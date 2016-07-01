  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бельгия - Уэльс Смотреть онлайн
В тренде

Бельгия - Уэльс онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2021, 21:45 - Ден Дрееф
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Бельгия
0 - 0
Обновить
2'
Уэльс
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
42%
Ничья
33%
Уэльс
25%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.39 Х: 4.60 П2: 10.00
Личные встречи
Бельгия
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Уэльс
Евро-2016 2015/2016
01.07.2016 - 22:00 Уэльс 3 - 1 Завершен Бельгия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
12.06.2015 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Бельгия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
16.11.2014 - 19:00 Бельгия 0 - 0 Завершен Уэльс
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Бельгия 1 - 1 Завершен Уэльс
Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия П
Показать больше
Последние матчи - Уэльс
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Уэльс 3 - 1 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Уэльс 1 - 0 Завершен Ирландия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 21:45 Уэльс 0 - 0 Завершен США Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 21:30 Уэльс 0 - 0 Завершен США Н
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Болгария 0 - 1 Завершен Уэльс В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
42%
Ничья
33%
Уэльс
25%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.39 Х: 4.60 П2: 10.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 7
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 6
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 3
    Томас Вермален
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 15
    Томас Менье
    Защитник
  • 7
    Джо Аллен
    Полузащитник
  • 15
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 10
    Уилсон Харри
  • 3
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 6
    Джо Родон
    Защитник
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 22
    Мипэм, Крис
    Защитник
  • 4
    Джейми Лоуренс
    Защитник
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
Запасные игроки
  • 22
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 17
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 19
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 16
    Томас Фокет
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 4
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 12
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 13
    Кун Кастеелс
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 23
    Том Лоуренс
    Полузащитник
  • 13
    Мур, Киффер
    Нападающий
  • 21
    Davies, Adam
    Нападающий
  • 18
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 8
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 19
    Смит, Мэтью
    Полузащитник
  • 16
    Morrell, Joe
    Полузащитник
  • 2
    Кристофер Гантер
    Защитник
  • 5
    Бенжамин Кабанго
  • 17
    Рис Норрингтон-Дэйвис
    Защитник
  • 1
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 9
    Хэл Робсон-Кану
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Роберт Пейдж
Трансляция
3'
Хозяева встречи увереннее начали игру, впрочем, как и ожидалось
Свисток
Матч начался
Бельгии: 1. Куртуа, 2. Алдервейрелд, 3. Вермален, 4. Дендокер, 5. Вертонген, 15. Менье, 7. де Брюйне, 8. Тилеманс, 14. Мертенс Д., 16. Азар Т., 9. Лукаку.
Уэльс: 12. Уорд, 3. Уильямс Н., 6. Родон, 13. Мефем, 14. Робертс К., 6. Лоуренс Д., 7. Аллен, 15. Ампаду, 20. Джеймс Д., 10. Уилсон Х., 11. Бэйл
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча отбора на ЧМ-2022 Бельгия - Уэльс.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Турция Турция 4 Нидерланды Нидерланды 2 Завершен 16:00 - Сегодня Украина Украина 1 Болгария Болгария 2 Завершен 21:00 - Вчера Блэкпул Блэкпул 3 Питерборо Питерборо 1 Завершен 21:00 - Вчера Бристоль Роверс Бристоль Роверс 0 Суиндон Таун Суиндон Таун 1 Завершен 21:00 - Вчера Бертон Альбион Бертон Альбион 1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Бельгия - Уэльс 24.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Бельгия и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Ден Дрееф.

Дата проведения матча: 24.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Уэльс:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Уэльс, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Бельгия в предыдущем футбольном матче 01.07.2016 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Уэльс можно посмотреть 24.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Уэльс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Дания - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Крис Коулмэн

Предыдущий поединок команды Уэльс был сыгран против Финляндия - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Уэльс.

Следите за результатами матча Бельгия - Уэльс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен