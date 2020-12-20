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Реал - Эйбар онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 апреля 2021, 17:15 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
Обновить
47'
Эйбар
Эйбар
Ход матча
20' Сальватьерра, Бриан 41' Марко Асенсио
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
29%
Эйбар
29%
П1: 1.10 Х: 8.00 П2: 27.00
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 8.00
П1: 1.10 Х: 8.00 П2: 27.00
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 27.00
П1: 1.36 Х: 5.20 П2: 8.90
Интересные факты
  • Эйбар без побед в последних 12 играх.
  • Эйбар без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Эйбар в последних 7 встречах.
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Кике забил 8 раз за Эйбар
  • Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Кике лучший распасовщик Эйбар (2 передач)
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Анайтц Арбилла получил 7 в Эйбар.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 10 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Эйбар не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Эйбар 4-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 45% матчей, Эйбар выигрывает в 17% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Эйбар выигрывает в 17%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эйбар's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эйбар.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эйбар.
  • Команда Эйбар выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эйбар (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эйбар выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 2.4 гола за матч против команды Эйбар, а Эйбар забивает 1.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Эйбар забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эйбар - 3.6.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эйбар лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эйбар проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эйбар% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эйбар - 2.2.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Эйбар (3-1 дома и 4-0 на выезде)
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Эйбар пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 6 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Эйбар. Разница голов 18-3 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Эйбар не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 15 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 12 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Эйбар выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-10 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эйбар забил 41% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Реал
11
Побед
15
Игр
1
Побед
Эйбар
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 20:30 Реал 3 - 1 Завершен Эйбар
Чемпионат Испании 2019/2020
09.11.2019 - 19:30 Эйбар 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
09.11.2019 - 19:15 Эйбар 0 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
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Последние матчи - Эйбар
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 Эйбар 1 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Кадис 1 - 0 Завершен Эйбар П
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 15:00 Эйбар 1 - 1 Завершен Уэска Н
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Эйбар П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Марко Асенсио
41'
20'
Сальватьерра, Бриан
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
29%
Эйбар
29%
П1: 1.10 Х: 8.00 П2: 27.00
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 8.00
П1: 1.10 Х: 8.00 П2: 27.00
П1: 1.10 Х: 8.50 П2: 27.00
П1: 1.36 Х: 5.20 П2: 8.90
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
14
Милитан, Эдер
12
Марсело
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
17
Лукас Васкес
22
Иско
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
1
Марко Дмитрович
22
Алехандро Посо
4
Пауло Оливейра
23
Арбилла, Анайтц
11
Рафаэль, Луис
6
Альварез, Серхио
8
Дьоп, Пап
19
Алешандре Гарсия
21
Педро Леон
17
Кике
25
Сальватьерра, Бриан
Стартовый состав
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    41
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 21
    Педро Леон
    Полузащитник
  • 17
    Кике
    Нападающий
  • 25
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
    20
  • 6
    Альварез, Серхио
    Полузащитник
  • 8
    Дьоп, Пап
    Полузащитник
  • 19
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 22
    Алехандро Посо
    Полузащитник
  • 4
    Пауло Оливейра
  • 23
    Арбилла, Анайтц
    Защитник
  • 11
    Рафаэль, Луис
    Защитник
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 2
    Бургос, Эстебан
    Защитник
  • 32
    Arietaleanizbeaskoa Bergara, Unai
    Нападающий
  • 29
    Unai Dufur
    Полузащитник
  • 24
    Кевин Родригес
    Полузащитник
  • 15
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 14
    Такаси Инуи
    Полузащитник
  • 13
    Родригез, Йоэль
    Вратарь
  • 9
    Энрих, Серхи
    Нападающий
  • 7
    Кике Сола
    Нападающий
  • 33
    Atienza, Miguel
    Полузащитник
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
6
Удары в створ
2
4
Угловые
2
7
Удары мимо
4
1
Сейвы
2
3
Штрафные
6
3
Офсайды
3
Фолы
3
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен. Реал впереди 1:0 после гола Асенсио, хотя мяч уже трижды побывал в воротах Эйбара.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
44'
Диоп снова угрожал воротам Куртуа! 8-й номер Эйбара с разворота отправил мяч точно в руки голкиперу Реала.
