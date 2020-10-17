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Барселона - Хетафе онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 апреля 2021, 22:45 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 1
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перерыв
Хетафе
Хетафе
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
36%
Ничья
27%
Хетафе
36%
П1: 1.06 Х: 12.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 6.00 П2: 13.00
П1: 1.06 Х: 12.00 П2: 29.00
П1: 1.05 Х: 12.00 П2: 34.00
П1: 1.22 Х: 6.60 П2: 16.00
Интересные факты
  • Хетафе без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Хетафе в последних 17 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 10-4-1
  • Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 7 передачами. Кучо Эрнандес лучший распасовщик Хетафе (4 передач)
  • Год назад, Хетафе была на 5 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 15 месте с 30 очками.
  • Барселона не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Хетафе не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Барселона выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Хетафе не забивает в последних 3 матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иХетафе, когда Барселона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Хетафе выигрывает в 12% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Хетафе выигрывает в 12%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.
  • Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Хетафе выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Хетафе.
  • В их последнюю встречу команда Хетафе победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.23 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Хетафе - 2.2.
  • У команды Хетафе серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Хетафе - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Хетафе (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • За последние 17 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 48-10 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Хетафе не забивает в 9 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 35 встреч, команда Барселона выиграла 25 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-27 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Хетафе забил 27% голов между минутами 31-45?
  • В Ла Лига, Барселона одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Барселона
14
Побед
20
Игр
2
Побед
Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Хетафе 0 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Хетафе
Последние матчи - Барселона
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска В
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Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Хетафе 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
36%
Ничья
27%
Хетафе
36%
П1: 1.06 Х: 12.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 6.00 П2: 13.00
П1: 1.06 Х: 12.00 П2: 29.00
П1: 1.05 Х: 12.00 П2: 34.00
П1: 1.22 Х: 6.60 П2: 16.00
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
4
Удары в створ
1
1
ЖК
1
Удары мимо
1
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
24'
Инфо
Статистика ударов - 4:2 в пользу "Барсы"
21'
Опасный момент
Месси продолжает испытывать оборону Хетафе. Очередной удар! Сориа забрал мяч в руки.
19'
Навес Де Йонга на Гризманна! Чема перехватил.
16'
Инфо
Владение мячом - 83%/17% в пользу хозяев.
12'
Гоооол!!!
Кукурелья прострелил с левого фланга! Анхель пробил! Лангле подправил мяч в свои ворота! 1:1!
10'
Мингеса получает помощь медиков. Пауза в игре.
8'
Гоооол!!!
Месси принял мя от Бускетса, разогнался и переиграл Сориа! 1:0!
6'
Желтая карточка
Желтая Лангле за фол против Иглесиаса.
4'
Опасный момент
Удар Месси со средней дистанции! Мяч попал в перекладину и отскочил на линию ворот! Повезло гостям!
3'
"Барселона" владеет мячом и пытается создать моменты.
1'
Свисток
Матч начался!
"Барселона", стартовый состав: Тер Штеген - Мнгеса, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Бускетс, Де Йонг - Месси, Гризманн, Педри. Запасные: Де Ла Фуэнте, Араухо, Дест, Мориба, Пенья, Пуч, Пьянич, Тенас, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.
"Хетафе", стартовый состав: Сориа - Иглесиас Санчес, Даконам, Чакла, Чема - Суарес, Максимович, Аленья, Кукурелья - Кубо, Анхель. Запасные: Акуругу, Хосете, Абдулай, Араибарри, Мата, Ньянг, Поведа, Портильо, Тимор, Унал, Эчеита, Янес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Ла Лиги: "Барселона" - "Хетафе". Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча "Барселона" - Хетафе 22.04.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Хетафе, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Хетафе и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Хетафе можно посмотреть 22.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Хетафе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Атлетик - 17.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Прошедший поединок команды Хетафе был сыгран против Реал - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - Хетафе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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