Сейвы
1
Офсайды
1
Блокировано ударов
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
26'
Желтая карточка
Даллас заработал желтую за срыв атаки – это Жота активно прорывался в сторону штрафной Лидса.
24'
Опасный момент
Бэмфорд не реализовал выход один на один! Алиссон спас Ливерпуль от пропущенного гола, а момент привез Фабиньо после грубой обрезки на своей половине поля.
20'
Защитники Лидса заблокировали удар Жоты. Вот это было гораздо опасней.
18'
Фирмино стрелял с дальней дистанции – мяч прилетел прямо в руки голкиперу Лидса. Как говорится, удар для статистики.
13'
Ливерпуль провалился после подачи штрафного, но Бэмфорд в касание не попал в створ ворот. Впрочем, повтор показал, что форвард Лидса залез в офсайд.
11'
Лидс немного успокоил игру после агрессивного дебюта от Ливерпуля.
5'
Месье в красивом прыжке перевел мяч на угловой после дальнего удара Алькантары.
3'
Фирмино здорово открылся на заброс со своей половины поля, но вратарь Лидса вовремя выбежал навстречу бразильцу и спровоцировал того на неточный удар.
1'
Инфо
Матч начался!
Инфо
Кратенько пробежимся по турнирным перспективам команд. Ливерпуль в случае победы обойдет Челси и поравняется с Вест Хэмом в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу Чемпионов (если это все еще актуально на фоне происходящего в европейском футболе). У Лидса же есть шанс обойти Арсенал и подняться на 9-е место.
Стартовые составы команд:
Лидс: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски – Филлипс, Кошта, Даллас, Роберст, Харрисон – Бэмфорд.
Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александр-Арнольд – Алькантара, Вейналдум, Миллер – Мане, Фирмино, Жота.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 32-го тура английской Премьер-лиги между Лидсом и Ливерпулем. Стартовый свисток на Элланд Роуд прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" 19.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 19.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" можно посмотреть 19.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия

Прошедший матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Реал - 14.04.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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