Бавария - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 32 домашних матчах.

Бавария Мюнхен выиграл 4 домашних матчей подряд.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 66% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).

Бавария Мюнхен забивает 1.75 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.25 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Бавария Мюнхен забивает 3.31 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Пари Сен-Жермен - 3.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Пари Сен-Жермен - 1.25.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 63 матчах.