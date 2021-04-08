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Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Европы - 15 апреля 2021, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
2 - 0
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74'
Динамо
Загреб
Ход матча
36' Пако Алькасер 40' Jakic, Kristijan 43' Жерар Морено
60' Мануэль Тригерос 62' Ловро Майер Вышел: Franjic, Bartol 62' Стефан Ристовский Вышел: Петар Стоянович 63' Мануэль Тригерос Вышел: Гомес, Мои
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
40%
Ничья
20%
Динамо
40%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 67.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 48.00
Интересные факты
  • Результат первой игры НК Динамо Загреб - Вильярреал 0-1.
  • Вильярреал имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 50% матчей, НК Динамо Загреб выигрывает в 40% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 50% случаев, НК Динамо Загреб выигрывает в 40%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than НК Динамо Загреб's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды НК Динамо Загреб.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды НК Динамо Загреб (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Вильярреал выиграла 2, команда НК Динамо Загреб выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).
  • Вильярреал забивает 1.33 гола за матч против команды НК Динамо Загреб, а НК Динамо Загреб забивает 0.67 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.8 гола, играя дома, а НК Динамо Загреб забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и НК Динамо Загреб - 2.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда НК Динамо Загреб лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда НК Динамо Загреб проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в НК Динамо Загреб% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и НК Динамо Загреб - 1.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Личные встречи
Вильярреал
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Осасуна П
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 15:00 Гранада 0 - 3 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 17:15 Вильярреал 2 - 1 Завершен Кадис В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Вильярреал П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Динамо 3 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Динамо П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Краснодар В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Краснодар 2 - 3 Завершен Динамо В
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Новости команд
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Главные события
Мануэль Тригерос
Вышел: Гомес, Мои
63'
62'
Ловро Майер
Вышел: Franjic, Bartol
62'
Стефан Ристовский
Вышел: Петар Стоянович
Мануэль Тригерос
60'
ГООЛ! Жерар Морено
43'
40'
Jakic, Kristijan
ГООЛ! Пако Алькасер
36'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
40%
Ничья
20%
Динамо
40%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 67.00
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 48.00
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
5
Даниэль Парехо
25
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
13
Чуквуезе, Самуэль
17
Пако Алькасер
9
Жерар Морено
40
Доминик Ливакович
13
Стефан Ристовский
6
Расмус Лауритсен
28
Кевин Теофиль-Катрен
32
Gvardiol, Josko
97
Jakic, Kristijan
5
Ариян Адеми
17
Иванушеч, Люка
10
Ловро Майер
99
Мислав Оршич
21
Бруно Петкович
Стартовый состав
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
    36
  • 9
    Жерар Морено
    43
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
    63 60
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 17
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 10
    Ловро Майер
    Полузащитник
    62
  • 99
    Мислав Оршич
  • 97
    Jakic, Kristijan
    Полузащитник
    40
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 13
    Стефан Ристовский
    62
  • 6
    Расмус Лауритсен
  • 28
    Кевин Теофиль-Катрен
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 27
    Йосип Мисич
  • 55
    Дино Перич
    Защитник
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
  • 24
    Tolic, Marko
    Полузащитник
  • 22
    Леовач, Марин
    Защитник
  • 20
    Лирим Кастрати
    Защитник
  • 33
    Josipovic, Renato
    Вратарь
  • 38
    Franjic, Bartol
    Защитник
  • 19
    Кабрайя, Мариян
    Нападающий
  • 26
    Burton, Robbie
    Полузащитник
  • 80
    Атьемвен, Айяйи
    Полузащитник
  • 1
    Жагорац, Даниэль
    Вратарь
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Krznar, Damir
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
7
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
6
Штрафные
6
6
Фолы
3
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
Офсайды
3
4
Угловые
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
70'
Ошибается Загреб при высоком прессинге соперников.
68'
Поднялся мяч над штрафной хозяев, после завершения ударом головой подачи углового с правого фланга от Лауритсена, но Рульи забрал мяч в руки.
65'
Опасный момент
ЛИВАКОВИЧ! Колоссальный сейв, после удара с "точки" от Морено под перекладину, в завершении прострела с левого фланга!
64'
Опасный момент
Гвардиол отпасовал в левый фланг штрафной на Оршича, но форвард пробил в сторону от дальней штанги!
62'
Замена
Франич вышел вместо Майера.
62'
Замена
Тригерос уступил место для Мои Гомеса.
62'
Замена
Ристовски заменен на Стояновича.
61'
Грубый фол от Майера против Торреса при накладке у чужой штрафной. Без желтой.
60'
Желтая карточка
Грубый фол против Майера со стороны Тригероса у технической зоны.
59'
Опасный момент
Чуквезе убежал в правый фланг чужой штрафной под передачу от Морено, но Лауритсен сумел подставить ногу в ситуации, когда голкипер был отыгран ударом!
56'
Якич передачей назад в правый фланг обороны просто подарил мяч соперникам.
