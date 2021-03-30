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Люксембург - Португалия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 30 марта 2021, 21:45 - Жози Бартель
Главный судья: Иванов, Сергей
Рейтинг матча:
Люксембург
1 - 0
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37'
Португалия
Ход матча
20' Чанот, Максим 30' Родригес, Герсон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Люксембург
8%
Ничья
17%
Португалия
75%
П1: 3.60 Х: 4.75 П2: 1.33
П1: 3.80 Х: 3.60 П2: 1.95
Прогноз на матч
Личные встречи
Люксембург
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Португалия
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 16:00 Люксембург 0 - 2 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Люксембург
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 20:00 Португалия 3 - 0 Завершен Люксембург
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
07.09.2012 - 21:45 Люксембург 1 - 2 Завершен Португалия
Последние матчи - Люксембург
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Ирландия 0 - 1 Завершен Люксембург В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Люксембург 0 - 0 Завершен Азербайджан Н
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 19:00 Кипр 2 - 1 Завершен Люксембург П
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Черногория 1 - 2 Завершен Люксембург В
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 16:00 Люксембург 2 - 0 Завершен Кипр В
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Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Португалия 1 - 0 Завершен Азербайджан В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватия 2 - 3 Завершен Португалия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Швеция В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Родригес, Герсон
30'
Чанот, Максим
20'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Люксембург
8%
Ничья
17%
Португалия
75%
П1: 3.60 Х: 4.75 П2: 1.33
П1: 3.80 Х: 3.60 П2: 1.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 49
    Энтони Морис
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
    30
  • 45
    Винсент Тилль
  • 35
    Мартинс, Леандро
    Полузащитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 10
    Данель Синани
    Полузащитник
  • 35
    Кристофер Перейра
    Нападающий
  • 17
    Пинту, Мика
    Защитник
  • 7
    Ларс Крох Герсон
  • 27
    Янс, Лаурент
    Защитник
  • 4
    Чанот, Максим
    Защитник
    20
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 20
    Диого Жота
  • 5
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Морис Девилль
  • 19
    Алдин Скендерович
    Защитник
  • 39
    Эдвин Муратович
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 13
    Eldin Dzogovic
  • 10
    Rupil, Timothe
    Полузащитник
  • 15
    Флориан Бохнерт
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 26
    Fox, Lucas
    Вратарь
  • 21
    Ральф Шон
    Вратарь
  • 66
    Да Граца, Марвин
    Защитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 13
    Луиш Нету
    Защитник
  • 19
    Педро Нето
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 33
    Андре Силва
Тренеры
  • Люк Холтц
  • Фернанду Сантуш
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
7
Штрафные
7
6
Фолы
6
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Удары в створ
3
1
Угловые
2
3
Сейвы
Трансляция
35'
Опасный момент
Бернарду завершил смещение с правого фланга ударом в дальний нижний угол из-за пределов штрафной! Морис перевел на угловой.
33'
Опасный момент
Родригес чуть второй не забил! Синани вновь забросил с правого фланга внутрь штрафной, но с ударом игрока Динамо Киев справился Лопеш!
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родригес в падении из центра штрафной умудрился головой замкнуть подачу Синани с правого фланга прямиком в дальний угол!
28'
Опасный момент
Канселу прострелил в оттяжку с правого фланга чужой штрафной, после чего Санчеш расстреливал ворота в одно касание, но Морис сумел парировать!
26'
Родригеса сбил Фонте в центре поля, в момент получения мяча.
24'
Опасный момент
Морис отразил перед собой мощный удар Роналду со штрафного под острым углом в левом фланге атаки!
23'
Мартинш сбил Феликса прямо на границе правого фланга своей штрафной.
21'
Желтая карточка
Шано предупрежден за фол в центре поля.
19'
Втроем соперники останавливали Роналду на входе в левый фланг штрафной блокировкой.
17'
В руки Лопешу пришла подача от Венсана Тилля со штрафного в правом фланге.
14'
Бернарду набрасывал в штрафную с левого фланга — защитники вновь вынесли успешно.
12'
Подачу с левого фланга от Жоты вынес из штрафной Жерсон.
10'
Феликс кинул между ног сопернику в центре поля, но завершить рывок передачей ему не дали.
8'
Феликс завершал рывок в левом фланге чужой штрафной подачей в сторону Роналду, но Морис перехватил.
6'
В центре поля идет игра. Португалия с мячом в ногах, Люксембург дает блок от центральной линии.
4'
Пинту сделал перехват в левом фланге на чужой половине, но упустил мяч за боковую.
3'
Португалия раскатывает мяч на своей половине.
2'
Не успел к мячу в левом фланге чужой штрафной Оливье Тилль при забросе в переднюю линию.
1'
Санчеш на правом фланге обороны толчком в спину отправил Мартинша на пределы поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Са, Руи Силва, Л. Нету, Дуарте, А. Силва, Палинья, Оливейра, Рафа Силва, П. Нету, Седрик.
Португалия: Лопеш — Канселу, Фонте, Диаш, Мендеш — Невеш, Санчеш, Б. Силва — Феликс, Жота, Роналду.
Запасные: Шон, Фокс, Махмутович, Бонерт, Рупиль, Джогович, Девилль, Скендерович, С. Тилль, Мартенс.
Люксембург: Морис — Янс, Шано, Жерсон, Пинту — Мартинш, Мартинс, В. Тилль — О. Тилль, Синани, Родригес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Российская Федерация) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы A. На поле стадиона "Жози Бартель" (Люксембург, Люксембург) сыграют Люксембург и Португалия.
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Анонс матча Люксембург - Португалия 30.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Люксембург и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Жози Бартель.

Дата проведения матча: 30.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Люксембург и командой Португалия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Люксембург осталась с поражением. Столкновение Люксембург и Португалия в предыдущем футбольном матче 17.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Люк Холтц и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Люксембург - Португалия можно посмотреть 30.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Люксембург - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Люксембург
Страна: Люксембург

Прошедший поединок команды Люксембург был сыгран против Ирландия - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Люксембург.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Сербия - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Люксембург - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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