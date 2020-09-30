Атлетико - Уэска онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Уэска (Уэска) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 22.04.2021
Время начала матча: 20:00
История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Уэска (Уэска):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Уэска и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Эйбар - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: Уэска (Уэска)
Год основания Уэска (Уэска): 1960
Страна: Испания
Тренер: Леонардо Франко
Предыдущий поединок команды Уэска был сыгран против "Алавес" - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Алавес".
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