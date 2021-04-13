Челси - Порту онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 13.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Порту (Порту):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и Челси в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Тондела - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.
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