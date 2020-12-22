Барселона - Вальядолид онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Вальядолид (Вальядолид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 05.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Вальядолид (Вальядолид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Серхио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 21.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Серхио
Предыдущий поединок команды Вальядолид был сыгран против "Севилья" - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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