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Динамо - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Европы - 08 апреля 2021, 22:00 - Максимир
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Динамо
Загреб
0 - 0
Обновить
8'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
28%
Ничья
22%
Вильярреал
50%
П1: 4.33 Х: 3.86 П2: 1.85
П1: 4.00 Х: 3.50 П2: 1.95
П1: 4.33 Х: 3.86 П2: 1.85
П1: 4.03 Х: 3.78 П2: 1.93
П1: 4.10 Х: 3.40 П2: 1.92
Интересные факты
  • НК Динамо Загреб не проигрывает в последних 4 играх.
  • НК Динамо Загреб выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Вильярреал имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • НК Динамо Загреб имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Вильярреал имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • НК Динамо Загреб не пропускает в 3 матчах подряд.
  • НК Динамо Загреб выигрывает первый тайм в 39% матчей, Вильярреал выигрывает в 50% матчей.
  • НК Динамо Загреб выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Вильярреал выигрывает в 50%.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than НК Динамо Загреб's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды НК Динамо Загреб.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 3 гол(а).
  • НК Динамо Загреб забивает 2.31 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда НК Динамо Загреб лидирует 1-0 дома, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда НК Динамо Загреб проигрывает 0-1 дома, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Динамо 3 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Динамо П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Краснодар В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Краснодар 2 - 3 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Динамо 3 - 1 Завершен ЦСКА В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 15:00 Гранада 0 - 3 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 17:15 Вильярреал 2 - 1 Завершен Кадис В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 Эйбар 1 - 3 Завершен Вильярреал В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал В
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Новости команд
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
28%
Ничья
22%
Вильярреал
50%
П1: 4.33 Х: 3.86 П2: 1.85
П1: 4.00 Х: 3.50 П2: 1.95
П1: 4.33 Х: 3.86 П2: 1.85
П1: 4.03 Х: 3.78 П2: 1.93
П1: 4.10 Х: 3.40 П2: 1.92
Составы команд
40
Доминик Ливакович
32
Gvardiol, Josko
28
Кевин Теофиль-Катрен
6
Расмус Лауритсен
13
Стефан Ристовский
97
Jakic, Kristijan
5
Ариян Адеми
99
Мислав Оршич
10
Ловро Майер
17
Иванушеч, Люка
80
Атьемвен, Айяйи
13
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
24
Альфонсо Педраса
5
Даниэль Парехо
25
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
13
Чуквуезе, Самуэль
9
Карлос Бакка
9
Жерар Морено
Стартовый состав
  • 80
    Атьемвен, Айяйи
    Полузащитник
  • 99
    Мислав Оршич
  • 10
    Ловро Майер
    Полузащитник
  • 17
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 97
    Jakic, Kristijan
    Полузащитник
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 28
    Кевин Теофиль-Катрен
    Защитник
  • 6
    Расмус Лауритсен
  • 13
    Стефан Ристовский
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 9
    Жерар Морено
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 38
    Franjic, Bartol
    Защитник
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
  • 27
    Йосип Мисич
  • 26
    Burton, Robbie
    Полузащитник
  • 24
    Tolic, Marko
    Полузащитник
  • 22
    Леовач, Марин
    Защитник
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 20
    Лирим Кастрати
    Защитник
  • 19
    Кабрайя, Мариян
    Нападающий
  • 33
    Josipovic, Renato
    Вратарь
  • 1
    Жагорац, Даниэль
    Вратарь
  • 55
    Дино Перич
    Защитник
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
Тренеры
  • Krznar, Damir
  • Унаи Эмери
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
Штрафные
1
1
Офсайды
Удары в створ
1
1
Угловые
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
6'
А вот и первое обострение – Педраса на левом фланге качнул защитника, но Ливакович без проблем справился с легким ударом в ближний угол.
3'
Вильярреал неспешно контролирует мяч в центре поля – Загреб отошел на свою половину.
1'
Свисток
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли хозяева.
Стартовые составы команд:
Вильярреал: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Чуквуэзе, Бакка, Жерар Морено.
Динамо Загреб: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Якич, Маер, Атьемвен, Адеми, Оршич, Иванушец.
Инфо
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы между загребским Динамо и Вильярреалом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Динамо - Вильярреал 08.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Динамо (Загреб) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Максимир.

Дата проведения матча: 08.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Krznar, Damir и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Вильярреал можно посмотреть 08.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Динамо - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Тоттенхэм" - 18.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Гранада - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча Динамо - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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