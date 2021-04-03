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Гранада - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Европы - 08 апреля 2021, 22:00 - Лос-Карменес
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Гранада
Гранада
0 - 0
Обновить
8'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
27%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
47%
П1: 7.24 Х: 4.10 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 3.75 П2: 1.53
П1: 7.24 Х: 4.10 П2: 1.54
П1: 6.66 Х: 3.83 П2: 1.62
П1: 6.50 Х: 4.05 П2: 1.53
Интересные факты
  • Гранада выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Гранада проиграл 3 матчей подряд.
  • Гранада выигрывает первый тайм в 29% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.
  • Гранада выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Гранада.
  • Гранада забивает 1.41 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Гранада забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 15:00 Гранада 0 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 17:15 Валенсия 2 - 1 Завершен Гранада П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Мольде 2 - 1 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 17:15 Гранада 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Гранада 2 - 0 Завершен Мольде В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Милан 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
27%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
47%
П1: 7.24 Х: 4.10 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 3.75 П2: 1.53
П1: 7.24 Х: 4.10 П2: 1.54
П1: 6.66 Х: 3.83 П2: 1.62
П1: 6.50 Х: 4.05 П2: 1.53
Составы команд
22
Руи Силва
15
Карлос Нева
22
Домингуш Дуарте
20
Хесус Вальехо
16
Диаз, Виктор
4
Максим Гоналонс
21
Эррера Янгель
10
Антонио Пуэртас
19
Анхель Монторо
24
Роберт Кенеди
9
Роберто Сольдадо
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
21
Даниэль Джеймс
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
11
Гринвуд, Мейсон
Стартовый состав
  • 9
    Роберто Сольдадо
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 24
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 21
    Эррера Янгель
  • 15
    Карлос Нева
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 20
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 15
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 31
    Fabrega, Arnau
    Вратарь
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 56
    Elanga, Anthony
    Нападающий
Тренеры
  • Martinez, Diego
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
32%
Владение мячом
68%
1
Штрафные
Фолы
1
Удары мимо
3
Блокировано ударов
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
6'
Инфо
На поле стадіону у Гранаді вибіг оголений вболівальник. Поки це найцікавіший момент матчу.
5'
Рашфорд (Ман Юнайтед) намагався розхитати Віктора Діаса у штрафному майдачнику, але захисник господарів вдало зіграв у відборі.
2'
Лінделеф (Ман Юнайтед) намагався довгою передачею знайти Джеймса, але м'яч вийшов за лицьову лінію.
1'
Першими небезпеку створили господарі. Простріл від Кенеді перевав Магвайр.
Свисток
Матч розпочався!
"Гранада": Сілва Р. - Діас, Вальєхо, Дуарте, Нева - Еррера Я., Гоналон - Кенеді, Монторо, Пуертас - Сольдадо.
Запасні господарів: Фабрега, Ескандель, Чарріс, Бріс, Мачіс, Моліна, Перес, Санчес Х., Фулькьє.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Погба, Мактоміні - Джеймс, Фернандеш, Рашфорд - Грінвуд.
Запасні гостей: Гранд, Хендерсон, Еланга, Ван Де Бек, Вільямс, Кавані, Мата, Матич, Теллес, Діалло, Туанзебе, Фред.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)
Добрий вечір всім любителям єврокубків! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію першого чвертьфінального матчу Ліги Європи між іспанською "Гранадою" та англійським "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча Гранада - "Манчестер Юнайтед" 08.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Гранада (Гранада) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 08.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Martinez, Diego и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гранада - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 08.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Гранада - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Предыдущий матч команды Гранада был сыгран против Вильярреал - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 21.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Гранада - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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