41'
Гоооол!!!
И все-таки Реал добивается своего! Асенсио вышел один на один с вратарем Эйбара и без проблем отправил мяч в сетку. Теперь уже к голу никаких вопросов.
40'
Реал подал угловой с левого фланга, но Милитао акцентированно подстроиться под мяч после навеса Иско не смог.
37'
Нет гола! Второй раз в матче взятие ворот отменено из-за офсайда. Вот такие дела.0:0 на табло.
36'
Опасный момент
Открывает счет Реал! Асенсио пяткой эффектной подкорректировал мяч после не самого удачного удара Модрича. Вот так Эйбар поплатился за попытку поймать хозяев в высоком прессинге.
33'
Реал сбился на навесы – оборона Эйбара к этому готова. Пора бы подопечным Зидана придумать что-то более оригинальное.
31'
А вот это было неплохо. Посо на замахе убрал защитника Реала, вошел в штрафную хозяев, но его амбициозная попытка обводящего удара в дальнюю «девятку» с треском провалилась.
29'
Ничем не закончился стандарт для гостей. Защитники Реала спокойно выиграли весь «второй этаж».
28'
Эйбар долго держал мяч на чужой половине поля. В итоге Гарсия заработал штрафной с правого фланга.
26'
Второй в матче угловой для Эйбара – Реал без проблем отвел игру от своих ворот. В ответной атаке Каземиро навесил точно в руки Дмитровичу.
23'
Иско пробивал с дальней дистанции – несильно пущенный мяч по центру стал легкой добычей для голкипера Эйбара.
21'
Опасный момент
Асенсио по сумасшедшей траектории закрутил мяч за спину вратарю Эйбара – гостей спасла перекладина! А мог быть гол-шедевр…
20'
Желтая карточка
Сальватьерра руками остановил Васкеса на фланге. Опасный штрафной для Реала и первая желтая в матче.
18'
Хиль пытался зацепиться за мяч в штрафной Реала после высокого навеса, но упустил мяч за пределы поля.
15'
Не получилось у Реала быстро вскрыть оборону Эйбара. В позиционных атаках увязли Сливочные.
11'
Опасный момент
Каземиро упал в штрафной Эйбара. Судья взял паузу для просмотра VAR, но в конце концов гости в этом моменте отскочили.
8'
Успокоилась игра после бурного начала. Реал и Эйбар поочередно контролируют мяч в центре поля.
5'
Опасный момент
Забивает Реал, но гол отменен из-за офсайда. Это Бензема оказался чуть впереди защитников Эйбара после навеса Марсело.
3'
Опасный момент
А теперь Бензема должен был открывать счет! Француз вышел один на один с вратарем Эйбара после грубой ошибки защитника гостей, но Дмитрович выручил свою команду.
2'
Опасный момент
Диоп сместился в центр и выстрелил метров с 23-х по воротам Куртуа – бельгиец уверенно нейтрализовал угрозу.
Свисток
Свисток Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Стартовые составы команд: Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Марсело, Менди — Каземиро, Иско, Модрич — Бензема, Асенсио. Запасные: Лунин, Альтубе, Варан, Кроос, Одриосола, Винисиус, Диас, Родриго, Аррибас. Эйбар: Дмитрович — Посо, Оливейра, Арбилья, Рафа — Альварес, Диоп, Гарсия — Леон, Кике, Хиль. Запасные: Йоэль, Айала, Бургос, Кике, Энрич, Инуи, Коте, Родригес, Дуфур, Атиенца.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 29-го тура испанской Примеры между Реалом и Эйбаром.
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Анонс матча Реал - Эйбар 03.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эйбар осталась с поражением. Столкновение Эйбар и Реал в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Эйбар можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Эйбар, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Сельта - 20.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Эйбар (Эйбар)
Год основания Эйбар (Эйбар): 1940
Страна: Испания
Тренер: Хосе Луис Мендилибар

Прошедший матч команды Эйбар был сыгран против Атлетик - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Эйбар онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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