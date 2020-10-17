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Кадис - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 апреля 2021, 23:00 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Кадис
Кадис
0 - 3
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перерыв
Реал
Мадрид
Ход матча
8' Санчез Понце, Салвадор 22' Рафаэль Варан 29' Carcelen, Isaac 30' Карим Бензема 33' Альваро Одриосола 40' Карим Бензема 41' Йенс Йонссон 45' Йенс Йонссон
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 151.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 7.80 Х: 4.80 П2: 1.42
Интересные факты
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 9-6-1
  • Альваро Негредо лучший бомбардир Кадиз с 7 голами. Карим Бензема забил 19 раз за Реал Мадрид
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Кадиз выигрывает первый тайм в 18% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 46% матчей.
  • Кадиз выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 46%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Кадиз's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадиз.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Кадиз.
  • Команда Кадиз выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Кадиз (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Кадиз выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кадиз.
  • В их последнюю встречу команда Кадиз победила в 1 гол(а).
  • Кадиз забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Кадиз (в среднем).
  • Кадиз забивает 0.83 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кадиз и Реал Мадрид - 3.
  • У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Кадиз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кадиз% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Кадиз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кадиз% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кадиз и Реал Мадрид - 0.75.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Кадиз забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Кадиз не забивает в 8 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Кадиз забил 22% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Кадис
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис
Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Кадис 0 - 0 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Хетафе 0 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 Кадис 2 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 17:15 Вильярреал 2 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 15:00 Алавес 1 - 1 Завершен Кадис Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар В
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Новости команд
Главные события
Йенс Йонссон
45'
Йенс Йонссон
41'
40'
Карим Бензема ГООЛ!
33'
Альваро Одриосола ГООЛ!
30'
Карим Бензема ГООЛ!
Carcelen, Isaac
29'
22'
Рафаэль Варан
Санчез Понце, Салвадор
8'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 151.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 7.80 Х: 4.80 П2: 1.42
Составы команд
1
Ledesma, Jeremias
22
Espino Alfonso
4
Маркос Мауро Лопез Гутьеррез
3
Fali
20
Carcelen, Isaac
25
Искьердо, Джаир
6
Жозе Мария Канале Домингез
13
Йенс Йонссон
21
Рубен Собрино
18
Альваро Негредо
7
Санчез Понце, Салвадор
1
Тибо Куртуа
6
Начо
5
Рафаэль Варан
14
Милитан, Эдер
19
Альваро Одриосола
31
Blanco, Antonio
14
Карлос Каземиро
12
Марсело
25
Родриго
9
Карим Бензема
21
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 21
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 18
    Альваро Негредо
    Нападающий
  • 7
    Санчез Понце, Салвадор
    Нападающий
    8
  • 25
    Искьердо, Джаир
    Нападающий
  • 6
    Жозе Мария Канале Домингез
  • 13
    Йенс Йонссон
    Полузащитник
    45 41
  • 22
    Espino Alfonso
  • 4
    Маркос Мауро Лопез Гутьеррез
    Защитник
  • 3
    Fali
    Полузащитник
  • 20
    Carcelen, Isaac
    Защитник
    29
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Вратарь
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
    40 30
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
    33
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
    22
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Иван Шапоньич
    Нападающий
  • 11
    Хорхе Помбо
  • 37
    Алекс Мартинес
    Защитник
  • 24
    Филип Малбасич
  • 9
    Лозано
  • 13
    Гил, Давид
    Вратарь
  • 5
    Garrido N.
  • 17
    Аугусто Фернандес
    Полузащитник
  • 14
    Пералта Иван Алехо
  • 19
    Алкала, Педро
    Защитник
  • 15
    Акапо Мартинез, Карлос
    Защитник
  • 16
    Хуан Калатаюд
    Вратарь
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
Тренеры
  • Альваро Кервеа
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Удары мимо
2
2
Угловые
3
9
Штрафные
5
5
Фолы
8
3
ЖК
1
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
3
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
В первые 30 минут Кадис был немного интереснее. Хозяева немного владели мячом, но активнее шли вперед. Хороший шанс имел Искьердо, но Куртуа не спал в воротах. Бензема взорвал темп и игру своим первым мячом. Карим решил исход первого тайма в одиночку. У француза 2+1.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
41'
Желтая карточка
Мари получил желтую за фол против Винисиуса.
40'
Гоооол!!!
Бензема пробил из пределов вратарской после скидки Каземиро! 0:3! Карим делает разницу!
36'
"Бланкос" владеют мячом в середине поля и никуда не спешат.
33'
Гоооол!!!
Бензема навесил с левого фланга во вратарскую! Одриосола пробил головой! 0:2!
30'
Гоооол!!!
Бензема точно пробил с "точки"! 0:1!
27'
Искьердо сфолил против Родриго в своей штрафной. VAR проверил эпизод - пенальти!
26'
Статистика ударов - 3:2 в пользу "Кадиса".
22'
Желтая карточка
Спорная желтая Варану. Рафаэль не мешал Ледесме выбивать мяч.
21'
Винисиус обыгрался с Марсело, но до удара не дошло. Родриго зацепил мяч и испортил атаку.
18'
Моментов нет. Кадис не может дойти до опорной зоны гостей.
15'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Реала".
12'
Опасный момент
Искьердо пробил в нижний угол. Куртуа внимателен в эпизоде.
10'
"Кадис" владеет мячом. "Реал" ждет ошибки соперника.
8'
Желтая карточка
Санчес получил желтую за фол против Винисиуса.
5'
Опасный момент
Дальний удар от Бланко! Мяч попал в соперника и ушел за лицевую. Угловой.
3'
Идет борьба в центре поля. "Реал" с мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
"Кадис", стартовый состав: Ледесма - Карселен, Фали, Мауро, Эспино - Йонссон, Мари, Искьердо - Санчес-Понсе, Негредо, Собрино. Запасные: Акапо, Мартин, Алехо, Алькала, Гарридо, Гил, Кала, Лосано, Малбашич, Помбо, Фернандес, Шапонич.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Одриосола, Начо, Варан, Милитао, Марсело - Бланко, Каземиро - Родриго, Бензема, Винисиус. Запасные: Лунин, Альтубе, Аррибас, Асенсио, Гутьеррес, Иско, Карвахаль, Мариано, Чуст.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Ла Лиги: "Кадис" - "Реал". Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча Кадис - Реал 21.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Кадис, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Кадис в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Альваро Кервеа и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кадис - Реал можно посмотреть 21.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Кадис - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания

Предыдущий поединок команды Кадис был сыгран против Сельта - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Хетафе - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Кадис - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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