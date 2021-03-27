Грузия - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Грузия - Испания 28.03.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Грузия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Бориса Пайчадзе.

Дата проведения матча: 28.03.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Грузия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Испания и Грузия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вилли Саньоль и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Грузия

Страна: Грузия



Предыдущий матч команды Грузия был сыгран против Швеция - 25.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Фернандо Йерро



Прошедший матч команды Испания был сыгран против Греция - 25.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

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