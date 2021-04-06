Боруссия - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Результат первой игры Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2-1.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 14 матчей на выезде

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 57% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 57%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Боруссия Дортмунд забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 0.8 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Боруссия Дортмунд забивает 1.82 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити - 1.8.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити - 0.4.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 39 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.