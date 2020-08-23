  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бавария - Пари Сен-Жермен Смотреть онлайн
В тренде

Бавария - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 апреля 2021, 22:00 - Альянц Арена . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
2 - 3
Обновить
86'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
3' Килиан Мбаппе 28' Маркиньос 31' Маркиньос Вышел: Андер Эррера 33' Леон Горецка Вышел: Дэвис, Альфонсо 35' Лукас-Франсуа Эрнандес 37' Эрик-Максим Шупо-Мотинг 42' Никлас Зюле Вышел: Жером Боатенг
46' Абду Диалло Вышел: Митчел Баккер 60' Томас Мюллер 62' Юлиан Дракслер 68' Килиан Мбаппе 70' Киммих, Йосуа 71' Анхель Ди Мария Вышел: Мойзе Кин 72' Жером Боатенг
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
45%
Ничья
18%
Пари Сен-Жермен
38%
П1: 14.90 Х: 3.95 П2: 1.41
П1: 3.50 Х: 3.80 П2: 1.91
П1: 14.90 Х: 3.95 П2: 1.41
П1: 23.00 Х: 4.21 П2: 1.33
П1: 3.50 Х: 4.05 П2: 1.95
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 32 домашних матчах.
  • Бавария Мюнхен выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 66% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Бавария Мюнхен забивает 1.75 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.25 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен забивает 3.31 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Пари Сен-Жермен - 3.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Пари Сен-Жермен - 1.25.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 63 матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Личные встречи
Бавария
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
23.08.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 Бавария 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2017/2018
27.09.2017 - 21:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.03.2021 - 16:30 Бавария 4 - 0 Завершен Штутгарт В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Бавария 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Германии 2020/2021
13.03.2021 - 16:30 Вердер 1 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия В
Показать больше
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Лион 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Нант П
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
Показать больше
Главные события
Жером Боатенг
72'
71'
Анхель Ди Мария
Вышел: Мойзе Кин
Киммих, Йосуа
70'
68'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
62'
Юлиан Дракслер
ГООЛ! Томас Мюллер
60'
46'
Абду Диалло
Вышел: Митчел Баккер
Никлас Зюле
Вышел: Жером Боатенг
42'
ГООЛ! Эрик-Максим Шупо-Мотинг
37'
Лукас-Франсуа Эрнандес
35'
Леон Горецка
Вышел: Дэвис, Альфонсо
33'
31'
Маркиньос
Вышел: Андер Эррера
28'
Маркиньос ГООЛ!
3'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
45%
Ничья
18%
Пари Сен-Жермен
38%
П1: 14.90 Х: 3.95 П2: 1.41
П1: 3.50 Х: 3.80 П2: 1.91
П1: 14.90 Х: 3.95 П2: 1.41
П1: 23.00 Х: 4.21 П2: 1.33
П1: 3.50 Х: 4.05 П2: 1.95
Составы команд
1
Мануэль Нойер
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
27
Давид Алаба
15
Никлас Зюле
5
Бенжамен Павар
6
Киммих, Йосуа
18
Леон Горецка
29
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
13
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
1
Кейлор Навас
31
Колин Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
22
Абду Диалло
15
Данилу
27
Гуейе, Идрисса
11
Анхель Ди Мария
10
Неймар
23
Юлиан Дракслер
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
    37
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    60
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
    70
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
    33
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
    35
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
    42
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    68 3
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
    71
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
    62
  • 15
    Данилу
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 31
    Колин Дагба
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
    31 28
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
    46
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
    72
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 39
    Kenny Nagera
  • 35
    Gharbi, Ismael
    Полузащитник
  • 32
    Timothee Pembele
  • 30
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 25
    Митчел Баккер
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 42
    Abdoulaye Kamara
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
12
Удары в створ
5
13
Удары мимо
1
13
Угловые
1
2
Сейвы
12
9
Штрафные
13
12
Фолы
6
5
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
3
3
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
78'
Офсайд
Чупо-Мотинг в километровом офсайде.
76'
Инфо
Владение мячом 62%/38% в пользу "Баварии".
73'
Опасный момент
Хитрая поперечная передача от Чупо-Мотинга! Некому замкнуть этот пас во второй темп!
70'
Желтая карточка
Киммих схлопотал желтую за споры.
68'
Гоооол!!!
Если не он, то кто?! Мбаппе! Килиан выбежал на ударную позицию и пробил из под Боатенга в ближний! 2:3!
65'
Парижане в нокдауне. Гости упустили свое преимущество в счете за полчаса. Реализация моментов подвела.
62'
Желтая карточка
Желтая Дракслеру за фол против Павара.
