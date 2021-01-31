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Барселона - Атлетик онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 17 апреля 2021, 22:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
перерыв
Атлетик
Бильбао
Ход матча
39' Дани Гарсия
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
53%
Ничья
24%
Атлетик
24%
П1: 9.30 Х: 3.21 П2: 1.63
П1: 5.25 Х: 4.10 П2: 1.60
П1: 9.30 Х: 3.21 П2: 1.63
П1: 9.35 Х: 2.99 П2: 1.69
П1: 5.50 Х: 4.10 П2: 1.64
Личные встречи
Барселона
19
Побед
28
Игр
5
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Атлетик
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 17:15 Атлетик 0 - 0 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2019/2020
03.04.2021 - 22:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 15:00 Сельта 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
Дани Гарсия
39'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
53%
Ничья
24%
Атлетик
24%
П1: 9.30 Х: 3.21 П2: 1.63
П1: 5.25 Х: 4.10 П2: 1.60
П1: 9.30 Х: 3.21 П2: 1.63
П1: 9.35 Х: 2.99 П2: 1.69
П1: 5.50 Х: 4.10 П2: 1.64
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
    39
  • 8
    Лопес Унаи
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
Тренеры
  • Марселино
  • Рональд Куман
Статистика матча
7
Штрафные
7
Офсайды
1
1
Удары мимо
3
18%
Владение мячом
82%
7
Фолы
6
Блокировано ударов
4
Угловые
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
ЖК
Трансляция
По итогам первого тайма можем подбить определенные итоги. Безусловно, лучше пока смотрятся игроки Барселоны, они владели инициативой, создавали моменты и больше заслужили на то, чтобы счет открыть. В составе каталонцев выделим Месси, который был локомотивом атаки своего коллектива. Бильбао весь тайм просидело в защите, лишь иногда пытаясь выбежать в контры, но это получалось слабо (мягко говоря). Но несмотря на все, счет 0-0 они удержали, и сейчас это их основная задача (как по мне). Игра скучноватая, но надеемся на жаркое продолжение во второй половине игры.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Потусовались полосатые немного у вратарской оппонентов, потеряли мяч и снова сели в глухую защиту.
41'
Прострел от Уильямса с правого фланга в штрафную Тер Штегена, голкипер забирает мяч и прерывает атаку.
40'
Сам Лео пробивает, мяч попадает в стенку, только аут.
39'
Желтая карточка
Желтая для Гарсии Д. за фол против Месси, еще один хороший шанс для Барсы.
37'
Подача во вратарскую полосатых, защитник головой вынес мяч.
36'
Месси лежит на газоне, оказывают ему помощь врачи, перспективный штрафной для каталонцев.
34'
Гризман фолит против Мартинеса в чужой штрафной, стандарт.
32'
Уголовой
Альба заработал корнер для своей команды, розыгрыш, подача с левого фланга, мяч в руках Симона.
30'
Муньяин сфолил против Мингессы, штрафной, но далеко от ворот соперника.
28'
Баленсиага теряет мяч на правом фланге атаки, в кой-то веки Бильбао перешли центр поля.
26'
Опасный момент
Месси низом стреляет с центра вратарской Симона, защита блокирует опасный удар.
24'
Альба простреливает с левого фланга, Лопес в подкате выбивает мяч в аут.
23'
Де Йонг сфолил против Гарсии Д. на правом фланге атаки, стандарт.
21'
Опасный момент
Месси ворвался с левого фланга во владения Симона, пробил, но голкипер надежно забрал мяч.
20'
Гризман стреляет с линии вратарской Атлетика, удар заблокирован.
19'
Заброс черпачком по центру в штрафную хозяев, защита вновь на высоте.
17'
Уголовой
Корнер для Барсы, розыгрыш, подача от Деста, вынос мяча за пределы вратарской Симона.
16'
Заброс от Гризмана с правого фланга в штрафную оппонентов, Месси не дотягивается головой до мяча.
15'
Гарсия Р. фолит в центре поля против Бускетса, стандарт.
13'
Опасный момент
Штрафной для Бильбао, подача во вратарскую Тер Штегена, Рауль Гарсия не сумел дотянуться до мяча и переправить мяч в рамку, от ворот.
11'
Угловой для Барселоны, подача с правого фланга от Месси, но прямо в руки Симону.
9'
Бускетс фолит в атаке против Лопеса, стандарт.
8'
Удар с линии штрафной номинальных хозяев от Деста, мяч летит мимо, от ворот.
7'
Подача от Мингессы в сторону ворот Симона, защитники Атлетика выбивают мяч.
5'
Уголовой
Де Йонг получил шикарный пас в штрафной соперника от Месси, пробил низом, но мяч попал в штангу.
4'
Офсайд
Альба прострелил с левого угла вратарской соперника, но рефери ошибочно заффиксировал оффсайд.
2'
Прогнозируемо, под контроль мяч взяли именно каталонцы, катают в центре поля, но пока без атак.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Барселона): Тер Штеген, Месси (кап), Лангле, Пике, Мингеса, Бускетс, Альба, Педри, Де Йонг, Дест, Гризман.
Инфо
Стартовый состав (Атлетик): Симон, Муньяин (кап), Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер, Гарсия Д., Лопес, Уильямс, Гарсия Р.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция финального матча Кубка Испании 2020/2021 между командами Атлетик и Барселона.
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Анонс матча "Барселона" - Атлетик 17.04.2021, Кубок Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Атлетик можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против "Алавес" - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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