Кадис - Реал онлайн трансляция матча

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 9-6-1

Альваро Негредо лучший бомбардир Кадиз с 7 голами. Карим Бензема забил 19 раз за Реал Мадрид

Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Кадиз выигрывает первый тайм в 18% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 46% матчей.

Кадиз выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 46%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Кадиз's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадиз.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Кадиз.

Команда Кадиз выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Кадиз (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Кадиз выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Кадиз.

В их последнюю встречу команда Кадиз победила в 1 гол(а).

Кадиз забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Кадиз (в среднем).

Кадиз забивает 0.83 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Кадиз и Реал Мадрид - 3.

У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Кадиз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кадиз% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Кадиз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кадиз% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кадиз и Реал Мадрид - 0.75.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Кадиз забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Кадиз не забивает в 8 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?