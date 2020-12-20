Наполи - Лацио онлайн трансляция матча

В домашних матчах Наполи не проигрывает Лацио в последних 6 встречах.

Лоренцо Инсинье лучший бомбардир Наполи с 15 голами. Чиро Иммобиле забил 16 раз за Лацио

Джованни Ди Лоренцо получил больше всего желтых карточек (10) в Наполи. Патрисио Габаррон получил 8 в Лацио.

Наполи не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Наполи выиграл 5 домашних матчей подряд.

Лацио имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Наполи иЛацио, когда Наполи играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Наполи и Лацио 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Наполи выигрывает первый тайм в 43% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.

Наполи выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Лацио выигрывает в 33%.

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 3, команда Лацио выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лацио.

В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).

Наполи забивает 1.2 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1 гола против команды Наполи (в среднем).

Наполи забивает 2.28 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Лацио - 2.2.

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Лацио - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Лацио выиграл последние 5 матчи в Серия А.

Наполи забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Лацио забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 12 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 41-27 в пользу команды Наполи.

Последняя гостевая победа Лацио над Наполи была в 2015

Игры прошлого года: 3-1 (Наполи дома) и 1-0 (Лацио дома).

Наполи не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лацио не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Наполи выиграла 20 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-61 в пользу команды Наполи

Вы знали, что Наполи забил 24% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 46-60?