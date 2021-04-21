Агробизнес - Динамо онлайн трансляция матча

Первый нашего поединка прошел на ультравысоких скоростях, чего точно нельзя было ожидать от представителей Первой лиги. Агробизнес сделал акцент на контратаки, но кроме резких выходов на чужую половину ничего угрожающего своим соперникам так и не предоставил. Динамо не пыталось сбрасывать обороты встречи, хотя и владело мячом большую часть времени. Наоборот, коллектив Мирчи Луческу достаточно спокойно обходил блок соперников перед штрафной, и регулярно добирался до завершающей стадии. Где-то не везло в завершении — тут нечего скрывать. Счет мог быть открыт и намного раньше, но в завершении атак со стороны гостей оборона и голкипер команды Чижевского выглядели более успешно, нежели соперники. Однако, стенка Родригеса и Леднева с завершающим ударом от украинца серьезно подбила шансы команды из Первой лиги на успех в этой встрече.