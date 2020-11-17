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Германия - Исландия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 25 марта 2021, 21:45 - МСВ-Арена
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Германия
2 - 0
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31'
Исландия
Ход матча
2' Леон Горецка 7' Хавертц, Кай
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Германия
44%
Ничья
31%
Исландия
25%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 17.00 П2: 31.00
Последние матчи - Германия
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия П
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Чехия В
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Германия 3 - 3 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия В
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Последние матчи - Исландия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Англия 4 - 0 Завершен Исландия П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Дания 2 - 1 Завершен Исландия П
Евро 2020 2020/2021
12.11.2020 - 21:45 Венгрия 2 - 1 Завершен Исландия П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Исландия 0 - 3 Завершен Дания П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Хавертц, Кай
7'
ГООЛ! Леон Горецка
2'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Германия
44%
Ничья
31%
Исландия
25%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 17.00 П2: 31.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 10
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    7
  • 13
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
    2
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 20
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 4
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 15
    Sampsted, Alfons
    Защитник
  • 14
    Анрасон, Кари
    Защитник
  • 23
    Бёдварссон Йон Дади
  • 21
    Арнор Ингви Траустасон
    Полузащитник
  • 18
    Хордур Магнуссон
    Защитник
  • 17
    Арон Гуннарссон
    Полузащитник
  • 16
    Рунар Мар Сигурьонссон
  • 5
    Сверрир Ингасон
    Защитник
  • 4
    Гудлаугур Виктор Палссон
    Полузащитник
  • 1
    Ханнес Халльдоурссон
  • 8
    Биркир Бьярнасон
Запасные игроки
  • 9
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 15
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
  • 14
    Флориан Нойхаус
  • 8
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 5
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 2
    Филипп Макс
    Нападающий
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 12
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 34
    Амин Юнес
    Полузащитник
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 10
    Арнор Сигурдссон
  • 9
    Кольбейн Сигторссон
    Нападающий
  • 11
    Арон Фридьонссон, Холмберт
    Нападающий
  • 3
    Орн Эуйолфссон, Холмар
    Защитник
  • 6
    Рагнар Сигурдссон
    Защитник
  • 23
    Ари Скуласон
    Вратарь
  • 19
    Йортюр Херманнссон
  • 13
    Торри Рунарссон
    Полузащитник
  • 12
    Эгмундур Кристинссон
    Вратарь
  • 20
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
Тренеры
  • Йоахим Лёв
  • Арнар Видарссон
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
Трансляция
27'
Опасный момент
Сигурьонссон здорово пробил в дальний угол с близкой дистанции! Рикошет от Рюдигера! Мимо ворот мяч летит!
24'
Опасный момент
Удар Киммиха издали! Рикошет! Халльдоурссон забрал мяч в руки.
22'
Немного упал темп встречи. Германия с мячом.
19'
Инфо
Владение мячом - 85%/15%.
16'
Офсайд
Хаверц в офсайде.
13'
Опасный момент
Горецка пробил после подачи Сане с углового! Выше створа!
12'
Исландия обороняется всем составом. Моментов нет.
10'
Опасный момент
Сане пытался обострить на левом фланге, но Халльдоурссон перехватил подачу.
7'
Гоооол!!!
Киммих увидел забег Сане и отдал Лерою на ход. Прострел Сане замкнул Хаверц! 2:0!
5'
Германия владеет мячом и продолжает атаковать.
2'
Гоооол!!!
Горецка пробил с 12-ти метров после скидки Гнабри! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Германия, стартовый состав: Нойер - Клостерманн, Рюдигер, Джан, Гинтер - Гюндоган, Киммих, Горецка - Сане, Гнабри, Хаверц. Запасные: Вернер, Вирц, Макс, Мусиала, Хойхаус, Та, Тер Штеген, Трапп, Юнес.
Исландия, стартовый: Халльдоурссон - Сампстед, Ингасон, Арнасон, Магнуссон - Гуннарссон - Бьярнасон, Сигурьонссон, Пальссон, Траустасон - Бёдварссон. Запасные: Фридьонссон,Гудмундссон, Гюдмюндссон, Кристинссон, Рунарссон, Сигторссон, Арнор Сигурдссон, Рагнар Сигурдссон, Скуласон, Хермансон, Эйольфссон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA- Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Мира-2022: "Германия" - "Исландия". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Германия - Исландия 25.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Германия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе МСВ-Арена.

Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Йоахим Лёв и Арнар Видарссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Исландия можно посмотреть 25.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Германия - Исландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Испания - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Англия - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Англия.

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