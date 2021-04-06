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Боруссия - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 апреля 2021, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
17%
Ничья
33%
Манчестер Сити
50%
П1: 4.42 Х: 4.42 П2: 1.62
П1: 4.80 Х: 4.33 П2: 1.62
П1: 4.42 Х: 4.42 П2: 1.62
П1: 4.88 Х: 4.22 П2: 1.67
П1: 4.90 Х: 4.40 П2: 1.66
Интересные факты
  • Результат первой игры Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2-1.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 14 матчей на выезде
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 57% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 57%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 0.8 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.82 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити - 1.8.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити - 0.4.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 39 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Боруссия Дортмунд
Личные встречи
Боруссия
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2012/2013
04.12.2012 - 21:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2012/2013
03.10.2012 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Штутгарт 2 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.03.2021 - 16:30 Кёльн 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Герта В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Боруссия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
17%
Ничья
33%
Манчестер Сити
50%
П1: 4.42 Х: 4.42 П2: 1.62
П1: 4.80 Х: 4.33 П2: 1.62
П1: 4.42 Х: 4.42 П2: 1.62
П1: 4.88 Х: 4.22 П2: 1.67
П1: 4.90 Х: 4.40 П2: 1.66
Трансляция
Инфо
Стартовый состав (Манчестер Сити): Эдерсон, Де Брюйне (кап), Зинченко, Диас, Уоккер, Стоунс, Гюндоган, Родри, Марез, Силва, Фоден.
Инфо
Стартовый состав (Боруссия): Хиц, Ройс (кап), Акканджи, Хуммельс, Геррейро, Морей, Беллингем, Джан, Дахуд, Кнауф, Холланд.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 между командами Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити.
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Анонс матча "Боруссия" - "Манчестер Сити" 14.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 14.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 06.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 14.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Штутгарт - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

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