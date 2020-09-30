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Атлетико - Уэска онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 апреля 2021, 20:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
19'
Уэска
Уэска
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
44%
Ничья
22%
Уэска
33%
П1: 1.38 Х: 4.73 П2: 10.50
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.38 Х: 4.73 П2: 10.50
П1: 1.37 Х: 4.83 П2: 10.70
П1: 1.38 Х: 4.60 П2: 10.50
Интересные факты
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 12-3-1
  • Выездная статистика Уэска в сезоне 2-6-8
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 19 голами. Рафа Мир забил 12 раз за Уэска
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (13) в Атлетико Мадрид. Пабло Инсуа получил 9 в Уэска.
  • Атлетико Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 39% матчей, Уэска выигрывает в 25% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Уэска выигрывает в 25%.
  • Уэска's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Уэска.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Уэска.
  • Команда Уэска выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Уэска (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Уэска выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Атлетико Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Уэска, а Уэска забивает 0 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.88 гола, играя дома, а Уэска забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Уэска - 2.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Уэска лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэска% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Уэска проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэска% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Уэска - 1.33.
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Уэска не забивает в 5 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Уэска забил 26% голов между минутами 46-60?
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Атлетико
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Уэска
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 19:45 Уэска 0 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
19.01.2019 - 19:30 Уэска 0 - 3 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Атлетико 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Уэска
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Алавес 1 - 0 Завершен Уэска П
Чемпионат Испании 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Уэска 3 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
02.04.2021 - 22:00 Леванте 0 - 0 Завершен Уэска Н
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Уэска 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска П
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
44%
Ничья
22%
Уэска
33%
П1: 1.38 Х: 4.73 П2: 10.50
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.38 Х: 4.73 П2: 10.50
П1: 1.37 Х: 4.83 П2: 10.70
П1: 1.38 Х: 4.60 П2: 10.50
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
3
Удары в створ
1
2
Угловые
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
18'
Подача от Лоди с правой бровки во вратарскую Фернандеса, мяч не нашел своего адресата.
16'
Неточный перевод в правый фланг атаки на Триппьера, но защита Уэски перехватила мяч.
14'
Карраско пробивает низом из далека, слабо и не точно.
12'
Опасный момент
Эррера пробивает с левого угла вратарской гостей, мяч летит выше рамки, от ворот.
10'
Опасный момент
Дважды подряд расстреливали Карраско и Сауль с метра голкипера соперника, но оба раза выручает свою команду Фернандес.
8'
Уголовой
Угловой для хозяев поля, навес во вратарскую оппонентов с левого угла, нарушение правил в атаке, обратный стандарт.
6'
Лоди заработал штрафной удар для своей команды, навес с правого фланга атаки во владения Фернандеса, но без адресата.
4'
Опасный момент
Штрафной для Уэски, подача во вратарскую Облака, с метра расстреливал ворота соперника Сиовас, но голкипер выручил свою команду. Голевой момент ...
2'
С первых минут поединка мяч под свой контроль взяли именно гости, они владеют инициативой и пытаются организовать атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Уэска): Фернандес, Пулидо (кап), Сиовас, Инсуа, Гомес, Рику, Москера, Думбия, Эрише, Висенте, Оказаки.
Инфо
Старовый состав (Атлетико): Облак, Коке (кап), Трипьер, Савич, Хименес, Лоди, Карраско, Эррера, Сауль, Каррера, Льеренте.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 31 тура испанской Ла-Лиги 2020/2021 между командами Атлетико и Уэска.
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Анонс матча "Атлетико" - Уэска 22.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Уэска (Уэска) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Уэска (Уэска):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Уэска и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Уэска можно посмотреть 22.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Уэска, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Эйбар - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Уэска (Уэска)
Год основания Уэска (Уэска): 1960
Страна: Испания
Тренер: Леонардо Франко

Предыдущий поединок команды Уэска был сыгран против "Алавес" - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Алавес".

Следите за результатами матча "Атлетико" - Уэска онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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