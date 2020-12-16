Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 18 голами. Криштиану Роналду забил 25 раз за Ювентус

Йосип Иличич отдал больше всего передач в Аталанта с 8 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (9 передач)

Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Хуан Куадрадо получил 7 в Ювентус.

Аталанта выиграл 3 домашних матчей подряд.

Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный счет между Аталанта и Ювентус 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 41% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 41%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 1, команда Ювентус выиграла 1, 3 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).

Аталанта забивает 2.4 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Ювентус - 3.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Ювентус - 1.

Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Ювентус пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Ювентус. Разница голов 46-23 в пользу команды Ювентус.

Игры прошлого года: 1-3 (Аталанта дома) и 2-2 (Ювентус дома).

Аталанта не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 3 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-41 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?