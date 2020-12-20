Наполи - Лацио онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Лацио и Наполи в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Интер - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Беневенто - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.
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