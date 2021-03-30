Люксембург - Португалия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Люксембург и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Жози Бартель.
Дата проведения матча: 30.03.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Люксембург и командой Португалия:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Люксембург осталась с поражением. Столкновение Люксембург и Португалия в предыдущем футбольном матче 17.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Люк Холтц и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Люксембург
Страна: Люксембург
Прошедший поединок команды Люксембург был сыгран против Ирландия - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Люксембург.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Сербия - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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