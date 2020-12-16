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Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 апреля 2021, 16:00 - Gewiss Stadium . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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33'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
44%
Ничья
22%
Ювентус
33%
П1: 2.52 Х: 3.69 П2: 2.75
П1: 2.30 Х: 3.60 П2: 2.90
П1: 2.52 Х: 3.69 П2: 2.75
П1: 2.74 Х: 3.18 П2: 2.84
П1: 2.41 Х: 3.60 П2: 2.90
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 18 голами. Криштиану Роналду забил 25 раз за Ювентус
  • Йосип Иличич отдал больше всего передач в Аталанта с 8 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (9 передач)
  • Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Хуан Куадрадо получил 7 в Ювентус.
  • Аталанта выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Ювентус 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 41% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 41%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 1, команда Ювентус выиграла 1, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта забивает 2.4 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Ювентус - 3.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Ювентус - 1.
  • Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Ювентус. Разница голов 46-23 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 1-3 (Аталанта дома) и 2-2 (Ювентус дома).
  • Аталанта не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 3 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-41 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Аталанта одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Аталанта
1
Побед
23
Игр
15
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Аталанта 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Специя В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 19:00 Торино 2 - 2 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 16:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Беневенто П
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 19:00 Кальяри 1 - 3 Завершен Ювентус В
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
44%
Ничья
22%
Ювентус
33%
П1: 2.52 Х: 3.69 П2: 2.75
П1: 2.30 Х: 3.60 П2: 2.90
П1: 2.52 Х: 3.69 П2: 2.75
П1: 2.74 Х: 3.18 П2: 2.84
П1: 2.41 Х: 3.60 П2: 2.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 53
    Correa, Felix
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
4
Штрафные
4
2
Угловые
4
4
Фолы
4
7
Удары мимо
6
3
Блокировано ударов
3
Трансляция
30'
Уголовой
Після подачі від кутового прапорця удар Кьєлліні був заблокований.
25'
Сапата (Аталанта) головою пробив над воротами.
24'
Опасный момент
З другої спроби пройшла передача від Муріеля на Пессіну (Аталанта) в штрафний майданчик, а Маттео трохи змістився в центр і пробив в правий кут воріт. Де Лігт ледь-ледь зачепив м'яч, котрий відправився на кутовий.
19'
І знову удар з-за меж карної зони. Постріл Мехле (Аталанта) був заблокований.
16'
К'єза (Ювентус) пробив повз ворота з 25-28 метрів.
14'
Куадрадо накрутив Госенса у штрафному майданчику і пробив, але німець кинувся під м'яч, заблокувавши удар.
13'
Сапата (Аталанта) дуже невдало пробив в дотик з-за меж штрафного майданчика.
12'
Господарі дріботять поблизу штрафного майданчика суперників, проте стіна з центральних захисників не дає пройти до воріт Щенсни.
11'
Подачу від Пессіни (Аталанта) винесли зі штрафного майданчика.
9'
Паломіно (Аталанта) спочатку перервав передачу К'єзи до штрафного майданчика, а потім заблокував удар від Рабіо.
7'
Голкіпер господарів Голліні вдало зіграв на виході і перервав передачу на хід Дібалі.
6'
Уголовой
При подачі Дібали від кутового прпорця де Лігт сфолив на Дьїмсіті.
4'
Муріель (Аталанта) прорвався повз кількох суперників до штрафного майданчика і впав у боротьбі з Куадрадо, проте арбітр не призначив пенальті.
1'
Маккені технічно скинув на Морату у штрафному майданчику, проте захисники "Аталанти" витіснили нападника за лицьову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
"Аталанта": Голліні - Толой, Дьїмсіті, Паломіно - Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс - Пессіна - Сапата, Муріель.
Запасні господарів: Спортьєлло, Россі, Ілічич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Маліновський, Міранчук, Пашалич, Руджері, Шутало.
"Ювентус": Щенсни - Куадрадо, де Лігт, К'єлліні, Сандро - Маккені, Бентанкур, Рабіо, К'єза - Дібала, Мората.
Запасні гостей: Буффон, Пінсольйо, Андраде, Артур, Бонуччі, Данілу, Демірал, Кулусевскі, Ремсі, Фработта.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Даніеле Орсато.
Вітаємо всіх шанувальників італійського чемпіонату! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу 31-го туру Серії А між "Аталантою" і "Ювентусом".
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Анонс матча "Аталанта" - "Ювентус" 18.04.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус" можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Фиорентина - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Дженоа - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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