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Украина - Финляндия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 28 марта 2021, 21:45 - Олимпийский
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Украина
1 - 0
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86'
Финляндия
Ход матча
17' Албин Гранлунд Вышел: Николай Алхо
56' Николай Матвиенко 58' Александр Зубков Вышел: Марлос 67' Роман Яремчук Вышел: Гилберто Мораес Джуниор 68' Кауко, Йохи Вышел: Йоэль Похьянпало 76' Расмус Шуллер Вышел: Тейлор, Роб 76' Юкка Райтала Вышел: Хамалайнен, Нико 78' Евгений Макаренко Вышел: Виктор Коваленко 80' Гилберто Мораес Джуниор 81' Эдуард Соболь
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Украина
70%
Ничья
19%
Финляндия
10%
П1: 1.70 Х: 3.40 П2: 5.50
П1: 1.79 Х: 3.50 П2: 5.30
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Финляндия
Молодежная сборная 2019/2020
06.09.2019 - 18:30 Украина 0 - 2 Завершен Финляндия
ЧМ-2018 2016/2017
11.06.2017 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина
ЧМ-2018 2016/2017
12.11.2016 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Финляндия
Последние матчи - Украина
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина П
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания В
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия П
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Последние матчи - Финляндия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Уэльс 3 - 1 Завершен Финляндия П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Болгария 1 - 2 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 19:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Ирландия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Финляндия 2 - 0 Завершен Болгария В
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Новости команд
Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира 28.03.2021 в 20:56 Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Андрей Телесненко: Примером для подражания финнам служит Английская Премьер-лига 28.03.2021 в 19:48 Андрей Телесненко: Примером для подражания финнам служит Английская Премьер-лига Одним из самых внимательных болельщиков сборной Украины в отборочной игре ЧМ-2022 с финнами будет бывший капитан одесского "Черноморца". Его интерес к этому поединку объясняется тем, что в свое время он был одним из первых украинских легион...
Главные события
Эдуард Соболь
81'
ГООЛ! Гилберто Мораес Джуниор
80'
Евгений Макаренко
Вышел: Виктор Коваленко
78'
76'
Расмус Шуллер
Вышел: Тейлор, Роб
76'
Юкка Райтала
Вышел: Хамалайнен, Нико
68'
Кауко, Йохи
Вышел: Йоэль Похьянпало
Роман Яремчук
Вышел: Гилберто Мораес Джуниор
67'
Александр Зубков
Вышел: Марлос
58'
Николай Матвиенко
56'
17'
Албин Гранлунд
Вышел: Николай Алхо
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Украина
70%
Ничья
19%
Финляндия
10%
П1: 1.70 Х: 3.40 П2: 5.50
П1: 1.79 Х: 3.50 П2: 5.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 18
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
    78
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
    56
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Александр Зубков
    Нападающий
    58
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
    67
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 3
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
    81
  • 1
    Йессе Йоронен
  • 19
    Кауко, Йохи
    Полузащитник
    68
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
    76
  • 15
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 11
    Расмус Шуллер
    76
  • 10
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 8
    Робин Лод
  • 6
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 3
    Албин Гранлунд
    Защитник
    17
  • 2
    Араюри, Паулус
    Защитник
Запасные игроки
  • 10
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 7
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 13
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 6
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Анатолий Трубин
  • 12
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 19
    Гилберто Мораес Джуниор
    80
  • 14
    Тим Спарв
    Полузащитник
  • 18
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 9
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Николай Алхо
    Полузащитник
  • 13
    Пири Соири
  • 7
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 21
    Хамалайнен, Нико
    Защитник
  • 16
    Юха Пиринен
    Полузащитник
  • 5
    Юхани Ояла
  • 23
    Карлйохан Эрикссон
  • 12
    Мяенпя Ники
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Маркку Канерва
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
5
Удары в створ
6
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
1
9
Штрафные
9
3
Угловые
3
Сейвы
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
1
2
ЖК
Трансляция
81'
Желтая карточка
Желтая для Соболя за фол на Алхо.
80'
Гоооол!!!
Караваев прострелил с правого фланга! Мораес замкнул передачу партнера! 1:0!
78'
Замена
Коваленко сменил Макаренко.
76'
Замена
Тейлор сменил Шуллера. Хямяляйнен сменил Райталу.
72'
Инфо
Статистика ударов - 14:4 в пользу Украины.
68'
Замена
Похьянпало сменил Кауко.
67'
Замена
Мораес сменил Яремчука.
65'
Почти нет движения в атаку от нашей сборной. Владение есть, но толку мало.
62'
Офсайд
Соболь оказался в офсайде.
58'
Замена
Марлос сменил Зубкова.
56'
Желтая карточка
Матвиенко получил желтую за свой фол.
