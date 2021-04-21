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Агробизнес - Динамо онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 21 апреля 2021, 16:00 - Юность . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Максим Козирянкий
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
0 - 1
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60'
Динамо
Киев
Ход матча
45' Богдан Леднев
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
15%
Ничья
15%
Динамо
71%
П1: 39.00 Х: 13.00 П2: 1.05
П1: 19.00 Х: 4.33 П2: 1.25
П1: 39.00 Х: 13.00 П2: 1.05
П1: 46.00 Х: 12.00 П2: 1.05
П1: 15.00 Х: 4.70 П2: 1.30
Прогноз на матч
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2020/2021
16.04.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 1 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Авангард 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2020/2021
05.04.2021 - 15:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Волынь Н
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2020/2021
25.03.2021 - 15:00 Агробизнес 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо В
Клубные товарищеские матчи 2022
27.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо Бухарест В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух В
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Новости команд
Главные события
45'
Богдан Леднев ГООЛ!
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
15%
Ничья
15%
Динамо
71%
П1: 39.00 Х: 13.00 П2: 1.05
П1: 19.00 Х: 4.33 П2: 1.25
П1: 39.00 Х: 13.00 П2: 1.05
П1: 46.00 Х: 12.00 П2: 1.05
П1: 15.00 Х: 4.70 П2: 1.30
Статистика матча
30%
Владение мячом
70%
8
Штрафные
6
6
Фолы
8
1
Удары мимо
14
1
Блокировано ударов
7
Угловые
5
ЖК
2
Удары в створ
3
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
60'
Опасный момент
Цыганков в дальней стороне штрафной замыкал прострел Беседина с левого фланга штрафной, но голкипер отразил мяч ногой в билхой борьбе!
58'
Опасный момент
Юхимович грудью стал на пути мяча в ворота при ударе от Шапаренко из центра штрафной!
56'
Хотя бы угловой получился из удара Шапаренко с дальнего штрафного в стенку.
54'
Желтая карточка
Сирота предупрежден за подкат против Ивана Когута в левом фланге обороны.
52'
Опасный момент
Миколенко с нерабочей ноги пробил с левого фланга штрафной в сторону от дальней штанги.
50'
Штрафной заработал Цыганков в правом фланге атаки в борьбе против Бойчука, но подача завершилась фолом от Попова против голкипера.
48'
Динамо удерживает мяч со старта второй половины. Без обострений.
46'
Замена
Караваев вышел вместо травмированного Тымчика в перерыве.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый нашего поединка прошел на ультравысоких скоростях, чего точно нельзя было ожидать от представителей Первой лиги. Агробизнес сделал акцент на контратаки, но кроме резких выходов на чужую половину ничего угрожающего своим соперникам так и не предоставил. Динамо не пыталось сбрасывать обороты встречи, хотя и владело мячом большую часть времени. Наоборот, коллектив Мирчи Луческу достаточно спокойно обходил блок соперников перед штрафной, и регулярно добирался до завершающей стадии. Где-то не везло в завершении — тут нечего скрывать. Счет мог быть открыт и намного раньше, но в завершении атак со стороны гостей оборона и голкипер команды Чижевского выглядели более успешно, нежели соперники. Однако, стенка Родригеса и Леднева с завершающим ударом от украинца серьезно подбила шансы команды из Первой лиги на успех в этой встрече.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Попов отправил за лицевую заброс в правый фланг штрафной на Беседина.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Леднев обстучался с Родригесом перед чужой штрафной, после чего пробил в правый нижний!
43'
Прямой удар Леднева последовал со штрафного на дальней дистанции — прямиком в стенку.
41'
Опасный момент
Цыганков блокировал удар Шапаренко в правый верхний угол, который завершал прострел с фланга от Тымчика!
38'
Опасный момент
Прекрасный момент был в Цыганкова в завершении подачи с левого фланга на дальнюю штангу, но мяч прошел под Виктором!
37'
Блок от Юхимовича при попытке Жерсона завершить ударом передачу Цыганкова в левый фланг штрафной из центральной зоны.
35'
Зрители прячутся под навесы над трибунами — в Тернополе дождь.
32'
Жерсон укрывал мяч корпусом на входе в левый фланг чужой штрафной, но успел отмахнуться от Ивана.
31'
Курило перехватил простел с левого фланга от Миколенко на Цыганкова.
29'
Тымчик грузил верховом с правого фланга на дальнюю штангу, но Жерсон не зацепился.
26'
Миколенко не смог обработать перевод от Попова в левый фланг атаки.
23'
Николай Когут запускал Ивана в правый фланг контратаки, но Миколенко вовремя вмешался с перехватом.
21'
Опасный момент
Артым выиграл дуэль у Беседина, которого в левый фланг штрафной запустил Миколенко длинной передачей, после чего Цыганков не сумел сыграть на отскоке!
19'
Косовский непонятно куда грузил от центра поля в чужую штрафную.
17'
Подача Сидорчука в центр штрафной с правого фланга была перехвачена.
15'
Агробизнес хорошо использует скорость контратак. Динамо играет с опаской.
12'
Желтая карточка
Бойчук был отправлен на газон в левом фланге атаки опасным подкатом Попова.
11'
Миколенко убежал в левом фланге контратаки от Романюка, но в завершении со средней дистанции пробил мимо дальней штанги.
10'
Опасный момент
Удар Жерсона с левого фланга штрафной на угловой перед своим голкипером перевел Юхимович!
8'
Попов в центре поля попал под накладку от Николая Когута.
6'
Опасный момент
Чудом сейчас Беседин не попал в ближний угол, в падении замыкая головой подачу Жерсона с левого фланга!
5'
Слотюк упустил контроль на правом фланге атаки.
3'
Шапаренко начали прессинговать на левом фланге чужой половины — пришлось грузить наобум на дальнюю сторону штрафной. Неточно.
1'
Динамо поджимает уже со старта. Ожидаемо.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Бущан, Забарный, Сидклей, Караваев, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Буяльский, Супряга.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Леднев, Родригес — Беседин.
Запасные: Задерейко, Ярмоленко, Немтинов, Семенец, Емаев, Гливый, Семенюк.
Агробизнес: Артым — Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук — Н. Когут, Косовский, Груша, И. Когут — Дудик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка Кубка Украины. На поле стадиона "Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича" (Тернополь, Украина) сыграют волочиский Агробизнес и Динамо Киев.
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Комментарии(1)
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Димитър из Софии (София)
21.04.2021 в 17:10
Динамо уверенно идет к треблу!
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Анонс матча Агробизнес - Динамо 21.04.2021, Кубок Украины

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Динамо можно посмотреть 21.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Предыдущий матч команды Агробизнес был сыгран против Горняк-Спорт - 16.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Агробизнес - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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