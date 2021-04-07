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Порту - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 апреля 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 2
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88'
Челси
Лондон
Ход матча
32' Маунт, Мейсон
63' Мбемба, Чанцел 65' Хавертц, Кай Вышел: Оливье Жиру 65' Тимо Вернер Вышел: Кристиан Пулишич 79' Марко Груич 80' Джеймс Моррисон Вышел: Тьяго Силва 80' Маунт, Мейсон Вышел: Канте, Н`Голо 83' Уилсон Манафа Вышел: Conceicao, Chico
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Порту
35%
Ничья
18%
Челси
48%
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 5.50 Х: 5.00 П2: 1.73
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 5.30 Х: 3.50 П2: 1.72
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 15 играх.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • ФК Порто имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Челси не пропускает в 7 матчах подряд.
  • ФК Порто выигрывает первый тайм в 50% матчей, Челси выигрывает в 51% матчей.
  • ФК Порто выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Челси выигрывает в 51%.
  • ФК Порто's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than ФК Порто's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды ФК Порто.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Порто (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда ФК Порто выиграла 1, команда Челси выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • ФК Порто забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды ФК Порто (в среднем).
  • ФК Порто забивает 2.31 гола, играя дома, а Челси забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Порто и Челси - 2.
  • Когда ФК Порто лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда ФК Порто проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Порто и Челси - 0.8.
  • ФК Порто забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда ФК Порто выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-7 в пользу команды Челси
Прогноз на матч
Личные встречи
Порту
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2015/2016
09.12.2015 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2015/2016
29.09.2015 - 21:45 Порту 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
03.04.2021 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Санта-Клара В
Чемпионат Португалии 2020/2021
20.03.2021 - 20:00 Портимоненсе 1 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершен Пасуш де Феррейра В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Порту П
Чемпионат Португалии 2020/2021
06.03.2021 - 20:00 Жил Висенте 0 - 2 Завершен Порту В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 14:30 Челси 2 - 5 Завершен Вест Бромвич Альбион П
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челси 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон В
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Новости команд
Главные события
Уилсон Манафа
Вышел: Conceicao, Chico
83'
80'
Джеймс Моррисон
Вышел: Тьяго Силва
80'
Маунт, Мейсон
Вышел: Канте, Н`Голо
Марко Груич
79'
65'
Хавертц, Кай
Вышел: Оливье Жиру
65'
Тимо Вернер
Вышел: Кристиан Пулишич
Мбемба, Чанцел
63'
32'
Маунт, Мейсон ГООЛ!
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Порту
35%
Ничья
18%
Челси
48%
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 5.50 Х: 5.00 П2: 1.73
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 136.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 5.30 Х: 3.50 П2: 1.72
Составы команд
23
Марчесин, Агустин
12
Сануси, Зайду
3
Пепе
22
Мбемба, Чанцел
18
Уилсон Манафа
25
Отавио
8
Матеус Урибе
22
Марко Груич
17
Хесус Корона
14
Луис Густаво Диас
11
Мусса Марега
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
6
Андреас Кристенсен
16
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
5
Жоржиньо
17
Матео Ковачич
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 11
    Мусса Марега
    Нападающий
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 8
    Матеус Урибе
  • 22
    Марко Груич
    Полузащитник
    79
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
    63
  • 18
    Уилсон Манафа
    83
  • 23
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    80 32
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    65
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    65
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    80
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 4
    Лейте, Диого
    Защитник
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 14
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 85
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 30
    Evanilson
  • 14
    Клаудио
  • 31
    Нану
  • 21
    Бару, Ромариу
    Полузащитник
  • 28
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 32
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Томас Тухель
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
17
Штрафные
13
10
Фолы
15
9
Угловые
4
7
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
3
Офсайды
2
5
Удары в створ
3
Сейвы
2
2
ЖК
Live Zone
Трансляция
86'
И снова с мячем активнее действуют гости, в нокдауне сейчас Порту, это заметно.
84'
Гоооол!!!
Чилвелл с правого фланга прорвался к воротам соперника, на своем пути обыграв защитника и голкипера, и отправил мяч в пустые ворота португальцев.
82'
Замена
Замена у Порту: вместо Манафа играет Концейсау, вместо Марега вышел Мартинес, вместо Отавиу сыграет Вейра.
80'
Замена
Замена у Челси: вместо Маунта играет Канте, вместо Джеймса вышел Силва.
79'
Желтая карточка
Груич получает желтую за грубый фол в атаке, стандарт.
78'
Диас принял мяч на линии вратарской соперника, пытался пробить, но так и не сумел обработать мяч.
76'
Чилвелл фолит на правом фланге атаки, штрафной для хозяев.
74'
Желтая карточка
Желтая для тренера Порту за излишние эмоции на кромке поля.
72'
Марега падает в штрафной соперника, рефери пенальти не ставит, даже VAR не помогло португальцам.
71'
Штрафной для Порту зарабатывает Сануси, подача с левого фланга во вратарскую Челси, Джеймс головой выбивает мяч.
69'
Марега пробивает с разворота с центра штрафной соперника, после рикошета мяч оказался в руках Менди.
67'
Чилвелл фолит против Короны на правом фланге, штрафной.
65'
Замена
Замена у Челси: вместо Вернера играет Пулишич, вместо Гаверца вышел Жиру.
64'
Опасный момент
Подача от Джеймса, головой пробивает Аспилинкуета, но мимо рамки Марчесина.
63'
Желтая карточка
Мбемба получает горчичник за фол возле своей штрафной, стандарт.
62'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с правого фланга, защита соперника выбивает мяч.