53'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу нашей сборной.
51'
Опасный момент
Малиновский пробил с правого фланга! Выше цели!
48'
Опасный момент
Удар Малиновского в дальний угол со штрафного! Йоронен взял этот выстрел.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
41'
Бущан вышел из ворот и исправил позиционную ошибку Забарного. Украина отбилась.
38'
Малиновский завозился с мячом и упустил момент для удара.
35'
Опасный момент
Удар Зинченко с дальней дистанции! Мимо створа!
31'
Немного упал темп встречи. Украина контролирует мяч.
28'
Опасный момент
Удар Зинченко! Йоронен спасает ворота гостей!
26'
Опасный момент
Сильный удар Яремчука с 13-ти метров! Выше цели!
23'
Опасный момент
Зубков пробил головой после подачи Малиновского с левого фланга! Мимо створа!
20'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу нашей сборной.
17'
Замена
Алхо сменил Гранлунда.
16'
Опасный момент
Дальний удар от Малиновского! Прямо в кипера прилетела сфера.
14'
Опасный момент
Зинченко пробил с левого фланга! Мяч попал в соперника.
12'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу гостей.
10'
Опасный момент
Пукки нанес удар с линии штрафной! Мяч попал в спину Миколенко!
8'
Финляндия с мячом. Украинцы активно прессингует соперника.
6'
Опасный момент
Малиновский навесил с углового. Соболь не смог нанести точный удар!
5'
Фол против Малиновского. Свободный для нашей сборной.
3'
Соболь навесил с левого фланга. Йоронен забрал мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
Украина, стартовый состав: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь — Зубков, Малиновский, Макаренко, Зинченко — Яремчук. Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Мораес, Коваленко.
Финляндия, стартовый состав: Йоронен — Гранлунд, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала — Кауко, Камара, Шуллер — Пукки, Лод. Запасные: Мяэнпяя, Эрикссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Мира-2022: Украина - Финляндия. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(20)
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ГенриВол (Волочиськ)
28.03.2021 в 23:25
Да забийте хоч один. Будемо хвалити мудруго... тільки написав, а тут на кінець то
Ответить
+1
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 23:25
А кто все сделал для гола? Караваев. Динамо жжет.
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 23:26
Ты не слышишь коментатора?)))
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 23:21
Что Зинченко впереди делает? Хочет ответку выхватить?
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 23:21
Ха-ха, Шева жжет.
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 23:21
Каваленка
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 23:19
Ну и что там хваленный Соболь с его "интенсивной" игрой? Нет динамовцев - нет игры.
Ответить
+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 23:17
А Сидорчук уже бы исполнил ..))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:14
пля, дожились, Караваем самый опасный для соперника игрок на поле..
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 23:12
нашим все равно с кем играть: хоть с Францией, хоть с финнами:))))
Ответить
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
28.03.2021 в 23:06
Оце так тактика Шевченка, ну з Францією ще зрозуміло, а що це з Фінляндією? Соболь -0, Макаренко -0, Зубкова поміняли. Інших уже міняти пізно, нічого вже не дасть.
Ответить
+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 22:42
Шапаренко выпускай, Зины с Малиной хватает лишь на пасы Мыколенко...мрак.
Ответить
+1
0
avatar
DeathSlip (Лисичанск)
28.03.2021 в 22:41
Два гола нужно забивать. ВПЕРЁД!
Ответить
0
-1
avatar
Ігор Холост (Львов)
28.03.2021 в 22:41
Якийсь сумбур
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 22:22
Шевченко сделали переливание крови от Фоменко?? Что за муйню наши играют??
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 22:21
Забарному руки узлом за спиной связать
Ответить
+1
-3
Igor.ko (Львів)
28.03.2021 в 21:55
Щось дуже обережно наші починають - не думаю, що ставка на гру другим номером (
Ответить
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.03.2021 в 21:49
У сборной Финляндии главный тренер Билл Гейтс ?
Ответить
0
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
28.03.2021 в 21:30
Студия перед матчем не верит в игроков своей страны и в их победу, вопрос - мы смотрим украинское телевидение иди ....???
Ответить
+1
0
makernew (Alexandriya - Kiev)
28.03.2021 в 21:19
Смотрю предмачевую студию на "футболах" - сидят четыре пида---раса и обсуждают матч, ждут гдебы найти момент и шахте подлезать....
Ответить
+2
0


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Анонс матча Украина - Финляндия 28.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Украина и командой Финляндия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 28.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Финляндия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Финляндия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Финляндия в предыдущем футбольном матче 06.09.2019 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Финляндия можно посмотреть 28.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Украина - Финляндия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Франция - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Финляндия
Страна: Финляндия

Прошедший матч команды Финляндия был сыгран против Босния и Герцеговина - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Финляндия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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