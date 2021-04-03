  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Славия Смотреть онлайн
В тренде

Арсенал - Славия онлайн трансляция матча

Лига Европы - 08 апреля 2021, 22:00 - Эмирейтс
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
8'
Славия
Прага
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
25%
Славия
42%
П1: 1.52 Х: 4.31 П2: 7.17
П1: 1.50 Х: 3.75 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 4.31 П2: 7.17
П1: 1.50 Х: 4.04 П2: 8.69
П1: 1.53 Х: 4.20 П2: 6.20
Интересные факты
  • Славия Прага не проигрывает в последних 21 играх.
  • Славия Прага не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Славия Прага не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 32% матчей, Славия Прага выигрывает в 59% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Славия Прага выигрывает в 59%.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Славия Прага.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Арсенал забивает 1.72 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 2.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал Н
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Арсенал 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 3 Завершен Арсенал В
Показать больше
Последние матчи - Славия
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Рейнджерс 0 - 2 Завершен Славия В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Славия 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Славия В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Славия 0 - 0 Завершен Лестер Сити Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 19:55 Байер 4 - 0 Завершен Славия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
25%
Славия
42%
П1: 1.52 Х: 4.31 П2: 7.17
П1: 1.50 Х: 3.75 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 4.31 П2: 7.17
П1: 1.50 Х: 4.04 П2: 8.69
П1: 1.53 Х: 4.20 П2: 6.20
Составы команд
12
Бернд Лено
2
Эктор Бельерин
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
16
Роб Холдинг
21
Соарес, Седрик
20
Букайо Сака
32
Смит-Роу, Эмил
12
Виллиан
18
Томас Парти
34
Гранит Джака
9
Александр Лаказетт
16
Колар, Ондрей
5
Bah, Alexander
6
Zima, David
21
Томаш Холеш
18
Ян Борил
25
Громада Якуб
17
Provod, Lukas
19
Dorley, Oscar
7
Николае Станчу
14
Олайинка, Питер
12
Sima, Abdallah
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 20
    Букайо Сака
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 12
    Sima, Abdallah
    Нападающий
  • 25
    Громада Якуб
  • 17
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 19
    Dorley, Oscar
    Полузащитник
  • 7
    Николае Станчу
  • 14
    Олайинка, Питер
    Нападающий
  • 5
    Bah, Alexander
    Полузащитник
  • 6
    Zima, David
    Защитник
  • 21
    Томаш Холеш
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 16
    Колар, Ондрей
    Вратарь
Запасные игроки
  • 66
    Azeez, Miguel
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 44
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 49
    Lopez Pissano Joel Brandon
  • 13
    Stejskal, Jan
    Вратарь
  • 31
    Премисл Ковар
    Вратарь
  • 11
    Текл, Станислав
    Нападающий
  • 16
    Kuchta, Jan
    Нападающий
  • 23
    Петр Севчик
  • 27
    Бенжамин Траоре, Ибрахим
    Полузащитник
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 32
    Lingr, Ondrej
    Полузащитник
  • 41
    Visinsky, Denis
    Нападающий
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Трпишовский, Индржих
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
6'
Нет акцента на владении у Арсенала.
4'
Фол в атаке от Олайинки против Джаки в левом фланге.
3'
Гости много играют с мячом в ногах в данные минуты.
1'
Уголовой
Славия начала с неточной подачи углового с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Стейскал, Коварж, Тецл, Кухта, Шевчик, Масопуст, Лингр, Вишински.
Славия: Коларж — Бах, Зима, Голеш, Боржил — Дорли, Станчу, Громада, Провод, Олайинка — Сима.
Запасные: Райан, Хейн, Себальос, Обамеянг, Пепе, Мари, Нелсон, Эльнени, Нкетиа, Мартинелли, Лопес, Азиз.
Арсенал: Лено — Седрик, Холдинг, Габриэль, Бельерин — Виллиан, Смит-Роу, Джака, Партей, Сака — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андреас Экберг (Мальме, Швеция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и пражская Славия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Ред Стар Ред Стар 0 Лион Лион 0 Завершен 19:30 - Сегодня Арсенал Арсенал 1 ЦСКА ЦСКА 2 Завершен 19:00 - Сегодня Йени Малатяспор Йени Малатяспор 1 Фенербахче Фенербахче 1 Завершен 17:30 - Сегодня Крылья Советов Крылья Советов 2 Динамо Динамо 0 Завершен 16:00 - Сегодня Денизлиспор Денизлиспор 1 Касимпаша Касимпаша 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Арсенал - "Славия" 08.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 08.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Славия" можно посмотреть 08.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Славия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Предыдущий матч команды "Славия" был сыгран против "Рейнджерс" - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Славия".

Следите за результатами матча Арсенал - "Славия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен