Манчестер Юнайтед - Гранада онлайн трансляция матча

Результат первой игры Гранада - Манчестер Юнайтед 0-2.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Гранада не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Гранада проиграл 4 выездных матчей подряд.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Гранада проиграл 4 матчей подряд.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Гранада выигрывает в 28% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Гранада выигрывает в 28%.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Гранада.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Гранада серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Гранада пропускает в каждом из последних 5 матчах.