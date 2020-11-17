Германия - Исландия онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Исландия 25.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Германия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе МСВ-Арена.

Дата проведения матча: 25.03.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Йоахим Лёв и Арнар Видарссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Испания - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Исландия

Страна: Исландия

Тренер: Хеймир Хадльгримссон



Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Англия - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Англия.

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