Барселона - Хетафе онлайн трансляция матча

Хетафе без побед в последних 6 играх.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Хетафе в последних 17 встречах.

Домашняя статистика Барселона в сезоне 10-4-1

Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 7 передачами. Кучо Эрнандес лучший распасовщик Хетафе (4 передач)

Год назад, Хетафе была на 5 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 15 месте с 30 очками.

Барселона не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Хетафе не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.

Хетафе не забивает в последних 3 матчах.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иХетафе, когда Барселона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Хетафе выигрывает в 12% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Хетафе выигрывает в 12%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.

Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Хетафе выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Хетафе.

В их последнюю встречу команда Хетафе победила в 1 гол(а).

Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.23 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.65 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Хетафе - 2.2.

У команды Хетафе серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Хетафе - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Хетафе (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Барселона забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

За последние 17 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 48-10 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Хетафе не забивает в 9 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 35 встреч, команда Барселона выиграла 25 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-27 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Хетафе забил 27% голов между минутами 31-45?