61'
Офсайд
Дальний выстрел от Рюдигера, Марчесин неудачно отбивает, чем едва ли не привозит гол в свои ворота, но оффсайд все равно не дал бы лондонцам отличиться второй раз.
59'
Попытка подачи с левого фланга от Джеймса, передача заблокирована, аут.
57'
Опасный момент
Диас пробивает с линии штрафной соперника, мяч проходит в сантимметрах от рамки Менди.
56'
Офсайд
Корнер для португальцев, подача с левого фланга, Мбемба оказался в оффсайде, стандарт.
54'
Уголовой
Угловой для лондонцев, подача с левого фланга, защитник головой выбил мяч.
53'
Диас падает в штрафной Челси, рефери пенальти не ставит и правильно делает, от ворот для гостей.
51'
Опасный момент
Марега пробивал с острого угла по воротах Менди, голкипер парирует.
50'
Корона пытался с правого фланга ворваться во вратарскую соперника, но два защитника его затерли и вынудили ошибится.
48'
Джеймс фолит в атаке против Сануси, штрафной для хозяев.
47'
Опасный момент
Подача с левого фланга в штрафную Порту, Вернер пробивает головой, мяч летит выше рамки Марчесина.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Откровенно говоря, скучноватый первый тайм мы посмотрели. Сложно даже выделить кого-то в составе обеих команд. Хозяева в целом создали больше опасности, нежели их соперники, пару резких моментов имели они. Урибе несколько раз пробил довольно неприятно для Менди, но фортуна была на стороне англичан. С боку Порту комбинационных атак мы так и не увидели. Челси тоже нечем похвастаться по исходу первой половины игры. Лишь благодаря исключительному пасу Жоржинье и хладнокровности Маунта счет на табло сейчас в их пользу. Надеемся, что второй тайм подарит нам больше интриги и задора.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Уголовой
Угловой для Порту, подача, удар головой от Манафа, прямо в руки Менди.
43'
Уголовой
На сей раз после подачи соперника Менди фиксирует мяч в своих руках.
43'
Уголовой
Подача с корнера, удар головой от Пепе, голкипер выбивает на еще один угловой.
42'
Штрафной для своей команды заработал Отавиу, подача во вратарскую англичан, после рикошета мяч вылетает на угловой.
40'
Подача с левого фланга в штрафную Менди, но слишком сильно, мяч перелетел все потенциально опасные зоны для хозяев.
38'
Маунт в центре поля грубо играет высоко поднятой ногой против Сануси, стандарт.
37'
Пас по правому флангу атаки на Маунта, но Пепе сумел перехватить и выбить мяч.
35'
Теперь Джеймс нарушает правила против Сануси в центре поля, штрафной.
34'
Отавиу фолит в атаке против Аспилинкуеты, стандарт.
33'
Гоооол!!!
Шикарный пас от Жоржинье во вратарскую соперника, Маунт принял мяч, развернул и мощно пробил низом мимо Марчесина.
31'
Прострел с правого фланга в штрафную Порту низом от Джеймса, защитник выносит мяч в аут.
29'
Уголовой
Угловой для португальцев, розыгрыш, подача, фол в атаке, штрафной для гостей.
28'
Отавиу врывался по центру в штрафную соперника, но слишком далеко отпустил мяч.
27'
Неудачный длинный заброс вперед от Пепе, мяч в руках Менди.
25'
Уголовой
А теперь угловой для Челси, подача от Джеймса, защита оппонентов выбивает мяч.
24'
Уголовой
Еще один корнер для хозяев, навес с подкруткой, Менди выбивает кулаками с линии ворот.
22'
Уголовой
Подача со штрафного, мяч вышел на угловой, который опасностью не завершился.
21'
Жоржинье фолит против Диаса, потенциально опасный стандарт для Порту.
19'
Ковачич нарушает правила против Отавиу в центре поля, штрафной.
18'
Попытка пробить с линии вратарской Челси от Урибе, но снова мимо круглого.
16'
Длинный непонятный заброс вперед от Кристенсена, мяч долетает аж до Марчесина.
14'
Сануси пытался навесить на ворота Менди с левого угла вратарской соперника, но не попал по мячу, от ворот для лондонцев.
12'
Опасный момент
Удар с линии штрафной гостей от Урибе, мяч ложится сверху на сетку, очень опасный выстрел.
11'
Подача в штрафную Челси с правого фланга, мяч в руках Менди.
10'
Пас по правому флангу на ход Джеймсу, но слишком сильно, от ворот для Марчесина.
8'
Штрафной для португальцев, розыгрыш от Отавиу, но тоже сверх неудачно.
6'
Уголовой
Первый угловой для англичан, розыгрыш, но совсем неудачно, атака завершена.
4'
Гаверц фолит против Мбемба в центре поля, стандарт.
3'
Прострел с левого фланга в штрафную Порту от Гаверца, никто из партнеров на передачу не откликнулся.
2'
Из самого начала поединка активнее с мячем работают именно гости, хозяева высоко встречают.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Челси): Менди, Аспилинкуета (кап), Кристенсен, Рудигер, Джеймс, Жоржинье, Ковачич, Чилвелл, Маунт, Гаверц, Вернер.
Инфо
Стартовый состав (Порту): Марчесин, Пепе (кап), Сануси, Мбемба, Манафа, Отавиу, Урибе, Груич, Корона, Луиш Диашь, Мерега.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов 2020/2021 между командами Порту и Челси.
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Анонс матча Порту - Челси 07.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 07.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Порту (Порту) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Челси и Порту в предыдущем футбольном матче 09.12.2015 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Челси можно посмотреть 07.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий поединок команды Порту был сыгран против Санта-Клара - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Бромвич Альбион.

Следите за результатами матча Порту - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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