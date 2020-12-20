Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Рома без побед над Аталанта в последних 3 играх.

Домашняя статистика Рома в сезоне 11-3-2

Джордан Веретут лучший бомбардир Рома с 10 голами. Луис Муриэль забил 18 раз за Аталанта

Лоренцо Пеллегрини получил больше всего желтых карточек (10) в Рома. Кристиан Ромеро получил 10 в Аталанта.

Рома не проигрывает в последних 4 играх.

Аталанта имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Рома иАталанта, когда Рома играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Рома и Аталанта 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Команда Рома выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).

Рома забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.8 гола против команды Рома (в среднем).

Рома забивает 2.03 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Аталанта - 4.4.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Аталанта - 2.

Аталанта выиграл последние 5 матчи в Серия А.

Последняя домашняя победа Рома над Аталанта была в 2014

В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Рома (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Рома забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Рома забил 9% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

За последние 22 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 13 раз, 3 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 37-24 в пользу команды Рома.

Рома не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 44 встреч, команда Рома выиграла 22 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-59 в пользу команды Рома

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?