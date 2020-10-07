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Франция - Украина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2021, 21:45 - Стад-де-Франс . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
Обновить
2'
Украина
Ход матча
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Франция
27%
Ничья
19%
Украина
54%
П1: 1.25 Х: 5.50 П2: 11.00
П1: 1.30 Х: 5.40 П2: 12.50
Личные встречи
Франция
4
Побед
7
Игр
2
Побед
Украина
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина
Молодежная сборная 2016/2017
02.09.2016 - 22:00 Украина 1 - 0 Завершен Франция
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
19.11.2013 - 22:00 Франция 3 - 0 Завершен Украина
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.11.2013 - 21:45 Украина 2 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина В
Показать больше
Последние матчи - Украина
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина П
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания В
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Франция
27%
Ничья
19%
Украина
54%
П1: 1.25 Х: 5.50 П2: 11.00
П1: 1.30 Х: 5.40 П2: 12.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 15
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 14
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 3
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
Запасные игроки
  • 8
    Лемар Томас
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 18
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 19
    Люка Динь
    Защитник
  • 13
    Курт Зума
    Защитник
  • 20
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 18
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 13
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 19
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 21
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 15
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 12
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Андрей Шевченко
Трансляция
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораес, Коваленко.
Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Яремчук.
Запасные: Манданда, Меньян, Динь, Лангле, Зума, Дюбуа, Погба, Сиссоко, Лемар, Мартиаль, Дембеле, Бен-Йеддер.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Коман, Канте, Рабио, Мбаппе — Гризманн, Жиру.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы D. На поле стадиона "Стад-де-Франс" (Сен-Дени, Франция) сыграют Франция и Украина.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Турция Турция 4 Нидерланды Нидерланды 2 Завершен 16:00 - Сегодня Украина Украина 1 Болгария Болгария 2 Завершен 21:00 - Вчера Блэкпул Блэкпул 3 Питерборо Питерборо 1 Завершен 21:00 - Вчера Бристоль Роверс Бристоль Роверс 0 Суиндон Таун Суиндон Таун 1 Завершен 21:00 - Вчера Бертон Альбион Бертон Альбион 1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2

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Анонс матча Франция - Украина 24.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Франция и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 24.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Франция и Украина в предыдущем футбольном матче 07.10.2020 закончилось со следующими результатом: 7:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Украина можно посмотреть 24.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Франция - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Швеция - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Германия - 14.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Германия.

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