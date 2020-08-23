Бавария - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 07.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 23.08.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".
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