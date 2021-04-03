Арсенал - Славия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 08.04.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия
Предыдущий матч команды "Славия" был сыгран против "Рейнджерс" - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Славия".
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