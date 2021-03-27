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Грузия - Испания онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 28 марта 2021, 19:00 - Стадион Бориса Пайчадзе
Главный судья: Раду Петереску
Рейтинг матча:
Грузия
1 - 2
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90'+8
Испания
Ход матча
7' Диего Льоренте 13' Порро, Педро 18' Сиклич, Бруно 44' Кварацхелия, Хвича
46' Диего Льоренте Вышел: Мартинез, Иньиго 46' Сальватьерра, Бриан Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль 55' Руис Пенья, Фабиан Вышел: Тьяго Алькантара 56' Ферран Торрес 62' Сиклич, Бруно Вышел: Квилитая, Гиорги 65' Порро, Педро Вышел: Маркос Льоренте 70' Лобьянидзе, Саба Вышел: Shengelia, Levan 71' Отар Китеишвили Вышел: Beridze, Giorgi 73' Серхио Бускетс Вышел: Микель Оярсабаль 79' Отар Какабадзе Вышел: Григол Чабрадзе 79' Кварацхелия, Хвича Вышел: Ника Квеквескири
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Грузия
24%
Ничья
29%
Испания
47%
П1: 15.00 Х: 7.00 П2: 1.17
П1: 18.00 Х: 6.50 П2: 1.21
Прогноз на матч
Личные встречи
Грузия
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Испания
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Испания 2 - 0 Завершен Грузия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
11.09.2012 - 20:30 Грузия 0 - 1 Завершен Испания
Последние матчи - Грузия
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Швеция 1 - 0 Завершен Грузия П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 19:00 Грузия 0 - 0 Завершен Эстония Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Грузия 1 - 2 Завершен Армения П
Евро 2020 2020/2021
12.11.2020 - 19:00 Грузия 0 - 1 Завершен Македония П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Македония 1 - 1 Завершен Грузия Н
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Последние матчи - Испания
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Греция Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания П
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Новости команд
Главные события
Отар Какабадзе
Вышел: Григол Чабрадзе
79'
Кварацхелия, Хвича
Вышел: Ника Квеквескири
79'
73'
Серхио Бускетс
Вышел: Микель Оярсабаль
Отар Китеишвили
Вышел: Beridze, Giorgi
71'
Лобьянидзе, Саба
Вышел: Shengelia, Levan
70'
65'
Порро, Педро
Вышел: Маркос Льоренте
Сиклич, Бруно
Вышел: Квилитая, Гиорги
62'
56'
Ферран Торрес ГООЛ!
55'
Руис Пенья, Фабиан
Вышел: Тьяго Алькантара
46'
Диего Льоренте
Вышел: Мартинез, Иньиго
46'
Сальватьерра, Бриан
Вышел: Ольмо Карвахаль, Даниэль
ГООЛ! Кварацхелия, Хвича
44'
Сиклич, Бруно
18'
13'
Порро, Педро
7'
Диего Льоренте
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Грузия
24%
Ничья
29%
Испания
47%
П1: 15.00 Х: 7.00 П2: 1.17
П1: 18.00 Х: 6.50 П2: 1.21
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Лориа, Георги
    Вратарь
  • 8
    Сиклич, Бруно
    Нападающий
    62 18
  • 18
    Кварацхелия, Хвича
    Полузащитник
    79 44
  • 9
    Лобьянидзе, Саба
    Полузащитник
    70
  • 10
    Отар Китеишвили
    Полузащитник
    71
  • 21
    Валериане Гвилия
    Полузащитник
  • 7
    Джаба Канкава
    Полузащитник
  • 2
    Отар Какабадзе
    Защитник
    79
  • 23
    Лаша Двали
    Защитник
  • 4
    Кашиа, Гурам
    Защитник
  • 5
    Гиорбелидзе, Гурам
    Полузащитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 11
    Ферран Торрес
    Нападающий
    56
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 9
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
    46
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    73
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
    55
  • 3
    Диего Льоренте
    Защитник
    46 7
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 12
    Эрик Гарсия
  • 2
    Порро, Педро
    Защитник
    65 13
  • 7
    Альваро Мората
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Shengelia, Levan
    Полузащитник
  • 22
    Лаша Парунашвили
    Полузащитник
  • 11
    Квилитая, Гиорги
    Нападающий
  • 15
    Beridze, Giorgi
    Нападающий
  • 16
    Ника Квеквескири
    Полузащитник
  • 6
    Гиорги Абуряниа
  • 3
    Мамука Кобахидзе
    Защитник
  • 14
    Гиа Григалава
    Защитник
  • 13
    Григол Чабрадзе
    Защитник
  • 17
    Лазаре Купатадзе
  • 12
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 20
    Жигаури, Жамбули
    Нападающий
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 6
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 19
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
Тренеры
  • Вилли Саньоль
  • Луис Энрике
Статистика матча
29%
Владение мячом
71%
1
ЖК
2
2
Блокировано ударов
2
10
Штрафные
11
3
Угловые
6
9
Фолы
9
2
Удары в створ
2
2
Офсайды
1
1
Сейвы
1
Удары мимо
4
1
КК
Трансляция
90+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лори не смог в полной мере парировать удар из-за пределов штрафной с левого фланга от Ольмо, а мяч так и отправился в левый верхний угол его ворот!
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
86'
Педри в левом фланге чужой штрафной влупил мячом в корпус сопернику, воспользовавшись передачей с левого фланга от Альбы.
83'
Потея мяча от Шингелии во время рывка в контратаку левым флангом.
81'
Испания насытила игроками атаки каждую из линий. А толку, если даже мяч в ногах удержать не может?
79'
Замена
Чабрадзе вышел вместо Какабадзе.
79'
Замена
Кварацхелия уступил место на поле для Квеквескири.
76'
Много брака от команд в данные минуты.
73'
Замена
