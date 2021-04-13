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Челси - Порту онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 13 апреля 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
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перерыв
Порту
Порту
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
44%
Порту
19%
П1: 2.14 Х: 2.68 П2: 5.20
П1: 2.00 Х: 2.88 П2: 4.33
П1: 2.14 Х: 2.68 П2: 5.20
П1: 2.15 Х: 2.56 П2: 5.74
П1: 2.01 Х: 3.00 П2: 4.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Челси не проигрывает ФК Порто в последних 4 встречах.
  • Результат первой игры ФК Порто - Челси 0-2.
  • ФК Порто имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 53% матчей, ФК Порто выигрывает в 50% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 53% случаев, ФК Порто выигрывает в 50%.
  • ФК Порто's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than ФК Порто's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды ФК Порто.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды ФК Порто.
  • Команда ФК Порто выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Порто (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда ФК Порто выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды ФК Порто, а ФК Порто забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.07 гола, играя дома, а ФК Порто забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и ФК Порто - 1.8.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда ФК Порто лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда ФК Порто проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и ФК Порто - 0.8.
  • ФК Порто забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Челси выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Порто выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-7 в пользу команды Челси
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Порту
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2015/2016
09.12.2015 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2015/2016
29.09.2015 - 21:45 Порту 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 14:30 Челси 2 - 5 Завершен Вест Бромвич Альбион П
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челси 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
10.04.2021 - 20:00 Тондела 0 - 2 Завершен Порту В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Португалии 2020/2021
03.04.2021 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Санта-Клара В
Чемпионат Португалии 2020/2021
20.03.2021 - 20:00 Портимоненсе 1 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершен Пасуш де Феррейра В
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Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
44%
Порту
19%
П1: 2.14 Х: 2.68 П2: 5.20
П1: 2.00 Х: 2.88 П2: 4.33
П1: 2.14 Х: 2.68 П2: 5.20
П1: 2.15 Х: 2.56 П2: 5.74
П1: 2.01 Х: 3.00 П2: 4.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 23
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 8
    Матеус Урибе
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 22
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 11
    Мусса Марега
    Нападающий
Запасные игроки
  • 22
    Хаким Зийех
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 32
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 31
    Нану
  • 30
    Evanilson
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 21
    Бару, Ромариу
    Полузащитник
  • 17
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 14
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 4
    Лейте, Диого
    Защитник
  • 14
    Клаудио
  • 85
    Conceicao, Chico
    Нападающий
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Сержиу Консейсау
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
1
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
3
2
Угловые
3
7
Штрафные
12
10
Фолы
7
1
Удары в створ
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Хозяева пытаются провести позиционную атаку на левом фланге, но все принимающие игроки перекрыты. "Порту" закрыл все свободные зоны.
39'
Прострел Короны во вратарскую! Хладнокровный перехват от обороны "Челси".
36'
"Порту" держит мяч на своей половине и не продвигается в атаку. Хозяева спокойно ждут ошибки соперника.
33'
Опасный момент
Корона! Чилуэлл проиграл борьбу Хесусу! Корона пробил, но мяч полетел мимо створа.
29'
Пепе на газоне после фола Пулишича. Много борьбы сегодня на поле.
26'
Офсайд
Хаверц в положении вне игры.
23'
Поединок идет в среднем темпе. "Челси" владеет мячом.
21'
Инфо
Статистика ударов - 2:2.
18'
Опасный момент
Пулишич принял прострел от Канте и катнул на Джеймса! Удар в дальний с правого фланга! Мимо створа!
15'
Фол Хаверца на Пепе. Свободный для "синих".
13'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Порту".
11'
Канте сфолил в центре поля против Оливейру. Свободный для гостей.
10'
Хозяева завладели мячом. Моментов нет.
7'
Маунт решился на удар по воротам о входа в штрафную! Мяч от Мбемба ушел за лицевую. Угловой.
6'
"Порту" владеет мячом. "Челси" активно прессингует.
3'
Фол Пепе против Хаверца. Без желтой карточки.
1'
Свисток
Матч начался!
"Челси", стартовый состав: Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл - Маунт, Хаверц, Пулишич. Запасные: Кепа, Кабайеро, Алонсо, Абрахам, Вернер, Жиру, Зиеш, Зума, Кристенсен, Хадсон-Одои, Эмерсон.
"Порту", стартовый состав: Марчесин - Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси - Оливейра, Груич, Урибе - Корона, Марега, Отавио. Запасные: Рамош, Бару, Вийера, Эванилсон, Диас, Консейсау, Лейте, Тони, Ндиайе, Сарр, Тареми.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Челси" - "Порту". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Челси - Порту 13.04.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 13.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Порту (Порту):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и Челси в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Порту можно посмотреть 13.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - Порту, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Тондела - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча Челси - Порту онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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