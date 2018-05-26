  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Реал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 06 апреля 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
13'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
24%
Ливерпуль
32%
П1: 2.55 Х: 3.86 П2: 2.63
П1: 2.40 Х: 3.40 П2: 2.75
П1: 2.55 Х: 3.86 П2: 2.63
П1: 2.38 Х: 3.60 П2: 3.00
П1: 2.65 Х: 3.50 П2: 2.70
Интересные факты
  • Ливерпуль без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ливерпуль выигрывает в 30% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ливерпуль выигрывает в 30%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Ливерпуль - 2.6.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Ливерпуль - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, Реал Мадрид выиграла 3 раз. также было 0 ничей, и Ливерпуль выиграла 2 раза.
Личные встречи
Реал
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2017/2018
26.05.2018 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2014/2015
22.10.2014 - 21:45 Ливерпуль 0 - 3 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Реал отказался подписывать Погба 13.08.2019 в 17:58 Реал отказался подписывать Погба Игрок останется в МЮ
Зидан не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с Ред Булл 07.08.2019 в 15:22 Зидан не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с Ред Булл Похоже тренер не рассчитывает на игроков в этом сезоне
Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов 06.04.2021 в 21:36 Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль, 6 апреля 2021
Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля 06.04.2021 в 16:38 Лестер попытается подписать полузащитника Ливерпуля Наби Кейта может перебраться в стан лисов
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
24%
Ливерпуль
32%
П1: 2.55 Х: 3.86 П2: 2.63
П1: 2.40 Х: 3.40 П2: 2.75
П1: 2.55 Х: 3.86 П2: 2.63
П1: 2.38 Х: 3.60 П2: 3.00
П1: 2.65 Х: 3.50 П2: 2.70
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
19
Озан Кабак
47
Натаниэль Филлипс
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
17
Фабиньо
8
Вейналдум, Джорджиньо
11
Мохамед Салах
20
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 20
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 17
    Фабиньо
    Защитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 28
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 53
    Davies, Harvey
    Вратарь
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 64
    Cain, Jake
    Полузащитник
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Юрген Клопп
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары в створ
Сейвы
1
Штрафные
3
2
Угловые
2
Офсайды
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
11'
Уголовой
Подачу Крооса від кутового прапорця виніс Робертсон.
10'
Салах (Ліверпуль) прокидав собі м'яч на хід у центрі поля, але Менді зупинив його прохід.
7'
Офсайд
Бензема (Реал) не витримав лінію і потрапив у положення "поза грою".
5'
Простріл Асенсіо (Реал) заблокували захисники гостей.
3'
Робертсон (Ліверпуль) намагався прорватися по лівому флангу, але випустив м'яч за бокову лінію.
2'
Бензема (Реал) пробив лівою ногою з-за меж штрафного майдачника по низу у руки Аліссону.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина).
"Реал": Куртуа - Васкес, Мілітао, Начо, Менді - Кроос, Каземіро, Модрич - Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
Запасні господарів: Альтубе, Лунін, Аррібас, Вальверде, Іско, Маріано, Марселу, Одріосола, Родріго, Чуст Гарсія.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Кабак, Філліпс, Робертсон - Кейта, Фабінью, Вейналдум - Салах, Жота, Мане.
Запасні гостей: Адріан, Девіс Х., Алькантара, Вільямс, Девіс Б., Джонс, Кейн Дж., Мілнер, Окслейд-Чемберлен, Фірміно, Цімікас, Шакірі.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Добрий вечір усім любителям Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію першого матчу 1/4 фіналу між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4 Завершен 19:45 - Сегодня Монако Монако 0 Метц Метц 0 Завершен 19:00 - Сегодня Ислочь Ислочь 0 Минск Минск 0 Завершен 19:00 - Сегодня Трабзонспор Трабзонспор 1 Кайсериспор Кайсериспор 1 Завершен 16:00 - Сегодня Гезтепе Гезтепе 2 Ризеспор Ризеспор 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Реал - "Ливерпуль" 06.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 06.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 26.05.2018 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Ливерпуль" можно посмотреть 06.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эйбар - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Реал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен