  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Турция - Нидерланды Смотреть онлайн
В тренде

Турция - Нидерланды онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2021, 19:00 - Олимпийский стадион Ататюрка
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Турция
2 - 0
Обновить
37'
Нидерланды
Ход матча
15' Бурак Йылмаз 32' Кенан Караман
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Турция
21%
Ничья
38%
Нидерланды
41%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.65
П1: 4.90 Х: 3.90 П2: 1.74
Прогноз на матч
Личные встречи
Турция
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Нидерланды
Отбор к Евро-2016 2014/2015
06.09.2015 - 19:00 Турция 3 - 0 Завершен Нидерланды
Отбор к Евро-2016 2014/2015
28.03.2015 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Турция
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 21:00 Турция 0 - 2 Завершен Нидерланды
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
07.09.2012 - 21:30 Нидерланды 2 - 0 Завершен Турция
Последние матчи - Турция
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Венгрия 2 - 0 Завершен Турция П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Турция 3 - 2 Завершен Россия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Турция 2 - 2 Завершен Сербия Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Россия 1 - 1 Завершен Турция Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Турция Н
Показать больше
Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Нидерланды 3 - 1 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 0 Завершен Нидерланды Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Турция
21%
Ничья
38%
Нидерланды
41%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.65
П1: 4.90 Х: 3.90 П2: 1.74
Главные события
Кенан Караман
32'
ГООЛ! Бурак Йылмаз
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
  • 19
    Кенан Караман
    Нападающий
    32
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
    15
  • 15
    Озан Кабак
  • 13
    Мерас, Ченгиз Умут
    Защитник
  • 11
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 6
    Озан Туфан
    Защитник
  • 5
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 1
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
  • 11
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 5
    Вайндал, Оуэн
    Защитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 3
    Маттейс де Лигт
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
Запасные игроки
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 20
    Туруц, Дениз
    Полузащитник
  • 21
    Эмре Килинч
  • 9
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 8
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
  • 7
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 18
    Джанер Эркин
    Защитник
  • 3
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 12
    Bayindir, Altay
    Вратарь
  • 1
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 16
    Энес Юнал
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 1
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 7
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 16
    Стенгс, Кэлвин
    Нападающий
  • 9
    Райан Бабел
    Нападающий
  • 20
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 14
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 6
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 4
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
Тренеры
  • Сенол Гунес
  • Франк де Бур
Статистика матча
29%
Владение мячом
71%
Удары в створ
1
2
Штрафные
2
1
Сейвы
2
Фолы
1
1
ЖК
Трансляция
36'
Желтая карточка
Озан Туфан отримав гірчичник за жорсткий фол в центрі поля.
35'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! Бурак Їлмаз оформлює дубль ударом з пенальті!
34'
Опасный момент
Майкл Олівер призначає пенальті у ворота гостей! Маллен сфолив у власній карній зоні.
32'
Опасный момент
Мемфіс Депай пробив у сітйку з небезпечного стандарту.
32'
Желтая карточка
Кенан Караман (Туреччина) "нагороджений" попередженням за фол поблизу лінії свого штрафного майданчика.
29'
Уголовой
Тете (Нідерланди) пробив з лінії штрафного майданчика після розіграшу кутового, але слабкий постріл був заблокований.
27'
Мемфіс Депай пробив у руки Угурджану Чакіру зі штрафного удару з 25 метрів.
26'
Гості заробляють досить перспективний стандарт поблизу штрафної суперників.
20'
Удар Малена з центральної зони потягнув Чакір (Туреччина).
18'
Бергхюйс (Нідералнди) надто невдало подав з правого флангу. Удар від воріт.
15'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Капітан турків Бурак Їлмаз отримав м'яч перед штрафною гостей і з носка пробив по воротах. М'яч після рикошету від руки Матіаса де Лігта залетів у лівий нижній кут воріт Тіма Крула.
14'
Уголовой
Вейналдум скинув у центр штрафної зони після подачі від кутового, але захисники господарів впоралися.
13'
Поки що команди намагаються побудувати позиційний футбол, але багато втрат м'яча заважають цьому.
9'
Инфо
Відзначимо, що Яспер Сіллессен (Нідерланди) травмувався на передматчевій розминці, і його в стартовому складі замінив Тім Крул.
8'
Передачу Зекі Челіка (Туреччина) до штрафного майданчика перервали захисники.
7'
Мемфіс Депай (Нідерланди) пробив над поперечкою зі стандарту.
2'
Доніелл Маллен (Нідерланди) змістився з лівого флангу в центр і слабко пробив низом у площину воріт. Чакір на місці.
Свисток
Матч розпочався!
Туреччина: Чакір - Челік, Кабак, Союнчу, Мерас - Йокушлу - Караман, Туфан, Чалханоглу, Язіджі - Їлмаз.
Запасні: Байиндир, Гюнок, Анталялі, Айхан, Еркін, Кілінч, Кокджу, Мюлдюр, Токоз, Тосун, Тюрюч, Унал.
Нідерланди: Крул - Тете, Де Лігт, Блінд, Вейндал - де Рон, Вейналдум, де Йонг - Бергхюйс, Депай, Мален.
Запасні: Сіллессен, Стекеленбург, Дамфріс, Бабел, Бергвейн, ван Анхолт, ван де Бек, Велтман, Гравенберх, де Йонг, Классен, Стенгс.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Добрий вечір всі любителям футболу! Вашій увазі представляємо текстову онлайн-трансляцію матчу відбору до ЧС 2022 групи G між збірними Туреччини та Нідерландів.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
24.03.2021 в 19:24
Шикарноый горбыль.
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Украина Украина 1 Болгария Болгария 2 Завершен 21:00 - Вчера Блэкпул Блэкпул 3 Питерборо Питерборо 1 Завершен 21:00 - Вчера Бристоль Роверс Бристоль Роверс 0 Суиндон Таун Суиндон Таун 1 Завершен 21:00 - Вчера Бертон Альбион Бертон Альбион 1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2 Завершен 21:00 - Вчера Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Турция - Нидерланды 24.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Турция и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион Ататюрка.

Дата проведения матча: 24.03.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Турция и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Турция, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Турция и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 06.09.2015 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Франк де Бур разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Турция - Нидерланды можно посмотреть 24.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Турция - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Фатих Терим

Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Венгрия - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Венгрия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Прошедший поединок команды Нидерланды был сыгран против Польша - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Следите за результатами матча Турция - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен