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Ливерпуль - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 апреля 2021, 22:00 - Энфилд . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
28%
Реал
39%
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 3.62
П1: 1.91 Х: 4.10 П2: 3.50
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 3.62
П1: 1.98 Х: 3.98 П2: 3.54
П1: 1.98 Х: 4.00 П2: 3.55
Интересные факты
  • Ливерпуль без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 играх.
  • Результат первой игры Реал Мадрид - Ливерпуль 3-1.
  • Ливерпуль сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Ливерпуль имеет проигрышную серию из 6 матчей дома
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 29% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 48% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 48%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 1.89 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Реал Мадрид - 3.2.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Реал Мадрид - 1.6.
  • Реал Мадрид недавно выиграл 4 из 6 матчей против Ливерпуль.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда Ливерпуль выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Реал Мадрид
Личные встречи
Ливерпуль
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2017/2018
26.05.2018 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2014/2015
22.10.2014 - 21:45 Ливерпуль 0 - 3 Завершен Реал
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
28%
Реал
39%
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 3.62
П1: 1.91 Х: 4.10 П2: 3.50
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 3.62
П1: 1.98 Х: 3.98 П2: 3.54
П1: 1.98 Х: 4.00 П2: 3.55
Трансляция
Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Одриосола, Иско, Диас, Родриго, Марвин, Аррибас, Чуст.
Реал: Куртуа — Вальверде, Милитан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Адриан, Дэвис, Алькантара, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Жота, Цимикас, Шакири, Дэвис, Уильямс, Кейн, Кларксон.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Первый матч, который проходил на поле мадридского Альфредо ди Стефано, завершился победой чемпионов Испании со счетом 3:1.
Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и мадридский Реал.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Реал 14.04.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 14.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 06.04.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Реал можно посмотреть 14.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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