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Манчестер Юнайтед - Гранада онлайн трансляция матча

Лига Европы - 15 апреля 2021, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Обновить
75'
Гранада
Гранада
Ход матча
6' Эдинсон Кавани 17' Поль Погба 19' Роберто Сольдадо 32' Максим Гоналонс Вышел: Хорхе Молина
46' Роберто Сольдадо Вышел: Suarez, Luis 46' Роберт Кенеди Вышел: Антонио Пуэртас 46' Поль Погба Вышел: Донни ван де Бек 60' Эдинсон Кавани Вышел: Даниэль Джеймс 61' Санчес, Херман
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
46%
Ничья
31%
Гранада
23%
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 34.00
П1: 1.17 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 34.00
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 41.00
П1: 1.17 Х: 6.20 П2: 25.00
Интересные факты
  • Результат первой игры Гранада - Манчестер Юнайтед 0-2.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Гранада не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Гранада проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Гранада проиграл 4 матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Гранада выигрывает в 28% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Гранада выигрывает в 28%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Гранада.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Гранада серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Гранада пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Гранада
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Милан 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Вальядолид 1 - 2 Завершен Гранада В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 15:00 Гранада 0 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 17:15 Валенсия 2 - 1 Завершен Гранада П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Мольде 2 - 1 Завершен Гранада П
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Новости команд
Главные события
61'
Санчес, Херман
Эдинсон Кавани
Вышел: Даниэль Джеймс
60'
46'
Роберто Сольдадо
Вышел: Suarez, Luis
46'
Роберт Кенеди
Вышел: Антонио Пуэртас
Поль Погба
Вышел: Донни ван де Бек
46'
32'
Максим Гоналонс
Вышел: Хорхе Молина
19'
Роберто Сольдадо
Поль Погба
17'
ГООЛ! Эдинсон Кавани
6'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
46%
Ничья
31%
Гранада
23%
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 34.00
П1: 1.17 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 34.00
П1: 1.14 Х: 6.00 П2: 41.00
П1: 1.17 Х: 6.20 П2: 25.00
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
3
Виктор Нильссон-Линделёф
38
Аксел Туанзебе
29
Уан-Биссака, Аарон
31
Неманья Матич
17
Фред
6
Поль Погба
18
Бруно Фернандес
21
Эдинсон Кавани
11
Гринвуд, Мейсон
22
Руи Силва
2
Димитри Фулкье
20
Хесус Вальехо
6
Санчес, Херман
15
Карлос Нева
19
Анхель Монторо
4
Максим Гоналонс
24
Роберт Кенеди
21
Эррера Янгель
11
Дарвин Мачис
9
Роберто Сольдадо
Стартовый состав
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
    60 6
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    46 17
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Роберто Сольдадо
    46 19
  • 24
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
    46
  • 21
    Эррера Янгель
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 4
    Максим Гоналонс
    32
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 20
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
    61
  • 15
    Карлос Нева
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
Запасные игроки
  • 74
    Shoretire, Shola
    Полузащитник
  • 56
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 48
    Fish, Will
    Защитник
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 31
    Fabrega, Arnau
    Вратарь
  • 15
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 30
    Torrente, Raul
    Полузащитник
  • 28
    Sanchez, Ismael Ruiz
    Полузащитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Martinez, Diego
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
8
Штрафные
14
13
Фолы
8
2
Удары в створ
1
7
Удары мимо
9
1
Сейвы
2
Угловые
2
1
ЖК
2
1
Офсайды
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
72'
Туанзебе (Ман Юнайтед) заблокував удар з-за меж штрафного майданчика від Еррери.
69'
Поспішає "Гранада". Навіс з правого флангу віж Пуертаса зрізався з ноги і полетів на трибуни.
66'
Опасный момент
Навіс Монторо зі стандарту пройшов повз всі захисні редути "манкуніанців", і центральний захисник Херман Санчес не зумів переграти Де Хеа, пробивши повз ворота.
62'
Туанезебе виніс подачу з лівого флангу від "Гранади".
60'
Замена
Замість Кавані (Ман Юнайтед) вийшов Джеймс.
60'
Опасный момент
Удар Ван Де Бека з-за меж штрафного майданчика пролетів у кількох сантиметрах від штанги.
56'
Опасный момент
Після подачі від Фернадеша (Ман Юнайтед) Кавані пробив плечем з небезпечної позиції.
54'
Давід Де Хеа забрав м'яч до рук після подачі гостей зі стандарту.
50'
Команди обмінялися ударами у площину воріт: спочатку Моліна влучив у груди Ван-Біссаки, а від того м'яч полетів у руки Де Хеа, а в контратаці Грінвуд несильно пробив у площину, голкіпер "Гранади", як і партнер-суперник по амплуа, став на межі голу.
49'
Ван Де Бек грубо покотився під Монторо у центрі поля.
47'
Теллес (Ман Юнайтед) невдало віддав передачу на Ван Де Бека при виході в контратаку.
