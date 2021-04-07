Порту - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 07.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Порту (Порту) и командой Челси (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Челси и Порту в предыдущем футбольном матче 09.12.2015 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий поединок команды Порту был сыгран против Санта-Клара - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Бромвич Альбион.
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