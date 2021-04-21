Агробизнес - Динамо онлайн трансляция матча

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский
Предыдущий матч команды Агробизнес был сыгран против Горняк-Спорт - 16.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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