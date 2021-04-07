Порту - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Порту - Челси 07.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 07.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Порту (Порту) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Челси и Порту в предыдущем футбольном матче 09.12.2015 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Челси можно посмотреть 07.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)

Год основания Порту (Порту): 1893

Страна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Предыдущий поединок команды Порту был сыгран против Санта-Клара - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Бромвич Альбион.

Следите за результатами матча Порту - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.