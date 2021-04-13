Челси - Порту онлайн трансляция матча

В домашних матчах Челси не проигрывает ФК Порто в последних 4 встречах.

Результат первой игры ФК Порто - Челси 0-2.

ФК Порто имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 53% матчей, ФК Порто выигрывает в 50% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 53% случаев, ФК Порто выигрывает в 50%.

ФК Порто's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Челси's performance of the last 5 matches is better than ФК Порто's.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды ФК Порто.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды ФК Порто.

Команда ФК Порто выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Челси.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ФК Порто (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда ФК Порто выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды ФК Порто, а ФК Порто забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 2.07 гола, играя дома, а ФК Порто забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и ФК Порто - 1.8.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда ФК Порто лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда ФК Порто проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Порто% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и ФК Порто - 0.8.

ФК Порто забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.