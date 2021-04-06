Ливерпуль - Реал онлайн трансляция матча

Ливерпуль без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 играх.

Результат первой игры Реал Мадрид - Ливерпуль 3-1.

Ливерпуль сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Ливерпуль имеет проигрышную серию из 6 матчей дома

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 29% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 48% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 48%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивает 1.89 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Реал Мадрид - 3.2.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Реал Мадрид - 1.6.

Реал Мадрид недавно выиграл 4 из 6 матчей против Ливерпуль.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.