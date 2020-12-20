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Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 апреля 2021, 19:30 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Джанпаоло Калваресе
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 1
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перерыв
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рома
23%
Ничья
38%
Аталанта
38%
П1: 13.40 Х: 6.92 П2: 1.23
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.22
П1: 13.40 Х: 6.92 П2: 1.23
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 12.00 Х: 6.30 П2: 1.23
Интересные факты
  • Рома без побед над Аталанта в последних 3 играх.
  • Домашняя статистика Рома в сезоне 11-3-2
  • Джордан Веретут лучший бомбардир Рома с 10 голами. Луис Муриэль забил 18 раз за Аталанта
  • Лоренцо Пеллегрини получил больше всего желтых карточек (10) в Рома. Кристиан Ромеро получил 10 в Аталанта.
  • Рома не проигрывает в последних 4 играх.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иАталанта, когда Рома играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Рома и Аталанта 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Команда Рома выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Рома забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2.03 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Аталанта - 4.4.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Аталанта - 2.
  • Аталанта выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Последняя домашняя победа Рома над Аталанта была в 2014
  • В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Рома (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Рома забил 9% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • За последние 22 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 13 раз, 3 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 37-24 в пользу команды Рома.
  • Рома не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 44 встреч, команда Рома выиграла 22 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-59 в пользу команды Рома
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Рома забил 22% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Рома
5
Побед
18
Игр
7
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 Аталанта 4 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
25.09.2019 - 19:45 Рома 0 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
27.01.2019 - 16:00 Аталанта 3 - 3 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Торино 3 - 1 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершен Аякс Н
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Болонья В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Аякс 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Сассуоло 2 - 2 Завершен Рома Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта П
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рома
23%
Ничья
38%
Аталанта
38%
П1: 13.40 Х: 6.92 П2: 1.23
П1: 4.33 Х: 4.00 П2: 1.22
П1: 13.40 Х: 6.92 П2: 1.23
П1: 16.20 Х: 6.40 П2: 1.23
П1: 12.00 Х: 6.30 П2: 1.23
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
Удары в створ
7
2
Угловые
4
2
Удары мимо
4
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
45'
Пеллегріні картинно впав у штрафному майданчику гостей. Без жоднних дій від арбітра.
43'
Инфо
2:11 статистика ударів.
41'
Крістанте (Рома) отримує медичну допомогу від лікарів. Сапата відмахнувся від італійця, і в того пішла кров з носа.
40'
Сапата головою скинув на Маліновського, котрий не зміг зручно підлаштуватися під м'яч, пробивши високо над воротами.
38'
Карсдорп (Рома) віддав хорошу вертикальну передачу правим флангом на Пеллегріні, але Голліні вдало зіграв на виході і вибив м'яч в аут.
34'
Опасный момент
Сапата покотив на Фройлера, швейцарець намагався поцілити в кут, але Лопес на парирував удар.
32'
Сапата (Аталанта) з лінії штрафного майданчика пробив знову у Пау Лопеса.
31'
Желтая карточка
Калафіорі (Рома) збив Сапату при виході гостей в контратаку.
30'
Мехле (Аталанта) зачипає м'яч рукою, поблизу штрафного майданчика, проте суддя не придав цьому значення.
26'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Робін Госенс прострілив з лівого флангу, а Руслан Маліновський вбіг у воротарський майданчик і замкнув передачу у ближній кут воріт.
24'
Уголовой
Ромеро (Аталанта) пробив головою повз ворота після передачі з кута поля.
23'
Уголовой
Дві поспіль подачі від Маліновського від кутового прапорця винесли "вовки".
22'
Опасный момент
Знову Маліновський вивів партнера на ударну позицію. Ілічич під час контратаки отримав передачу від українця і одразу ж пробив у ближній правий кут, проте Лопес на місці.
20'
Опасный момент
Маліновський віддав передачу поміж кількох гравців на Сапату, але колумбієць пробив точно у воротаря.
17'
Діагональ Манчіні (Рома) долетіла точно на Джеко, котрий пробив повз ворота з штрафного майданчика.
15'
Сапата з лівою ноги пробив повз ворота з меж карної зони.
15'
Пеллегріні після добивання пробивав по воротах "Аталанти" без голкіпера, але захисники заблокували удар.
14'
Опасный момент
Шипами бутс Дуван Сапата (Аталанта) ледь проштовхнув м'яч перед самісіньками воротами після прострілу з правого флангу від Мехле прямо в руки воротарю.
12'
Уголовой
Корнер від господарів до небезпеки не призвів.
11'
Крістанте (Рома) знайшов довгою передачею Джеко попереду, проте боснійцю не вистачило швидкості у боротьбі із захисниками, та і передачу назад він віддав невдало.
9'
Маліновський хитнув захисника, переклав м'яч на ліву ногу і потужно пробив, проте прямо у голкіпера.
6'
Мехле (Аталанта) знайшов передачею свого партнера в штрафному майжанчику, проте Фройлер невдало прийняв м'яч собі на хід.
3'
Офсайд
Маліновский п'яткою намагався знайти Сапату, але Дуван не витримав лінію.
2'
Маліновський (Аталанта) втратив м'яч у центрі поля, після чого його партнер сфолив і зірвав атаку господарів у зародку.
Матч розпочався!
"Рома": Лопес - Манчіні, Крістанте, Ібанез - Карсдорп, Віллар, Верету, Калафіорі - Пеллегріні, Мхітарян - Джеко.
Запасні господарів: Міранте, Фузату, Дарбо, Жезус, Майораль, Пасторе, Перес Б., Перес К., Рейнолдс, Сантон, Фасіо, Чієрво.
"Аталанта": Голліні - Дьїмсіті, Ромеро, Паломіно - Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс - Ілічич, Маліновський - Сапата.
Запасні гостей: Россі, Спортьєлло, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Міранчук, Муріель, Пашалич, Пессіна, Руджері, Толой, Шутало.
Добрий вечір любителям Серії А! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію матчу 32-го туру чемпіонату Італії між "Ромою" та "Аталантою".
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Анонс матча "Рома" - "Аталанта" 22.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Рома" (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - "Аталанта" можно посмотреть 22.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против Торино - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Торино.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча "Рома" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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