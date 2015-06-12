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Нидерланды - Латвия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 27 марта 2021, 19:00 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: Стефани Фраппарт
Рейтинг матча:
Нидерланды
1 - 0
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36'
Латвия
Ход матча
32' Бергуис, Стевен
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
23%
Латвия
31%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 34.00
П1: 1.03 Х: 22.00 П2: 65.00
Личные встречи
Нидерланды
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Латвия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
12.06.2015 - 21:45 Латвия 0 - 2 Завершен Нидерланды
Отбор к Евро-2016 2014/2015
16.11.2014 - 19:00 Нидерланды 6 - 0 Завершен Латвия
Последние матчи - Нидерланды
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 19:00 Турция 4 - 2 Завершен Нидерланды П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Нидерланды 3 - 1 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
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Последние матчи - Латвия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Латвия 1 - 2 Завершен Черногория П
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Андорра 0 - 5 Завершен Латвия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 19:00 Латвия 1 - 1 Завершен Фарерские острова Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 19:00 Латвия 0 - 1 Завершен Мальта П
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 19:00 Фарерские острова 1 - 1 Завершен Латвия Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Бергуис, Стевен
32'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
23%
Латвия
31%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 34.00
П1: 1.03 Х: 22.00 П2: 65.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Маттейс де Лигт
  • 5
    Вайндал, Оуэн
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 1
    Тим Крул
    Вратарь
  • 11
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
    32
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 5
    Черномордийс, Антонийс
    Защитник
  • 14
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 17
    Артурс Зюзинс
    Полузащитник
  • 20
    Робертс Улдрикис
  • 6
    Кристерс Тоберс
  • 18
    Тарасовс, Игорс
    Защитник
  • 12
    Озолс, Робертс
    Вратарь
  • 7
    Владимир Камеш
  • 13
    Райвис Юрковскис
    Полузащитник
  • 10
    Янис Икауниекс
  • 15
    Fjodorovs, Vladislavs
    Нападающий
Запасные игроки
  • 20
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 7
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 9
    Райан Бабел
    Нападающий
  • 16
    Стенгс, Кэлвин
    Нападающий
  • 15
    Мартен де Роон
  • 14
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 4
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 13
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 11
    Робертс Савалниекс
    Полузащитник
  • 4
    Emsis, Eduards
    Полузащитник
  • 9
    Давис Икауниекс
  • 19
    Raimonds Krollis
  • 21
    Крисс Карклинс
    Полузащитник
  • 16
    Jaunzems, Alvis
    Полузащитник
  • 8
    Александарс Соловьевс
    Защитник
  • 3
    Осс, Марчис
    Защитник
  • 2
    Максименко, Виталийс
    Защитник
  • 23
    Zviedris Krisjanis
  • 1
    Стейнборс, Павелс
    Вратарь
  • 22
    Владислав Гутковский
Тренеры
  • Франк де Бур
  • Даинис Казакейчс
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
2
Блокировано ударов
1
4
Штрафные
2
Фолы
4
3
Удары мимо
1
4
Угловые
2
Офсайды
2
Удары в створ
Сейвы
1
ЖК
1
Трансляция
30'
Юрковскис пробил несильно и неточно
28'
Офсайд
Вне игры у Депая
27'
Опасный момент
Клаассен головой с пяти метров пробил наверняка, так казалось, однако перекладина спасает Латвию - удача сопутствует гостям
25'
Снова хороший навес проходит к воротам Озолса, балтийская команда становится стеной и выносит мяч
23'
Уголовой
Очередной навес в штрафную, Латвия всей командой возле своих ворот сдерживает очередную навалу
20'
Невероятное давление подопечных Де Бура на ворота латвийцев
19'
Уголовой
Очень неплохо разыграли корнер нидерландцы, навес в штрафную и там образовалась паника защитников, тем не менее, отбились гости
16'
Бергхейс вырезал мяч в дальний угол, но не хватило точности. Почти каждая атака хозяев завершается ударом, при этом все выстрелы поспешные и неподготовленные
14'
Затяжная позиционная комбинация оранжевых завершилась ударом издали от Депая, сильно и выше ворот
11'
К чести латвийцев стоит признать, что они стараются использовать для контратаки любую возможность
34'
Желтая карточка
Янис Икауниекс (Латвия) наказан за грубый фол в центре поля
9'
Опасный момент
И еще один выстрел от Депая, еще более опасно, но в руки голкиперу
32'
Гоооол!!!
Бергуис все же выводит Нидерланды вперед, хороший удар издали, и точно в дальний угол выкрутил мяч Стивен - 1:0. Отметим и голевой пас Классена
7'
Депай пробил в дальний угол, очень неплохо, если бы еще попал в створ
6'
Опасный момент
А вот и ответ балтийской команды - Икаунекс пробивал из пределов штрафной, неожиданная ошибка обороны, правда, удар пришелся в защитника
5'
Нидерланды задали высокий темп встречи, и наседают на ворота гостей
3'
Первая хорошая атака хозяев завершилась без удара по воротам, латвийцы отбились с большим трудом
Свисток
Матч начался
Латвия: 12. Озолс, 5. Черномордый, 7. Камеш, 18. Тарасов И., 6. Тоберс, 10. Икаунекс Я., 13. Юрковскис, 14. Цыганикс, 17. Зюзин А., 20. Улдрикис, 15. Фёдоров
Нидерланды: 1. Крул, 3. де Лигт, 22. Дюмфрис, 5. Вейндал, 17. Блинд, 21. де Йонг Ф., 8. Вейналдум, 10. Депай, 6. Классен, 11. Бергхейс, 19. де Йонг Л.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча отбора на ЧМ-2022 Нидерланды - Латвия.
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Анонс матча Нидерланды - Латвия 27.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Нидерланды и командой Латвия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 27.03.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Латвия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Нидерланды, тогда как команда Латвия осталась с поражением. Столкновение Латвия и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 12.06.2015 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Франк де Бур и Даинис Казакейчс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Латвия можно посмотреть 27.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Латвия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Турция - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.

Команда гостей

Название: Латвия
Страна: Латвия

Предыдущий поединок команды Латвия был сыгран против Черногория - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Черногория.

Следите за результатами матча Нидерланды - Латвия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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