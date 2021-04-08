Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Вильярреал - Динамо 15.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 15.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Кальеха



Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Осасуна - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Осасуна.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)

Год основания Динамо (Загреб): 1945

Страна: Хорватия

Тренер: Зоран Мамич



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 08.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

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