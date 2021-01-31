Барселона - Атлетик онлайн трансляция матча

По итогам первого тайма можем подбить определенные итоги. Безусловно, лучше пока смотрятся игроки Барселоны, они владели инициативой, создавали моменты и больше заслужили на то, чтобы счет открыть. В составе каталонцев выделим Месси, который был локомотивом атаки своего коллектива. Бильбао весь тайм просидело в защите, лишь иногда пытаясь выбежать в контры, но это получалось слабо (мягко говоря). Но несмотря на все, счет 0-0 они удержали, и сейчас это их основная задача (как по мне). Игра скучноватая, но надеемся на жаркое продолжение во второй половине игры.