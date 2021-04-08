Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Загреб):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Krznar, Damir разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Осасуна - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Осасуна.
Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 08.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.
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