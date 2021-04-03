Арсенал - Славия онлайн трансляция матча

Славия Прага не проигрывает в последних 21 играх.

Славия Прага не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Славия Прага имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Славия Прага имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Славия Прага не пропускает в 4 матчах подряд.

Арсенал выигрывает первый тайм в 32% матчей, Славия Прага выигрывает в 59% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Славия Прага выигрывает в 59%.

Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Славия Прага.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Арсенал забивает 1.72 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 2.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Арсенал пропускает в каждом из последних 13 матчах.