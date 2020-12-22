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Барселона - Вальядолид онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 05 апреля 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
17'
Вальядолид
Вальядолид
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
57%
Ничья
21%
Вальядолид
21%
П1: 1.11 Х: 11.00 П2: 25.00
П1: 1.17 Х: 8.00 П2: 12.00
П1: 1.11 Х: 11.00 П2: 25.00
П1: 1.18 Х: 8.95 П2: 13.40
П1: 1.15 Х: 9.20 П2: 17.00
Интересные факты
  • Реал Вальядолид без побед над Барселона в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Вальядолид в последних 13 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 9-4-1
  • Выездная статистика Реал Вальядолид в сезоне 2-7-5
  • Барселона не проигрывает в последних 8 играх.
  • Реал Вальядолид не проигрывает в последних 4 играх.
  • Реал Вальядолид не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Вальядолид 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 54% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 23% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 23%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Вальядолид's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.
  • Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Вальядолид выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 0.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.27 гола, играя дома, а Реал Вальядолид забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Вальядолид - 2.4.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Вальядолид - 1.6.
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Вальядолид (5-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 54-11 в пользу команды Барселона.
  • Последняя гостевая победа Реал Вальядолид над Барселона была в 1997
  • Барселона не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Вальядолид не забивает в 7 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 37 встреч, команда Барселона выиграла 28 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-26 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Вальядолид забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Барселона
8
Побед
9
Игр
1
Побед
Вальядолид
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолид 0 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
11.07.2020 - 20:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
29.10.2019 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2018
16.02.2019 - 21:30 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья В
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Последние матчи - Вальядолид
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 22:00 Вальядолид 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 0 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 15:00 Вальядолид 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
57%
Ничья
21%
Вальядолид
21%
П1: 1.11 Х: 11.00 П2: 25.00
П1: 1.17 Х: 8.00 П2: 12.00
П1: 1.11 Х: 11.00 П2: 25.00
П1: 1.18 Х: 8.95 П2: 13.40
П1: 1.15 Х: 9.20 П2: 17.00
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
15
Клеман Лангле
21
Френки де Йонг
28
Óscar Mingueza
18
Альба, Жорди
20
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
2
Дест, Серджиньо
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
11
Усман Дембеле
1
Масип, Жорди
5
Санчес, Хави
6
Бруно Гонсалес
25
Olaza, Lucas
18
Янко Саиди
17
Роке Меса
10
Оскар Плано
14
Алкараз, Рубен
22
Мартинес Начо
7
Серхио Гвардиола
3
Кенан Кодро
Стартовый состав
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 7
    Серхио Гвардиола
    Нападающий
  • 3
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 18
    Янко Саиди
  • 17
    Роке Меса
    Полузащитник
  • 10
    Оскар Плано
    Нападающий
  • 14
    Алкараз, Рубен
    Полузащитник
  • 22
    Мартинес Начо
  • 5
    Санчес, Хави
    Защитник
  • 6
    Бруно Гонсалес
    Защитник
  • 25
    Olaza, Lucas
    Защитник
  • 1
    Масип, Жорди
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 26
    Perez, Samuel
    Вратарь
  • 30
    Rubio, Miguel Angel
    Защитник
  • 11
    Хервиас, Пабло
    Полузащитник
  • 19
    Вилья Тони
  • 29
    Ориоль Рей
    Полузащитник
  • 23
    Вальдо Рубио
  • 27
    Куки Саласар
    Нападающий
  • 16
    Маркос Андре де Соуза
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Серхио
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
Штрафные
3
2
Фолы
2
2
Угловые
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
14'
Алькарас случайно подцепил ноги Месси у своей штрафной. А вот этого для фиксации было достаточно.
12'
Что-то главный арбитр с фолами не особо дружит. Алькарас ударил в лицо Гризманна у своей штрафной, но где свисток?
10'
Опасный момент
Масип забрал в руки удар от Мингесы, который завершал головой подачу углового с левого фланга.
9'
Опасный момент
Перекладина! Кодро выскочил под подачу с правого фланга перед Мингесой, и головой нанес удар в перекладину!
8'
Офсайд
Офсайд у Дембеле во время передачи спиной от падающего на газон Месси перед чужой штрафной.
6'
Альба резал пас с левого фланга, но Санчес перевел мяч в на угловой.
5'
Ленгле снял с дальней стороны штрафной подачу с левого фланга от Начо.
4'
Падение Месси на входе в левый фланг штрафной в борьбе против Месси прошло без фола — по мнению арбитров. Есть вопросы.
2'
Дальний удар с левого фланга от Алькараса пришелся в голкипера.
1'
А вот и ошибка. Тер Штеген неудачно из штрафной отдал пас в правый фланг на Деста.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Перес, Рубио, Эрвиас, Альварес, Моха, Вилья, Рей, Вальдо, Салазар, Андре.
Вальядолид: Масип — Янко, Санчес, Бруно, Оласа, Начо — Меса, Алькарас — Плано, Кодро, Гвардиола.
Запасные: Тенас, Пенья, Араухо, Умтити, Фирпо, Пьянич, Пуч, Мориба, де ла Фуэнте, Матеус, Брайтвейт, Тринкан.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Де Йонг, Ленгле — Дест, Бускетс, Педри, Альба — Дембеле, Месси, Гризманн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 29-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и Вальядолид.
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Анонс матча "Барселона" - Вальядолид 05.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Вальядолид (Вальядолид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 05.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Вальядолид (Вальядолид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Серхио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Вальядолид можно посмотреть 05.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Вальядолид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 21.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Серхио

Предыдущий поединок команды Вальядолид был сыгран против "Севилья" - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - Вальядолид онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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