Испания - Греция онлайн трансляция матча

Матч между командой Испания и командой Греция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Лос-Карменес.
Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Джон ван'т Шип разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро
Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Германия - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Испания.
Название: Греция
Страна: Греция
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий матч команды Греция был сыгран против Словения - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.
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