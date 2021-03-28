Украина - Финляндия онлайн трансляция матча

28.03.2021 в 19:48 Андрей Телесненко: Примером для подражания финнам служит Английская Премьер-лига Одним из самых внимательных болельщиков сборной Украины в отборочной игре ЧМ-2022 с финнами будет бывший капитан одесского "Черноморца". Его интерес к этому поединку объясняется тем, что в свое время он был одним из первых украинских легион...