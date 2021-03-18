Динамо - Вильярреал онлайн трансляция матча

НК Динамо Загреб не проигрывает в последних 4 играх.

НК Динамо Загреб выиграл 8 домашних матчей подряд.

Вильярреал имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

НК Динамо Загреб имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Вильярреал имеет выигрышную серию из 5 матчей.

НК Динамо Загреб не пропускает в 3 матчах подряд.

НК Динамо Загреб выигрывает первый тайм в 39% матчей, Вильярреал выигрывает в 50% матчей.

НК Динамо Загреб выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Вильярреал выигрывает в 50%.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than НК Динамо Загреб's.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды НК Динамо Загреб.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 3 гол(а).

НК Динамо Загреб забивает 2.31 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда НК Динамо Загреб лидирует 1-0 дома, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда НК Динамо Загреб проигрывает 0-1 дома, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.