Барселона - Вальядолид онлайн трансляция матча

Реал Вальядолид без побед над Барселона в последних 5 играх.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Вальядолид в последних 13 встречах.

Домашняя статистика Барселона в сезоне 9-4-1

Выездная статистика Реал Вальядолид в сезоне 2-7-5

Барселона не проигрывает в последних 8 играх.

Реал Вальядолид не проигрывает в последних 4 играх.

Реал Вальядолид не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Вальядолид 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Барселона выигрывает первый тайм в 54% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 23% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 23%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Вальядолид's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.

Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Вальядолид выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 0.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.27 гола, играя дома, а Реал Вальядолид забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Вальядолид - 2.4.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Вальядолид - 1.6.

Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Вальядолид (5-1 дома и 1-0 на выезде)

Барселона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 54-11 в пользу команды Барселона.

Последняя гостевая победа Реал Вальядолид над Барселона была в 1997

Барселона не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Вальядолид не забивает в 7 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 37 встреч, команда Барселона выиграла 28 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-26 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?