Бускетс заменен на Оярсабаля.
70'
Замена
Лобжанидзе был заменен на Беридзе.
70'
Замена
Шингелия вышел вместо Китеишвили.
66'
Сплошной сумбур от обеих команд. Есть напряжение.
64'
Замена
Маркос Льоренте вышел вместо Порро.
62'
Замена
Квилитая вышел на поле вместо Зивзивадзе.
61'
Прострел с левого фланга от неугомонного Кварацхелия пришелся за лицевую.
58'
Продвижение Китеишвили левым флангом атаки завершилось угловым ударом для Грузии.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел с левого фланга от Альбы пришелся на ближний угол вратарской, откуда не сумел попасть по мячу пяткой Мората, но на дальней штанге форварда подстраховал ударом по пустым воротам Ферран Торрес.
54'
Замена
Тиаго сменил Руиса.
51'
Порро открывался в правом фланге атаки, но Гиорбелидзе перехватил заброс в его направлении.
49'
Передача Альбы с левого фланга в штрафную была перехвачена.
47'
Уголовой
Альба подстраховал Порро в правом фланге обороны при контратаке соперников, причиной которой стала неудачная подача углового от Педро с левого фланга.
46'
Замена
Мартинес вышел вместо Льоренте.
46'
Замена
Ольмо в перерыве заменил Хиля.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кварацхелия убежал в левый фланг чужой штрафной под передачу Китеишвили из центральной зоны, после чего пробил в дальний низом!
42'
Удар от Феррана из полукруга у штрафной прошел намного выше ворот, хотя розыгрыш гостей у чужой штрафной выглядел не так уж и плохо.
39'
Лобжанидзе ускорялся в правом фланге атаки, но упустил мяч за боковую.
36'
Порро забегал под передачу Льоренте в правый фланг атаки, но пас оказался слишком сильным.
34'
Пока в левом фланге обороны Лобжанице удерживал Альба, Бускетс решил провести сопернику шипами по животу.
31'
Бускетс был сбит фолом от Зивзивадзе в центре поля.
28'
Очередным фолом остановил Канкава атаку соперников через левый фланг. Так и насобирать может.
26'
Опасный момент
Какабадзе в центре чужой штрафной использовал скидку партнера по команде для своего удара, но защитник встал на пути мяча. Отмечаем подачу с левого фланга от Кварацхелии в данной ситуации.
24'
Офсайд
Торрес был в явном офсайде при передаче в правый фланг атаки.
22'
Мелкий фол от Канкавы у технической зоны против Порро.
19'
Желтая карточка
Зивзивадзе сорвал контратаку соперников фолом в центре поля.
18'
Опасный момент
Прекрасная реакция от Симона на линии ворот, при ударе головой от Кашии в завершении подачи углового с правого фланга!
13'
Желтая карточка
Кварацхелия был сбит во время прохода левым флангом грубым подкатом со стороны Порро.
16'
Уголовой
Лобжанице простреливал с правого фланга, но мяч пришелся в корпус Гарсии. Угловой.
12'
Грузия делает ставку на резкий пас на большую дистанцию. Испания такой удар читает. Пока что.
10'
Испанцы без движения контролируют мяч на чужой половине.
8'
Офсайд
Зивзивадзе залез в офсайд при забросе в левый фланг атаки.
6'
Желтая карточка
Льоренте был вынужден фолом в центральном круге сносить с ног Кварацхелию, который угрожал убежать в контратаку.
4'
Корпус соперника проверил на прочность дальним ударом Брайан Руис.
3'
Альба стрелял с левого фланга в чужую штрафную — защитник выступил на перехвате.
1'
Гости в контроле мяча на чужой половине уже с первых минут.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Де Хеа, Санчес, Мартинес, Каналес, Коке, Алькантара, Гайя, Рамос, Родри, Ольмо, Оярсабаль, М. Льоренте.
Испания: Симон — Порро, Гарсия, Д. Льоренте, Альба — Руис, Бускетс, Педри — Торрес, Мората, Хиль.
Запасные: Мамардашвили, Купатадзе, Кобахидзе, Абурджания, Квилитая, Чабрадзе, Григалава, Беридзе, Квеквескири, Шенгелия, Джигаури, Парунашвили.
Грузия: Лория — Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Какабадзе — Канкава, Гвилия — Лобжанидзе, Китеишвили, Кварацхелия — Зивзивадзе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Раду Петреску (Бухарест, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы B. На поле стадиона "Динамо-Арена" им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси, Грузия) сыграют Грузия и Испания.
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Комментарии(3)
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avatar
vismut (Запорожье)
28.03.2021 в 19:54
В кои то времена)
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 19:49
44 минута - 1:0 !!! Малаццы!!! Как говорил прекрасный коментатор Котэ Махарадзе : Динамо Тбилиси провели кинжальную атаку, на на острие кинжала - Давид Кипиани!
Ответить
+1
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 19:26
Грузия, держись. Украина показала, что Испанию можно бить.
Ответить
0
0


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Анонс матча Грузия - Испания 28.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Грузия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Бориса Пайчадзе.

Дата проведения матча: 28.03.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Грузия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Испания и Грузия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вилли Саньоль и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Грузия - Испания можно посмотреть 28.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Грузия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Грузия
Страна: Грузия

Предыдущий матч команды Грузия был сыгран против Швеция - 25.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Греция - 25.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Грузия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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