54'
Чуквезе смещение с правого фланга заработал угловой, попав прострелом в Майера.
52'
Опасный момент
Гвардиол в левом фланге оставил мяч пяткой у чужой штрафной для Оршича, но закрутка в дальний угол оказалась неудачной!
51'
Контролирует мяч Загреб. Три мяча им отыгрывать уже не впервой. Могут и замахнуться.
49'
Опасный момент
Майер вывалился в правый фланг контратаки, после ошибки соперника на своей половине, но Рульи так и не сумел переиграть! Голкипер сыграл на выходе.
47'
Опасный момент
Оршич замыкал перевод в дальнюю сторону штрафной с правого фланга ударом слету, но попал в соперника.
Свисток
Второй тайм начался!
Уже по итогу первого тайма можно закрывать двери текущего розыгрыша Лиги Европы перед лицом футболистов Динамо Загреб. Ожидалось, что Вильярреал способен свести на нет атакующие порывы соперников, но не настолько же, в самом деле! Хозяева поля в спокойном стиле довели первую половину мощного попадания в левую штагу с близкой дистанции от Чуквезе в середине тайма, что стало первым опасным моментом на обе команды. Гости затем еще как-то показали сопротивление, но заключительная фаза перед перерывом была полностью за их соперниками. Очень подозрительный гол Пако Алькасера на 38-й минуте был все-таки засчитан, несмотря на неоднозначное положение ассистировавшего ему Чуквезе с правого фланга штрафной, у которого изначально зафиксировали офсайд. И уже через несколько минут Морено закрыл дуэль, добив в свободный дальний угол отскок мяча от голкипера, который до этого блокировал ногой прострел Альбиоля с правого фланга. Без шансов для Динамо Загреб.
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Вильярреал на чужой половине завершает первый тайм.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альбиоль оказался в правом фланге чужой штрафной, откуда решил бить с острого угла, голкипер парировал ногой перед собой, а Морено добил в дальний!
40'
Желтая карточка
Якич останется без следующей игры в еврокубках. Налетел на Парехо на чужой половине.
38'
Гоооол!!!
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! Гол засчитали! Чуквезе избежал офсайд при передаче Морено. Серьезно? Или это такой угол камеры на повторе?! Пако празднует!
36'
Офсайд
Офсайд! Чуквезе с правого фланга штрафной выстелил пас на пустые ворота для Алькасера, но сам же до этого открылся в офсайд под пас на ход от Морено.
33'
Ристовски вытолкнул корпусом за пределы поля Педрасу в правом фланге обороны.
31'
Загреб постепенно перебрал мяч к своим ногам. Ждем обострения.
28'
Опасный момент
Фойт прозевал подачу с правого фланга на дальнюю, откуда Оришич слету пробил над воротами!
25'
Опасный момент
Штанга! Чуквезе с левого угла вратарской замыкал скидку головой от Капу сочным ударом слету, но попал лишь в ближний каркас ворот!
24'
Спорный угловой для хозяев в левом фланге, но — первый в нашем матче.
21'
Фол на чужой половине против Лауритсена со стороны Алькасера.
19'
Вильярреал уверенно ведет игру как с мячом, так и от него. Загреб без моментов.
17'
Ристовски перехватил попытку быстро паса от Пако в левый фланг штрафной на Морено.
15'
Не выпустили Петковича в рывок в контратаку через центр поля.
13'
Передача от Педрасы из глубины левого фланга в атаку была поспешной.
11'
Черпачок от опытного Дани в центр штрафной был перехвачен.
10'
Игра рукой от Адеми перед своей штрафной в борьбе против Тригероса. Парехо у мяча.
8'
Хорватская команда пытается прощупать мяч в своих ногах на чужой половине, но Вильярреал качественно перемещается в зонах.
6'
Опасный момент
Свалился мяч с ноги у Педрасы при подаче с левого фланга, и ушел за лицевую.
5'
Ускорение Оршича в левом фланге атаки не было проспонсировано точным забросом.
3'
Упустил мяч за боковую на левом фланге атаки Алькасер при передаче на ход.
1'
Чуквезе с правого фланга покатил под дальний удар Морено, но форвард попал в защитника.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Загорац, Йосипович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толич, Бертон, Мишич, Стоянович, Перич, Атьемвен.
Динамо З: Ливакович — Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрен, Гвардиол — Якич, Адеми — Иванушец, Майер, Оршич — Петкович.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Фунес Мори, Бакка, Морено, Коклен, Пенья, Коста, Гомес, Пино, Баэна, Ниньо.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Морено, Алькасер, Чуквезе.
Первый матч, который проходил на поле загребского Максимира, завершился победой испанской команды со счетом 1:0.
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Ла Серамика" (Вильярреаль, Испания) сыграют Вильярреал и загребское Динамо.
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Анонс матча Вильярреал - Динамо 15.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Динамо можно посмотреть 15.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Осасуна - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Осасуна.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 08.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча Вильярреал - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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