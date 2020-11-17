Германия - Исландия онлайн трансляция матча

Матч между командой Германия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе МСВ-Арена.
Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Йоахим Лёв и Арнар Видарссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Испания - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Испания.
Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон
Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Англия - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Англия.
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