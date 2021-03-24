Турция - Нидерланды онлайн трансляция матча

Анонс матча Турция - Нидерланды 24.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Турция и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион Ататюрка.

Дата проведения матча: 24.03.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Турция и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Турция, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Турция и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 06.09.2015 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Франк де Бур разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция

Страна: Турция

Тренер: Фатих Терим



Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Венгрия - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Венгрия.

Команда гостей

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды



Прошедший поединок команды Нидерланды был сыгран против Польша - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Нидерланды.

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