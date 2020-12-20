Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Рома" (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против Торино - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Торино.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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