46'
Замена
Гості провели подвійну заміну: Луїс Суарес Чарріс і Пуертас вийшли замість Сольдадо і Кенеді відповідно.
46'
Замена
Замість Погба (у котрого жовта карточка) на поле вийшов Ван Де Бек (Ман Юнайтед).
Свисток
Друга половина зустрічі розпочалася!
За підсумками першого тайму важко виділити атакуючу перевагу хоча б однієї із команд. Гол господарів прийшов із індивідуальних дій "манкуніанців" і розслабленості гостей. Окрім цього моменту колективи не створили по-справжньому гольових моментів. Кілька разів "Гранада" пробивала головою поруч зі стійкою, і одного разу Фернанандеш з льоту класно спіймав м'яч, але не влучив у площину. Міг би бути класний гол, але це умовна дія. Поки 1:0 у першій половині зустрічі, 3:0 за сумою трьох таймів і маленька надія на драйв від команд після перерви.
Свисток
Команди пішли на перерву.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано.
45'
Погба і Фернандеш не зрозуміли один одного, і португалець віддав неточну передачу в розріз.
44'
Ван-Біссака (Ман Юнайтед) у підкаті відібрав м'яч, але у Грінвуда, котрий підхопив круглий снаряд і пробив, не ліг м'яч на ногу.
41'
Крики Кавані завдяки акустиці стадіону без фанатів було чути у мікрофон. Капітан "Гранади" Херман Санчес коліном вдарив по спині. Потім іспанець вибачився.
38'
Тепер уже Фернандеш не зумів спіймати м'яч на ногу, з газону пробивши на кілька метрів повз ворота.
37'
Погба розганяв атаку, але Кавані після передачі від француза виконав неточний пас у розріз на Матича.
35'
Фред (Ман Юнайтед) вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика, але зробив це дуже невдало.
34'
Опасный момент
Фернандеш з лету впіймав передачу від Матича, аале сильний удар пролетів трохи вище воріт.
32'
"Ман Юнайтед" намагається контролювати м'яч, але виходить це з перемінним успіхом. Гості включають свій пресинг.
31'
Замена
Вимушена заміна у гостей. Замість Гоналона вийшов Моліна.
24'
Туанзебе (Ман Юнайтед) перервав розрізну передачу низом від Еррери.
20'
Опасный момент
Лінделеф (Ман Юнайтед) втратив Ерреру, котрий у падінні головою після подачі зі стандарту пробив зовсім рпоруч зі стійкою.
19'
Желтая карточка
Сольдадо (Гранада) вимагав другу жовту для Погба за фол француза, але сам отримав попередження за розмови.
17'
Желтая карточка
Погба продерся через двох гравців, але від третього відмахнувся ліктем, за що і отримав жовту карточку.
16'
Ван-Біссака (Ман Юнайтед) демонструє своє вміння ідеально виконувати підкати, і зупиняє прохід Неви лівим флангом.
11'
Уголовой
Фернанедеш виніс м'яч зі штрафного майданчика після кутового від "Гранади"
9'
Знову б'є Еррера, але тепер вже вище цілі.
8'
Уголовой
Після розіграшу кутового Еррера головою пробив трохи правіше від стійки.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Теллес навісив до штрафного майданчика, Погба незряче скинув потилецею в центр штарфного майданчика, звідки Кавані в дотик неробочою лівою пробив у правий кут.
5'
Опасный момент
Господарі виходили два в один, але Кавані невдало виконав поперечну передачу, яку забрав до рук голкіпер Сілва.
4'
Фернандеш (Ман Юнайтед) з-за меж штрафного майданчика дуже невдало пробив.
2'
Кенеді (Гранада) відібрав м'яч на пару із партнером, увійшов до штрафного майданчика суперника і там втратив круглий снаряд.
1'
На десятій секунді матчу Кавані ліктем вдарив Ерреру.
Свисток
Матч розпочався!
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Біссака, Туанзебе, Лінделеф, Теллес - Матич - Погба, Фред - Фернандеш - Грінвуд, Кавані.
Запасні господарів: Грант, Хендерсон, Еланга, Ван Де Бек, Вільямс, Джеймс, Мата, Рашфорд, Траоре, Фіш, Шортайр.
"Гранада": Сілва - Фулькьє, Вальєхо, Санчес, Нева - Монторо, Гоналон - Кенеді, Еррера, Мачіс - Сольдадо.
Запасні гостей: Фабрега, Ескандель, Луїс Суарес Чарріс, Торрент, Діас, Моліна, Перес, Пуертас, Руїс.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Іштвін Ковач (Румунія)
Добрий вечір усім любителям Ліги Європи! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Лє між англійським "Манчестер Юнайтед" та іспанською "Гранадою".
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Гранада 15.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Гранада (Гранада):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Martinez, Diego разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Гранада можно посмотреть 15.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Тоттенхэм" - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Вальядолид - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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