60'
Гоооол!!!
Не забиваешь ты - забивают тебе! Простая подача от Киммиха со штрафного! Удар Мюллера головой! 2:2!
59'
Опасный момент
Мбаппе не забил после выхода на рандеву с Нойером. Еще и офсайд у Килиана.
57'
"Бавария" прижала парижан. Гости не могут покинуть свою половину поля.
55'
Пошли фланговые подачи от хозяев. Много подач, только точный удар Чупо-Мотинга нужен.
52'
Опасный момент
Удар Неймара с острого угла! У бразильца точно пробить не получилось. Мбаппе! Дэвис заблокировал!
50'
Коман не смог пройти Дагба на дриблинге. Мяч ушел за пределы поля.
46'
Замена
Баккер сменил Диалло.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Это был огненный тайм! Высокая линия обороны "Баварии" быстро ошиблась - Неймар и Мбаппе соорудили гол в самом дебюте встречи. Быстрый мяч гостей разбудил Мюнхен. 4 острейших момента было у команды Флика, но в воротах "ПСЖ" - Стена-Навас. Гол Маркиньоса лишь укрепил преимущество Парижа. Даже забитый мяч Чупо-Мотинга не испортил настроения парижанам. Далее было много борьбы и попыток "Баварии" сравнять до перерыва, но пламя атак угасло. Гости грамотно оборонялись. Успешный блицкриг от воинов Почеттино, но впереди еще вторая половина. 1:2.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Замена
Боатенг сменил Зюле.
37'
Гоооол!!!
Чупо-Мотинг дождался навес в штрафную от партнера! Удар и гол! Парижане откровенно проспали этот выпад. 1:2!
35'
Желтая карточка
Желтая Эрнандесу за фол против Дагба.
33'
Дэвис сменил Горецку. Интересная замена.
31'
Замена
И у нас замена! Эррера сменил Маркньоса.
28'
Гоооол!!!
О-хо-хо! Какой навес от Неймара! Просто конфета! Маркиньос расстрелял Нойера! 0:2! Вот это гол!
25'
Коман не смог обострить Защитник выбил мяч.
22'
Опасный момент
Навес Сане с правого фланга! Коман не смог принять мяч.
20'
Опасный момент
НАВАС! Павар не смог забить с правого фланга. Кейлор великолепен!
19'
Опасный момент
Момент у Горецки! Леон не смог пробить Наваса! Кейлор в огне!
18'
Удивительно, но Париж проигрывает весь верх при стандартах. Навас спасает гостей.
15'
Инфо
Владение мячом - 71%/29% в пользу хозяев.
12'
Офсайд
Дракслер забил, но арбитр отменил взятие ворот. Офсайд у Мбаппе.
9'
Опасный момент
Удар Мюллера из пределов штрафной! Навас на месте!
7'
Нааавес Киммиха со штрафного! В стенку мяч попал. Удар Алабы! Мимо створа.
5'
Гуйе сыграл рукой? Без карточки в этом эпизоде.
3'
Гоооол!!!
Вот это начало! Мбаппе пробил с правого фланга с передачи Неймара 0:1!
3'
Опасный момент
Чупо-Мотинг пробил головой после подачи с углового! Перекладина!
2'
"Бавария" владеет мячом и пытается создать опасность у ворот Наваса.
1'
Свисток
Матч начался!
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг. Запасные: Нюбель, Мартинес, Боатенг, Дэвис, Сарр, Мусиала.
"Пари Сен-Жермен", стартовый состав: Навас — Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Данилу, Гуйе — Ди Мария, Неймар, Дракслер — Мбаппе. Запасные: Рико, Летеллье, Керер, Рафинья, Кин, Сарабия, Эррера, Баккер, Пембеле, Гхабри, Нагера, Камара.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Бавария" - "Пари Сен-Жермен". Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Betborg (Lviv)
07.04.2021 в 22:50
на betborg все заходит пока)
Ответить
0
0
avatar
DeathSlip (Лисичанск)
07.04.2021 в 22:08
Быстрый гол от ПСЖ
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 2 Шарлеруа Шарлеруа 1 Завершен 19:45 - Сегодня Интер Интер 2 Сассуоло Сассуоло 1 Завершен 19:45 - Сегодня Ювентус Ювентус 2 Наполи Наполи 1 Завершен 19:00 - Сегодня Антальяспор Антальяспор 2 Сивасспор Сивасспор 3 Завершен 19:00 - Сегодня Бешикташ Бешикташ 3 Аланияспор Аланияспор 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Бавария" - "Пари Сен-Жермен" 07.04.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 07.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 23.08.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 07.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".

Следите за результатами матча "Бавария" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен