Боруссия - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 14.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 06.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Штутгарт - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.
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