Реал - Эйбар онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Эйбар 03.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 03.04.2021

Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Эйбар (Эйбар):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эйбар осталась с поражением. Столкновение Эйбар и Реал в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Сельта - 20.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Эйбар (Эйбар)

Год основания Эйбар (Эйбар): 1940

Страна: Испания

Тренер: Хосе Луис Мендилибар



Прошедший матч команды Эйбар был сыгран против Атлетик - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

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