Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Фиорентина - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Дженоа - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
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