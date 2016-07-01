Бельгия - Уэльс онлайн трансляция матча

Анонс матча Бельгия - Уэльс 24.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Бельгия и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Ден Дрееф.

Дата проведения матча: 24.03.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Уэльс:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Уэльс, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Бельгия в предыдущем футбольном матче 01.07.2016 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Дания - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Уэльс

Страна: Уэльс

Тренер: Крис Коулмэн



Предыдущий поединок команды Уэльс был сыгран против Финляндия - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Уэльс.

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