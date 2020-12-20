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Наполи - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 апреля 2021, 21:30 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 0
Обновить
26'
Лацио
Рим
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
36%
Ничья
36%
Лацио
27%
П1: 2.10 Х: 3.89 П2: 3.37
П1: 2.05 Х: 3.75 П2: 3.30
П1: 2.10 Х: 3.89 П2: 3.37
П1: 2.09 Х: 3.88 П2: 3.40
П1: 2.08 Х: 3.75 П2: 3.45
Интересные факты
  • В домашних матчах Наполи не проигрывает Лацио в последних 6 встречах.
  • Лоренцо Инсинье лучший бомбардир Наполи с 15 голами. Чиро Иммобиле забил 16 раз за Лацио
  • Джованни Ди Лоренцо получил больше всего желтых карточек (10) в Наполи. Патрисио Габаррон получил 8 в Лацио.
  • Наполи не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Наполи выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Лацио имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иЛацио, когда Наполи играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Лацио 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 43% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Лацио выигрывает в 33%.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 3, команда Лацио выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).
  • Наполи забивает 1.2 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Наполи забивает 2.28 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Лацио - 2.2.
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Лацио - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Лацио выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 12 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 41-27 в пользу команды Наполи.
  • Последняя гостевая победа Лацио над Наполи была в 2015
  • Игры прошлого года: 3-1 (Наполи дома) и 1-0 (Лацио дома).
  • Наполи не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Наполи выиграла 20 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-61 в пользу команды Наполи
  • Вы знали, что Наполи забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Наполи одержала 6 домашних побед подряд.
Личные встречи
Наполи
13
Побед
22
Игр
5
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 21:45 Лацио 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 Наполи 3 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 18:45 Лацио 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2018
20.01.2019 - 21:30 Наполи 2 - 1 Завершен Лацио
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 21:45 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Сампдория 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Наполи 4 - 3 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Лацио 5 - 3 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Эллас Верона 0 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Лацио 2 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Лацио В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Бавария 2 - 1 Завершен Лацио П
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
36%
Ничья
36%
Лацио
27%
П1: 2.10 Х: 3.89 П2: 3.37
П1: 2.05 Х: 3.75 П2: 3.30
П1: 2.10 Х: 3.89 П2: 3.37
П1: 2.09 Х: 3.88 П2: 3.40
П1: 2.08 Х: 3.75 П2: 3.45
Статистика матча
83%
Владение мячом
17%
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Инсинье с пенальти спокойно пробил по центру ворот!
6'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! НО! В ВОРОТА ЛАЦИО! Сергей предупрежден.
6'
VAR смотрят.
5'
Манолас получил удар шипами в лицо от Сергея в чужой штрафной в начале атаки Лацио.
4'
Опасный момент
Хисай удерживал Лаццари в правом фланге своей штрафной. Разве это не пенальти?!
3'
Ачерби на угловой перевел мяч во время прохода Ди Лоренцо в правом фланге атаки.
1'
Римляне сразу опустили в контроль мяча на своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Стракоша, Акпа Акпро, Патрик, Худт, Мусаккьо, Армини, Перейра, Пароло, Катальди, Лулич, Кайседо, Мурики.
Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле.
Запасные: Контини-Барановский, Идасяк, Максимович, Ррахмани, Мариу Руи, Зедадка, Эльмас, Лоботка, Лосано, Осимхен, Петанья, Чоффи.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Руис, Бакайоко, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джампаоло Кальварезе (Терамо, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 32-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Диего Армандо Марадона" (Неаполь, Италия) сыграют неаполитанский Наполи и римский Лацио.
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Анонс матча Наполи - Лацио 22.04.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Лацио и Наполи в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Лацио можно посмотреть 22.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Интер - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Беневенто - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Наполи - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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