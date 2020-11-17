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Испания - Греция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 25 марта 2021, 21:45 - Лос-Карменес
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
Обновить
31'
Греция
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Испания
54%
Ничья
23%
Греция
23%
П1: 1.25 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 13.00
Последние матчи - Испания
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания П
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария В
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Последние матчи - Греция
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Греция 0 - 0 Завершен Словения Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Молдова 0 - 2 Завершен Греция В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Греция 0 - 0 Завершен Косово Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Греция 2 - 0 Завершен Молдова В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Австрия 0 - 0 Завершен Греция Н
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Испания
54%
Ничья
23%
Греция
23%
П1: 1.25 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 13.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 19
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 12
    Эрик Гарсия
  • 11
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 6
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 1
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 20
    Петрос Манталос
    Полузащитник
  • 18
    Димитрис Лимниос
    Нападающий
  • 11
    Мбакасетас, Анастассиос
    Нападающий
  • 8
    Зека
    Полузащитник
  • 7
    Масурас, Гиоргос
    Полузащитник
  • 5
    Бучалакис, Андреас
    Полузащитник
  • 4
    Кириакос Пападопулос
    Защитник
  • 3
    Гиоргос Цавеллас
    Защитник
  • 2
    Мбакакис, Михалис
    Защитник
Запасные игроки
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 9
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 2
    Порро, Педро
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 15
    Андруцос Танасис
  • 23
    Сиопис, Эммануил
    Полузащитник
  • 9
    Гиакоумакис, Гиоргос
    Нападающий
  • 16
    Павлидис, Эвангелос
    Нападающий
  • 14
    Харис Мавриас
    Полузащитник
  • 10
    Костас Фортунис
  • 22
    Константинос Мавропанос
    Защитник
  • 19
    Сварнас, Стратос
    Защитник
  • 6
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
  • 13
    Сократис Диудис
    Вратарь
  • 12
    Стефанос Капино
    Вратарь
  • 17
    Tzolis, Christos
    Нападающий
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Джон ван'т Шип
Статистика матча
1
Удары мимо
2
Штрафные
6
6
Фолы
2
74%
Владение мячом
26%
2
Блокировано ударов
1
Угловые
Трансляция
27'
Опасный момент
Рамос сначала обрезался возле своей штрафной , подарил мяч Лимниосу, и сразу же исправился и забрал мяч
24'
Вот что-то интересное, высокий прессинг гостей, правда, недолго, против Мораты совершен фол
22'
Не чувствуется изюминки у подопечных Энрике, слишком шаблонно, академично они действуют
20'
Предсказуемые комбинации Испании, в основном через фланги, ничего необычного, греки без проблем прерывают наступления соперника
18'
Греки еще раз перешли центр поля и почти сразу потеряли мяч
15'
Уголовой
Совсем неопасный стандарт разыграли хозяева, хотя продолжают атаку вторым темпом
14'
Опасный момент
А вот это было опасно, Коке оказался в штрафной и первым был на подборе, первый удар его пришелся в защитника, затем выше ворот пробил испанец
11'
У Греции два организованных эшелона обороны, взаимоподстраховка, испанцы пока не могут ничего сделать
9'
Средний темп встречи, "красная фурия" прощупывает слабые места эллинов, переводя мяч с фланга на фланг
7'
Бакасетас получил повреждение, в первой попытке провести атаку греки дошли почти до штрафной соперника
5'
Полный контроль мяча хозяевами, Греция в глубокой обороне
2'
Ольмо пробил удар головой, ничего опасного, но попытка испанца засчитана
Свисток
Матч начался
Греция: 1. Влаходимос, Пападопулос К., 3. Цавелас, 22. Цимикас, 2. Бакакис, 6. Бухалакис, 7. Масурас Г., 20. Манталос, 8. Зека, 11. Бакасетас, 18. Лимниос
Испания: 23. Симон У., 12. Гарсия Э., 15. Рамос С., 5. Льоренте М., 8. Коке, 10. Каналес, 14. Гайя, 16. Родри, 19. Ольмо, 7. Мората, 20. Торрес
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча отбора на ЧМ-2022 Испания - Греция.
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Анонс матча Испания - Греция 25.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Испания и командой Греция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Джон ван'т Шип разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Греция можно посмотреть 25.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Испания - Греция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Германия - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Греция
Страна: Греция
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Греция был сыгран против Словения - 18.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Испания - Греция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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