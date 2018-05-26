Реал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Ливерпуль без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ливерпуль выигрывает в 30% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ливерпуль выигрывает в 30%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Ливерпуль - 2.6.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Ливерпуль - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.